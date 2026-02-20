‘কা’ বিৰুদ্ধে ২০০ৰো অধিক আবেদন, ৫ মে’ৰ পৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত শুনানি
সংসদে বিতৰ্কিত আইনখন গৃহীত কৰাৰ চাৰি বছৰৰ পাছত ২০২৪ চনৰ ১১ মাৰ্চত কেন্দ্ৰই ‘কা’ কাৰ্যকৰী কৰাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰে ।
নতুন দিল্লী : নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন (‘কা’)ৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি প্ৰতিবাদৰ ছয় বছৰতকৈও অধিক সময়ৰ পাছত বৃহস্পতিবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ঘোষণা কৰে যে ২০০ৰো অধিক আবেদনৰ চূড়ান্ত শুনানি ৫ মে’ৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব । এই আবেদনসমূহৰ ভিতৰত আছে নাগৰিকত্ব (সংশোধনী) আইনৰ সাংবিধানিক বৈধতাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন মুছলিম লীগে দাখিল কৰা মূল আবেদনখন ।
২০১৯-২০২০ চনৰ পৰা বিচাৰাধীন হৈ থ‘কা’ আবেদনসমূহৰ চূড়ান্ত শুনানি সন্দৰ্ভত মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মল্য বাগচি আৰু বিপুল এম পাঞ্চোলিৰে গঠিত বিচাৰপীঠে পদ্ধতিগত নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে ।
২০১৪ চনৰ ৩১ ডিচেম্বৰ বা তাৰ আগতে পাকিস্তান, বাংলাদেশ, আফগানিস্তানৰ পৰা ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, খ্ৰীষ্টান, জৈন, আৰু পাৰ্চী সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰব্ৰজনকাৰীক ‘কা’ৰ অধীনত নাগৰিকত্ব প্ৰদানৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
২০২৬ চনৰ ৫ মে’ৰ পৰা ১২ মে’লৈ চূড়ান্ত যুক্তিৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক যুক্তি দাঙি ধৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ দিন দিয়া হ’ব বুলি বিচাৰপীঠে কয় । ১২ মে’ত চূড়ান্ত যুক্তি সমাপ্ত হ’ব বুলি চি জে আইয়ে কয় ।
চাৰি সপ্তাহৰ ভিতৰত পক্ষসমূহক অতিৰিক্ত নথি-পত্ৰ আৰু দাখিল কৰিবলৈ কয় বিচাৰপীঠে ।
‘কা’ৰ সৰ্বভাৰতীয় আবেদনৰ সৈতে জড়িত আবেদনসমূহ প্ৰথমে শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত অসম আৰু ত্ৰিপুৰা সম্পৰ্কীয় আৱেদনসমূহ বিবেচনা কৰিব বুলি বিচাৰপীঠে কয় । বিচাৰপীঠখনে উল্লেখ কৰে যে অসমৰ সমস্যা দেশৰ বাকী অংশতকৈ পৃথক কাৰণ পূৰ্বৰ নাগৰিকত্বৰ ভিত্তিবৰ্ষ আছিল ১৯৭১ চনৰ ২৪ মাৰ্চ, যিটো ‘কা’ৰ অধীনত ২০১৪ চনৰ ৩১ ডিচেম্বৰলৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছিল ।
এই গোচৰসমূহ শেষবাৰৰ বাবে ২০২৪ চনৰ মাৰ্চ মাহত বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত তালিকাভুক্ত কৰা হৈছিল । তাৰ পাছত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আইনখনৰ বৈধতাক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আবেদনসমূহ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিষ্পত্তি নকৰালৈকে নাগৰিকত্ব (সংশোধনী) নিয়মাৱলী, ২০২৪ ৰূপায়ণৰ ওপৰত স্থগিতাদেশ বিচৰা অন্তৱৰ্তীকালীন আবেদনৰ উত্তৰ দিবলৈ কেন্দ্ৰক কৈছিল ।
অৱশ্যে ‘কা’ কাৰ্যকৰী কৰা নিয়মৰ কাৰ্যকলাপ বন্ধ কৰাৰ বাবে আবেদনকাৰীৰ অধিবক্তাৰ অনুৰোধ নাকচ কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ।
২০১৪ চনৰ ৩১ ডিচেম্বৰৰ পূৰ্বে পাকিস্তান, বাংলাদেশ আৰু আফগানিস্তানৰ পৰা ভাৰতলৈ অহা নথি-পত্ৰবিহীন অমুছলমান প্ৰব্ৰজনকাৰীসকলৰ বাবে ভাৰতীয় নাগৰিকত্ব দ্ৰুত কৰাৰ বাবে সংসদে বিতৰ্কিত আইনখন গৃহীত কৰাৰ চাৰি বছৰৰ পাছত কেন্দ্ৰই ২০২৪ চনৰ ১১ মাৰ্চত সংশ্লিষ্ট নিয়মসমূহৰ অধিসূচনাৰে নাগৰিকত্ব (সংশোধনী) আইন, ২০১৯ কাৰ্যকৰী কৰাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰে ।
