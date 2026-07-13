ৰাম মন্দিৰৰ ধন আত্মসাতৰ গোচৰ: এছআইটিক তদন্তৰ খতিয়ান বিচাৰিলে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে

ৰাম মন্দিৰৰ ধন আত্মসাতৰ গোচৰ: এছআইটিক তদন্তৰ খতিয়ান বিচাৰিলে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে
ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তৰ নেতৃত্বত গঠিত তিনিজনীয়া বিচাৰপীঠে এই বিষয়টোৰ বাবে ২০ জুলাইত শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰিছে ।
Published : July 13, 2026 at 3:32 PM IST
নতুন দিল্লী: সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰাম মন্দিৰৰ অনুদানৰ ধন আত্মসাতৰ গোচৰৰ তদন্ত কৰা বিশেষ তদন্তকাৰী গোটৰ পৰা অগ্ৰগতিৰ খতিয়ান বিচাৰে ৷ লগতে শ্ৰী ৰাম জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ ট্ৰাষ্টৰ পৰাও সঁহাৰি বিচাৰিছিল ।
ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তৰ নেতৃত্বত গঠিত তিনিজনীয়া বিচাৰপীঠে এই বিষয়টোৰ বাবে ২০ জুলাইত শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰিছে । ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচি আৰু ভি মোহানাক লৈ গঠিত বিচাৰপীঠখনে অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰৰ অনুদান চুৰি, অপব্যৱহাৰ, আত্মসাৎ সন্দৰ্ভত আবেদনৰ বিষয়টো নিৰীক্ষণ কৰিছিল ।
কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল ছ’লিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই । তেওঁ কয় যে ষ্টেটাছ ৰিপৰ্ট ছীল কভাৰত দাখিল কৰা হ’ব । তেওঁ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰৰ বাবে জাননী গ্ৰহণ কৰে ।
আবেদনকাৰীসকলৰ এজনৰ অধিবক্তাই কয় যে চিচিটিভিৰ ভিজুৱেল আৰু অন্যান্য ৰেকৰ্ড সংৰক্ষণৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে । আন এজন অধিবক্তাই ৰাজ্য চৰকাৰে দাখিল কৰিবলগীয়া ষ্টেটাছ ৰিপ’ৰ্টৰ কপি তেওঁলোককো প্ৰদান কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় । কিন্তু এই পৰ্যায়ত বিচাৰপীঠে এই অনুৰোধ মানি নল’লে । "আমি পিছত চাম । ই এটা চলি থকা তদন্ত", বিচাৰপীঠে কয় ।
অধিবক্তা অজয় কুমাৰ ৰায় আৰু দীনেশ কুমাৰ যাদৱ আৰু অধিবক্তা সত্যম সিং ৰাজপুতৰ জৰিয়তে আৰজেডিৰ সাংসদ সুধাকৰ সিঙে দাখিল কৰা দুখন আবেদনত এই ঘটনা সন্দৰ্ভত চিবিআইৰ তদন্তৰ দাবী জনোৱা হৈছে । ন্যায্য, স্বচ্ছ আৰু নিৰপেক্ষ তদন্তৰ বাবে যোগী চৰকাৰ, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষী আৰু এছআইটিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব নোৱাৰি বুলি তেওঁলোকে যুক্তি আগবঢ়ায় ।
আৰজেডিৰ সাংসদগৰাকীয়ে দাখিল কৰা আবেদনত অযোধ্যা ৰাম মন্দিৰত সংঘটিত হোৱা চান্দা চুৰিৰ অভিযোগৰ চিবিআইৰ তদন্ত বিচাৰিছিল । ২০২০ চনৰ ৫ ফেব্ৰুৱাৰীত মন্দিৰ স্থাপন হোৱাৰ পিছত লাভ কৰা ধন আৰু মূল্যৱান সামগ্ৰীৰ ৰূপত সকলো অনুদানৰ সম্পূৰ্ণ বিবৃতি আদালতৰ সন্মুখত দাখিল কৰিবলৈও এই আবেদনত মন্দিৰ ন্যাসক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
ভক্তৰ অনুদান পৰিচালনা সম্পৰ্কীয় অভিযোগৰ চলি থকা তদন্ত ন্যায্য, নিৰপেক্ষ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় আস্থা জগাই তোলাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে ।
এই আৱেদনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ক শ্ৰী ৰাম জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ ট্ৰাষ্টক সংবিধানৰ পিছৰে পৰা লাভ কৰা সকলো অনুদান, প্ৰসাদ আৰু বৰঙণিৰ সম্পূৰ্ণ বিবৃতি প্ৰদান কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
এই বিবৃতিত নগদ ধনৰ অনুদান, বেংক ট্ৰেন্সফাৰ, ডিজিটেল পেমেণ্ট, বিদেশী অৱদান, বস্তুগত অনুদান, সোণ, ৰূপ আৰু অন্যান্য মূল্যৱান সামগ্ৰীৰ লগতে ইয়াৰ হিচাপ-নিকাচ আৰু ব্যৱহাৰৰ বিৱৰণ অন্তৰ্ভুক্ত হ’ব লাগে ।
অধিবক্তা অজয় কুমাৰ ৰায় আৰু দীনেশ কুমাৰ যাদৱে দাখিল কৰা দ্বিতীয়খন আবেদনত কোৱা হৈছে যে ফিডুচিয়াৰী ক্ষমতাত সেৱা আগবঢ়োৱা এটা প্ৰতিষ্ঠানে ধনৰ অস্বচ্ছ পৰিচালনাই জন্মভূমিত ভগৱান শ্ৰী ৰাম মন্দিৰ নিৰ্মাণত স্বেচ্ছাই অৰিহণা যোগোৱা অগণন ভক্ত আৰু জনসাধাৰণৰ বিশ্বাস, আৱেগ, আৰু আত্মবিশ্বাসক প্ৰত্যক্ষভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে ।
“শ্ৰী ৰাম জন্মভূমি তীৰ্থ ক্ষেত্ৰ ট্ৰাষ্ট সম্পৰ্কত উত্থাপিত ধন চুৰি, হিচাপ-নিকাচৰ অনিয়ম আৰু অন্যান্য বিত্তীয় অমিলৰ সৈতে জড়িত অভিযোগৰ সত্যতা তদন্তৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰতিষ্ঠানিক কাঠামোৰ অধিকাৰী সংস্থা এটাৰ দ্বাৰা চলোৱা এক বিস্তৃত, স্বতন্ত্ৰ আৰু পেছাদাৰী তদন্তৰ জৰিয়তেহে নিৰ্ণয় কৰিব পাৰি,” আবেদনখনত কোৱা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: লক্ষ্য ৫ মিলিয়ন গছপুলি ৰোপণ; আহমেদাবাদত মহৎ কাৰ্যসূচীৰ শুভাৰম্ভ