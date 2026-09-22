ETV Bharat / bharat

কৰ্কট ৰোগৰ ঔষধত ১০ গুণ অতিৰিক্ত মূল্যক 'দিন-ডকাইতি' আখ্যা ন্যায়ালয়ৰ

কৰ্কট ৰোগৰ ঔষধৰ ওপৰত ১০ গুণ অতিৰিক্ত মূল্য জাপি দিয়াক লৈ সৰৱ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৷ ৰোগীসকলৰ পৰা 'বলপূৰ্বক ধন দাবী' বুলি অভিহিত ন্যায়ালয়ৰ ৷

SC Terms Exorbitant Rates Of Cancer Drugs As Daylight Dacoity
ঔষধৰ ১০ গুণ অতিৰিক্ত মূল্যক 'দিন ডকাইতি' আখ্যা ন্যায়ালয়ৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 22, 2026 at 10:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : কৰ্কট ৰোগীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা ঔষধৰ হোৰাহোৰে মূল্য বৃদ্ধিক লৈ সৰৱ হ'ল দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় ৷ মঙলবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অত্যাৱশ্যকীয় জীৱনদায়ী ঔষধৰ অত্যাধিক মূল্যবৃদ্ধিৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৷

কৰ্কট ৰোগৰ ঔষধৰ ওপৰত জাপি দিয়া ১০ গুণ অতিৰিক্ত মূল্যক 'দিন-ডকাইতি' আৰু ৰোগীসকলৰ পৰা 'বলপূৰ্বক ধন দাবী" বুলি অভিহিত কৰে নায়্যালয়ে । উল্লেখ্য যে,কৰ্কট ৰোগৰ ঔষধৰ খুচুৰা বিক্ৰেতাৰ মূল্য ২,৭০০ টকাৰ পৰা সৰ্বোচ্চ খুচুৰা বিক্ৰীৰ মূল্য ২৭,০০০ ধাৰ্য কৰা হৈছে ৷ যিটোক ন্যায়ালয়ে দিন-ডকাইতি বুলি উল্লেখ কৰে ৷

Exorbitant Rates Of Cancer Drugs As Daylight Dacoity
ঔষধৰ অতিৰিক্ত মূল্যক 'দিন ডকাইতি' আখ্যা ন্যায়ালয়ৰ (ETV Bharat)

ন্যায়াধীশ বিক্ৰম নাথ আৰু সন্দীপ মেহতাৰ বিচাৰপীঠে প্ৰশ্ন কৰে যে, কিয় ঔষধ প্ৰস্তুতকাৰী কোম্পানীসমূহে প্ৰকৃত খৰচতকৈ দহ গুণ বেছি খুচুৰা মূল্যৰ (MRP) ছপা কৰাৰ অনুমতি দিয়া হৈছে ? এমআৰপি ১০% বা ১৬%তকৈ বেছি হ’ব নোৱাৰে কিয় ? কিয় সীমাহীন হ’ব লাগে ? অনিয়ন্ত্ৰিত মূল্যৰ বাবে সাধাৰণ পৰিয়ালে চিকিৎসাৰ খৰচৰ বাবে ঘৰ-মাটি আৰু অলংকাৰ বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে ।

ন্যায়াধীশ মেহতাই কয়,"আয়ুষ্মান ভাৰত বা পিএমজেএউৱাই দৰে চৰকাৰী আঁচনিৰ অধীনত থকা চিকিৎসালয়সমূহে এই অত্যাধিক মূল্যৰ ঔষধসমূহ ক্ৰয় কৰে আৰু সম্পূৰ্ণ ধন চৰকাৰৰ পৰা ঘূৰাই লয় ৷ ইয়াৰ ফলত ৰাজহুৱা পুঁজি আৰু কৰদাতাসকলৰ ধনৰ এক ব্যাপক কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে ।"

Exorbitant Rates Of Cancer Drugs As Daylight Dacoity
ঔষধৰ অতিৰিক্ত মূল্যক 'দিন ডকাইতি' আখ্যা ন্যায়ালয়ৰ (GETTY IMAGES)

তেওঁ লগতে কয়,"২০০ টকাত বিক্ৰী কৰা ঔষধ ২০০০ টকাত বিতৰণ কৰা হয় আৰু চিকিৎসালয়ে ইয়াৰ পৰিশোধ পায় । ঔষধ প্ৰস্তুতকাৰীয়ে এমআৰপি ঠিক কৰে । এয়া আঁচৰিত ঘটনা ৷" বিচাৰপীঠে কয় যে, যদি সকলো অত্যাৱশ্যকীয় ঔষধক মূল্য নিয়ন্ত্ৰণৰ অধীনলৈ অনা হয়, তেন্তে বাধ্যতামূলকভাৱে জেনেৰিক ঔষধ লিখাক লৈ চলি থকা বিতৰ্কৰ কোনো প্ৰয়োজন নাথাকিব ।

লগতে পঢ়ক:টোল প্লাজাত আৰু সময় নষ্ট নহয়, ৰাহি হ'ব ৫৬ কোটি লিটাৰ পেট্ৰ'ল-ডিজেল

TAGGED:

কৰ্কট ৰোগী
সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়
ন্যায়াধীশ সন্দীপ মেহতা
ন্যায়াধীশ বিক্ৰম নাথ
CANCER DRUGS AS DAYLIGHT DACOITY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.