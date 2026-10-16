সামাজিক মাধ্যমৰ প্ৰতি শিশুৰ আসক্তি : কেন্দ্ৰ আৰু শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগৰ পৰা জবাব বিচাৰিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে
মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচীৰে গঠিত বিচাৰপীঠে জাৰি কৰিলে জাননী ৷
By PTI
Published : October 16, 2026 at 4:34 PM IST
নতুন দিল্লী : সামাজিক মাধ্যমে সৃষ্টি কৰা কথিত বিপদৰ পৰা শিশুক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ কেনে ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেয়া জানিবলৈ কেন্দ্ৰ আৰু শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগৰ পৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উত্তৰ বিচাৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত দাখিল কৰা এখন ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজড়িত আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণৰ সময়ত শীৰ্ষ আদালতখনে এইদৰে উত্তৰ বিচাৰি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ।
শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত সামাজিক মাধ্যমে সৃষ্টি কৰা বিপদাশংকাৰ পৰা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ ব্যাপক আৰু বলবৎযোগ্য ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিকাঠামো কেনেদৰে গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেই সন্দৰ্ভত শুকুৰবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেন্দ্ৰ আৰু শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছে ।
মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচীৰে গঠিত বিচাৰপীঠে এমাৰ্লড হাইটছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্কুল আৰু ইয়াৰ শিক্ষা বিভাগৰ সঞ্চালক সিদ্ধাৰ্থ সিং গিৰ্নাৰে দাখিল কৰা আবেদন সন্দৰ্ভত ন্য়ায়ালয়ে এইদৰে উত্তৰ বিচাৰে ।
শিশুৰ সুৰক্ষাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মহিলা আৰু শিশু বিকাশ আৰু আইন আৰু ন্যায় মন্ত্ৰণালয় আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় শিশু অধিকাৰ সুৰক্ষা আয়োগ (এন চি পি চি আৰ)লৈ জাননী জাৰি কৰি গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে ।
বৈভৱ চৌধুৰীয়ে দাখিল কৰা আবেদনখন বিচাৰপীঠে বিচাৰাধীন আবেদনৰ সৈতে টেগ কৰি ৭ ডিচেম্বৰত শুনানিৰ বাবে তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । ইয়াত বাধ্যতামূলক বয়সৰ পৰীক্ষণৰ লগতে বয়স অনুসৰি ব্যৱহাৰৰ অনুমতি, পৰীক্ষাযোগ্য অভিভাৱকৰ সন্মতিৰ লগতে চাইবাৰ অপৰাধ, যৌন শোষণ, ক্ষতিকাৰক বিষয়বস্তু আৰু অত্যধিক প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী সুৰক্ষা ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
এই আবেদনত সামাজিক মাধ্যমত প্ৰৱেশ আৰু ব্যৱহাৰৰ ফলত হোৱা ক্ষতিৰ পৰা শিশুসকলক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব বিচৰা হৈছে । সেই বাবে ন্যায়ালয়ে ব্যাপক আৰু বলবৎযোগ্য নিয়ন্ত্ৰণ কাঠামোৰ ৰূপৰেখা আৰু কাৰ্যকৰী কৰাৰ নিৰ্দেশনা বিচাৰিছে ।
তদুপৰি কেন্দ্ৰক নিৰ্দিষ্ট সামাজিক মাধ্যমৰ প্লেটফৰ্মসমূহত শিশুসকলে একাউণ্ট সৃষ্টি কৰা, পৰিচালনা কৰা আৰু ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত উপযুক্ত বয়স ভিত্তিক নিষেধাজ্ঞা প্ৰণয়ন আৰু বলবৎ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা সম্পৰ্কে ন্যায়ালয়ে কেন্দ্ৰৰ পৰা জানিব বিচাৰিছে ।
নাবালক শিশুৱে সামাজিক মাধ্যমত একাউণ্ট চলাই থকা, অচিনাকি লোকৰ সৈতে যোগাযোগ ৰক্ষা কৰা, দীৰ্ঘদিন ধৰি মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত টোপনি আৰু মনঃসংযোগত ব্যাঘাত জন্মা আদি সমস্যাই গা কৰি উঠে বুলি আবেদনকাৰী বিদ্যালয়খনে উল্লেখ কৰিছে ।
শিশুৱে বেছি সময় স্ক্ৰীণত কটোৱা, অনলাইন জনপ্ৰিয়তাৰ প্ৰতি উদ্বেগ, শৰীৰৰ প্ৰতিচ্ছবিৰ সমস্যা, সামাজিক কামকাজৰ প্ৰতি অনীহা আৰু অধ্যয়ন, বাহিৰৰ কামকাজৰ প্ৰতি আগ্ৰহ হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা সমস্যা সম্পৰ্কে অভিভাৱকসকলে উত্থাপন কৰা উদ্বেগৰ বিষয়েও আবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
শিশুসকল বিশেষভাৱে গ্ৰুমিং, যৌন শোষণ, ব্লেকমেইলিং, ছদ্মবেশ, ব্যক্তিগত ছবিৰ প্ৰচাৰ আৰু হিংসাত্মক, যৌনতা বা আত্মহত্যা সম্পৰ্কীয় সামগ্ৰীৰ সংস্পৰ্শলৈ অহাৰ প্ৰতি সৃষ্টি হোৱা দুৰ্বলতা সম্পৰ্কেও আবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :বিশ্ব খাদ্য দিৱস : শিশুৰ মৃত্যুৰ প্ৰায় ৫০% কাৰণ অপুষ্টি
পূজাৰ বতৰতো সুস্থ আৰু সতেজ হৈ থাকিব কেনেকৈ ? জানক এইকেইটা টিপছ