কৰ্কট ৰোগৰ ঔষধত ১০ গুণ অতিৰিক্ত মূল্যক 'দিন-ডকাইতি' আখ্যা ন্যায়ালয়ৰ

কৰ্কট ৰোগৰ ঔষধত ১০ গুণ অতিৰিক্ত মূল্যক 'দিন-ডকাইতি' আখ্যা ন্যায়ালয়ৰ
কৰ্কট ৰোগৰ ঔষধৰ ওপৰত ১০ গুণ অতিৰিক্ত মূল্য জাপি দিয়াক লৈ সৰৱ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৷ ৰোগীসকলৰ পৰা 'বলপূৰ্বক ধন দাবী' বুলি অভিহিত ন্যায়ালয়ৰ ৷
Published : September 22, 2026 at 10:40 PM IST
নতুন দিল্লী : কৰ্কট ৰোগীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা ঔষধৰ হোৰাহোৰে মূল্য বৃদ্ধিক লৈ সৰৱ হ'ল দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় ৷ মঙলবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অত্যাৱশ্যকীয় জীৱনদায়ী ঔষধৰ অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৷
কৰ্কট ৰোগৰ ঔষধৰ ওপৰত জাপি দিয়া ১০ গুণ অতিৰিক্ত মূল্যক 'দিন-ডকাইতি' আৰু ৰোগীসকলৰ পৰা 'বলপূৰ্বক ধন দাবী" বুলি অভিহিত কৰে নায়্যালয়ে । উল্লেখ্য যে,কৰ্কট ৰোগৰ ঔষধৰ খুচুৰা বিক্ৰেতাৰ মূল্য ২,৭০০ টকাৰ পৰা সৰ্বোচ্চ খুচুৰা বিক্ৰীৰ মূল্য ২৭,০০০ ধাৰ্য কৰা হৈছে ৷ যিটোক ন্যায়ালয়ে দিন-ডকাইতি বুলি উল্লেখ কৰে ৷
ন্যায়াধীশ বিক্ৰম নাথ আৰু সন্দীপ মেহতাৰ বিচাৰপীঠে প্ৰশ্ন কৰে যে, কিয় ঔষধ প্ৰস্তুতকাৰী কোম্পানীসমূহে প্ৰকৃত খৰচতকৈ দহ গুণ বেছি খুচুৰা মূল্যৰ (MRP) ছপা কৰাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে ? এমআৰপি ১০% বা ১৬%তকৈ বেছি হ’ব নোৱাৰে কিয় ? কিয় সীমাহীন হ’ব লাগে ? অনিয়ন্ত্ৰিত মূল্যৰ বাবে সাধাৰণ পৰিয়ালে চিকিৎসাৰ খৰচৰ বাবে ঘৰ-মাটি আৰু অলংকাৰ বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে ।
ন্যায়াধীশ মেহতাই কয়,"আয়ুষ্মান ভাৰত বা পিএমজেএউৱাই দৰে চৰকাৰী আঁচনিৰ অধীনত থকা চিকিৎসালয়সমূহে এই অত্যাধিক মূল্যৰ ঔষধসমূহ ক্ৰয় কৰে আৰু সম্পূৰ্ণ ধন চৰকাৰৰ পৰা ঘূৰাই লয় ৷ ইয়াৰ ফলত ৰাজহুৱা পুঁজি আৰু কৰদাতাসকলৰ ধনৰ এক ব্যাপক কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"২০০ টকাত বিক্ৰী কৰা ঔষধ ২০০০ টকাত বিতৰণ কৰা হয় আৰু চিকিৎসালয়ে ইয়াৰ পৰিশোধ পায় । ঔষধ প্ৰস্তুতকাৰীয়ে এমআৰপি ঠিক কৰে । এয়া আঁচৰিত ঘটনা ৷" বিচাৰপীঠে কয় যে, যদি সকলো অত্যাৱশ্যকীয় ঔষধক মূল্য নিয়ন্ত্ৰণৰ অধীনলৈ অনা হয়, তেন্তে বাধ্যতামূলকভাৱে জেনেৰিক ঔষধ লিখাক লৈ চলি থকা বিতৰ্কৰ কোনো প্ৰয়োজন নাথাকিব ।
লগতে পঢ়ক:টোল প্লাজাত আৰু সময় নষ্ট নহয়, ৰাহি হ'ব ৫৬ কোটি লিটাৰ পেট্ৰ'ল-ডিজেল