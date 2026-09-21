ETV Bharat / bharat

ন্যায়াধিকৰণ হৈছে চৰকাৰৰ প্ৰাণ, আন্তঃগাঁথনি অবিহনে কেনেকৈ কাম কৰিব ? উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰশ্ন

এনচিএলটি বাৰ এছ’চিয়েশ্যনৰ আবেদনত কোৱা হৈছে যে সদস্যৰ অভাৱৰ বাবে কমেও ১৮ খন এনচিএলটি বিটাৰপীঠত মাত্ৰ আধা দিনহে কাম হৈছে ।

Supreme Court of India
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 21, 2026 at 5:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : আন্তঃগাঁথনি অবিহনে ন্যায়াধিকৰণসমূহে কেনেদৰে কাম কৰিব ? এই প্ৰশ্ন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ । সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এনচিএলটিৰ সভাপতিৰ সৈতে আলোচনা কৰি ৰাষ্ট্ৰীয় কোম্পানী আইন ন্যায়াধিকৰণৰ বিচাৰপীঠসমূহে (National Company Law Tribunal, NCLT) প্ৰয়োজনীয় সুবিধাসমূহ জৰুৰীভাৱে চিনাক্ত কৰিবলৈ কেন্দ্ৰক নিৰ্দেশ দিয়ে ।

বিষয়টো সন্দৰ্ভত ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচী আৰু ভি মোহনাৰে গঠিত বিচাৰপীঠে শুনানি গ্ৰহণ কৰে ।

বিচাৰপীঠখনে পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে ন্যায়াধিকৰণসমূহ চৰকাৰৰ জীৱনৰেখা । লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় কোম্পানী আইন ন্যায়াধিকৰণৰ (এনচিএলটি) প্ৰধান বিচাৰপীঠ বাৰ এছ’চিয়েশ্যনক সকলো আঞ্চলিক বিচাৰপীঠৰ আন্তঃগাঁথনিৰ তথ্য তালিকাৰ আৰ্হিত সংগ্ৰহ কৰিবলৈ কয় ।

বিচাৰপীঠে মন্তব্য কৰে, "আন্তঃগাঁথনি নাথাকিলে ন্যায়াধিকৰণসমূহে কেনেকৈ কাম কৰিব ? প্ৰতিদিনে হাজাৰ হাজাৰ কোটি বিষয়ৰ সৈতে মোকাবিলা কৰে... সেইবোৰেই চৰকাৰৰ জীৱনৰেখা ।"

জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা সঞ্জীৱ সেনে যুক্তি দিয়ে যে এনচিএলটিৰ আন্তঃগাঁথনি 'বিঘ্নিত' আৰু প্ৰধান বিচাৰপীঠৰ সকলো বিচাৰপীঠে মাত্ৰ আধা দিনহে কাম কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে । তেওঁ লগতে দাবী কৰে যে সদস্যৰ অভাৱৰ বাবে জৰুৰী হস্তক্ষেপৰ প্ৰয়োজন । বিচাৰপীঠক জনোৱা হয় যে অহা বছৰ আৰু ১৮টা পদ খালী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । কিয়নো তাৰ সদস্যসকলে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিব ।

এনচিএলটিৰ সভাপতিৰ লগত আলোচনা কৰি জৰুৰীভাৱে প্ৰয়োজনীয় সুবিধাসমূহ চিনাক্ত কৰিবলৈ বিচাৰপীঠে কেন্দ্ৰক নিৰ্দেশ দিয়ে । দুসপ্তাহৰ পাছত বিচাৰপীঠে বিষয়টো অধিক বিবেচনা কৰিব ।

ন্যায়িক আৰু কাৰিকৰী সদস্য নিযুক্তি আৰু এনচিএলটিত অপৰ্যাপ্ত আন্তঃগাঁথনি সন্দৰ্ভত বিচাৰপীঠে স্বতঃপ্ৰণোদিত গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে । এনচিএলটি বাৰ এছ’চিয়েশ্যনে এটা বিচাৰাধীন বিষয়ত আবেদন দাখিল কৰি কয় যে সদস্যৰ অভাৱৰ বাবে কমেও ১৮ খন এনচিএলটিৰ বিচাৰপীঠত মাত্ৰ আধা দিনহে কাম হৈছে ।

অধিবক্তাৰ সংস্থাটোৱে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক জনোৱা মতে, এনচিএলটিত অনুমোদিত সদস্য সংখ্যা হৈছে ৬৩ । আনহাতে, 'ইনছলভেন্সি এণ্ড বেংকৰাপ্টচী কোড' (Insolvency and Bankruptcy Code, IBC) প্ৰণয়নৰ পিছত এনচিএলটিৰ অধিকাৰক্ষেত্ৰ যথেষ্ট পৰিমাণে সম্প্ৰসাৰিত হৈছে । আবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ২০২৬ চনৰ ৩০ জুনলৈকে ন্যায়াধিকৰণত সভাপতিকে ধৰি ২৬ জন ন্যায়িক সদস্য আৰু ২৫ জন কাৰিকৰী সদস্য আছে ।

লগতে পঢ়ক :তৃণমূলৰ নাম-চিহ্ন ব্যৱহাৰত বাধা: নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে মমতাৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ শুনানি ল'ব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে
লগতে পঢ়ক :ভোটাধিকাৰ সন্দৰ্ভত তদন্তৰ সন্মুখীন হ’ব নেকি ছোনিয়া গান্ধী ! আদালতত নতুন মেৰপাক

TAGGED:

SURYA KANT JOYMALYA BAGCHI V MOHANA
NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL
উচ্চতম ন্যায়ালয়
উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ
SUPREME COURT OF INDIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.