মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু নিৰ্বাচন আয়ুক্তক বিচাৰৰ পৰা আজীৱন ৰক্ষাকৱচ; আবেদন পৰীক্ষা কৰিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে

আবেদন পুনৰীক্ষণ কৰিবলৈ সন্মতি প্ৰকাশ কৰি ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু কেন্দ্ৰৰ পৰা সঁহাৰি বিচাৰিছে বিচাৰপীঠে ।

Supreme Court (file photo)
উচ্চতম ন্যায়ালয় (IANS)
Published : January 12, 2026 at 4:04 PM IST

নতুন দিল্লী : মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত (চিইচি) আৰু নিৰ্বাচন আয়ুক্ত (ইচি)ক বিচাৰৰ পৰা আজীৱন ৰক্ষাকৱচ প্ৰদান কৰা সন্দৰ্ভত সংসদে প্ৰণয়ন কৰা আইনখনৰ বৈধতা পৰীক্ষা কৰিবলৈ সন্মত হৈছে উচ্চতম ন্যায়ালয় ।

লোকপ্ৰহৰীয়ে সাধাৰণ সচিব এছ এন শুক্লাৰ জৰিয়তে দাখিল কৰা এই আবেদন ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচীৰে গঠিত বিচাৰপীঠত উপস্থাপন কৰা হৈছে । এই বিচাৰপীঠে উক্ত আবেদনখন পুনৰীক্ষণ কৰিবলৈ সন্মতি প্ৰকাশ কৰি ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু কেন্দ্ৰৰ পৰা সঁহাৰি বিচাৰিছে ।

এই আবেদনত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত আৰু অন্যান্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত (নিযুক্তি, সেৱাৰ চৰ্ত আৰু কাৰ্যকাল) আইন, ২০২৩ৰ সাংবিধানিক বৈধতাক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা হৈছে । তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয়ৰ অপব্যৱহাৰ যিটো সংবিধান নিৰ্মাতাসকলে ৰাষ্ট্ৰপতি, ৰাজ্যপাল আৰু ন্যায়াধীশসকলকো প্ৰদান কৰা নাছিল ।

উচ্চতম আদালতত দাখিল কৰা আবেদনত কোৱা হৈছে, "এনজেএচি গোচৰ (২০১৬)ৰ মুখ্য ৰায়দানৰ ৩৫২-৩৫৫ নং অনুচ্ছেদত পৰ্যবেক্ষণ কৰা ধৰণে সম্পূৰ্ণৰূপে ভিত্তিহীন নহয় । পলমকৈ অভিযোগ কৰা অনুসৰি কোনো ৰাজনৈতিক দল/প্ৰাৰ্থী বা চৰকাৰৰ পক্ষত বা বিপক্ষত নিজৰ স্থিতি অপব্যৱহাৰ কৰিবলৈ চিইচি আৰু ইচিক মুকলিকৈ ক্ষমতা দি সমতাৰ ক্ষেত্ৰখনত বিঘ্নিত কৰে ।"

আবেদনখনত আৰু কোৱা হৈছে যে আইনখনৰ ১৬ নং ধাৰাটো কাৰ্যকৰী হৈ থকাটো অনুমোদন কৰিব নোৱাৰি । সংবিধান বিচাৰপীঠে এছ কৃষ্ণন বনাম মাদ্ৰাজ ৰাজ্য (১৯৫১) গোচৰত স্থাপন কৰা আইনৰ ধাৰা অনুসৰি যিকোনো আইন সংবিধানৰ বিধিসমূহ অবনত কৰাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । সেই বিধিসমূহক পৰাস্ত কৰাৰ উদ্দেশ্যে গৃহীত যিকোনো প্ৰণয়ক সংবিধানৰ ওপৰত প্ৰৱঞ্চনা হিচাপে আক্ৰমণ কৰিব পাৰি ।

আবেদনখনত লগতে সকলো বিধানৰ উদ্ধৃতি দি আবেদনকাৰীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ হস্তক্ষেপৰ অনুৰোধ জনাই কয় যে আইনৰ শাসন বলবৎ কৰাটো নিশ্চিত কৰাৰ বাবে আৰু দেশত গণতন্ত্ৰৰ সঠিক কাৰ্যকলাপ আৰু ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে ই অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয় ।

