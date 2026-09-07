ETV Bharat / bharat

বৃদ্ধাশ্ৰম-জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ সুবিধা সন্দৰ্ভত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ সকলো ৰাজ্য় চৰকাৰক ন্য়ায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ

ৰাজ্য়ৰ প্ৰতিখন জিলাত বৃদ্ধাশ্ৰম স্থাপন, জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে পৰ্যাপ্ত পেঞ্চন আৰু বয়স্কৰ যতন সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশনা কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ পিআইএল দাখিল ।

Representational Image
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ETV Bharat)
author img

By PTI

Published : September 7, 2026 at 5:09 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: সকলো ৰাজ্যই বৃদ্ধাশ্ৰম স্থাপন আৰু জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ বাবে উপলব্ধ কৰোৱা সুবিধাৰ বিষয়ে শেহতীয়া নতুন প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব । সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সকলো ৰাজ্যকে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।

উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ২০১৬ চনত দাখিল কৰা ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ জড়িত আবেদন (আইপিএল)ৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰাৰ সময়তেই এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । বৃদ্ধসকলৰ কল্যাণ আৰু সুৰক্ষাৰ বাবে ব্যৱস্থাসমূহ ফলপ্ৰসূভাৱে কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণৰ সময়ত বিচাৰপীঠখনে ৰাজ্যসমূহক এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে ।

মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচী আৰু ভি মোহানাৰে গঠিত বিচাৰপীঠে ডাঃ অশ্বনী কুমাৰে দাখিল কৰা পিআইএল এখন গ্ৰহণ কৰে । উল্লেখ্য় যে ডাঃ অশ্বনী কুমাৰে ৰাজ্য়ৰ প্ৰতিখন জিলাত বৃদ্ধাশ্ৰম স্থাপন, জ্যেষ্ঠ নাগৰিকৰ বাবে পৰ্যাপ্ত পেঞ্চন আৰু বয়স্কৰ যতন সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশনা কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ পিআইএলখন দাখিল কৰিছিল ।

এই শুনানিৰ সময়ত কুমাৰে নিজেই আদালতত উপস্থিত হৈ বিচাৰপীঠক এই বিষয়টো তালিকাভুক্ত আৰু বিবেচনা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায় । আবেদনকাৰীয়ে এইবুলি যুক্তি দৰ্শায় যে কোটি কোটি বৃদ্ধ লোকৰ অধিকাৰ আৰু কল্যাণৰ সৈতে জড়িত বিষয় হোৱা স্বত্বেও এই গোচৰৰ 'কণ্টিনিউয়িং মেণ্ডামাচ' (দীৰ্ঘদিনীয়া বা অব্যাহত থকা আদেশ) বহু বছৰ ধৰি শুনানি গ্ৰহণ নকৰাকৈয়ে আছে ।

ইপিনে, মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে কয় যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যদিও ব্যাপক নীতি-নিৰ্দেশনা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে, তথাপি সেইবোৰৰ ফলপ্ৰসূ ৰূপায়ণ নিশ্চিত কৰিবলৈ উচ্চ ন্যায়ালয়সমূহক জড়িত কৰিব পৰা যায় । কেন্দ্ৰই এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত সংশ্লিষ্ট উচ্চ ন্যায়ালয়সমূহলৈ হস্তান্তৰ কৰাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল । অৱশ্যে, বিচাৰপীঠখনে জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ বাবে উপলব্ধ বৰ্তমানৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু সুবিধাসমূহৰ সন্দৰ্ভত সকলো ৰাজ্যৰ পৰা প্ৰথমে শেহতীয়া তথ্য বিচৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ।

বিচাৰপীঠখনে কয়, "এটৰ্ণি জেনেৰেল আৰ ভেংকটৰমণিয়ে সকলো ৰাজ্যৰ মহাধিবক্তালৈ বৃদ্ধাশ্ৰম নিৰ্মাণ আৰু তাত প্ৰদান কৰা সুবিধাৰ বিষয়ে শেহতীয়া প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ এক বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে ।"

ৰাজ্যসমূহৰ মহাধিবক্তাই এই জাননী লাভ কৰা তাৰিখৰ পৰা চাৰি সপ্তাহৰ ভিতৰত সকলো ৰাজ্যই শেহতীয়া প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব লাগিব বুলিও বিচাৰপীঠে উল্লেখ কৰে । উল্লেখ্য় যে ২০১৬ চনৰ পৰাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই ৰাজহুৱা স্বাৰ্থ জড়িত আবেদনখনৰ শুনানি গ্ৰহণ নকৰাকৈয়ে আছে ।

২০১৬ চনৰ ৮ এপ্ৰিলত জাৰি কৰা এক প্ৰাৰম্ভিক নিৰ্দেশত, শীৰ্ষ আদালতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰিছিল । আদালতে সেই নিৰ্দেশত সমগ্ৰ দেশতে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰা আৰু কল্যাণৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয় আইনী সেৱা প্ৰাধিকৰণ আৰু হেল্পএজ ইণ্ডিয়াৰ সহায় বিচাৰিছিল ।

আদালতে কুমাৰক নিজে উপস্থিত থাকি বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ অনুমতি প্ৰদান কৰে । এই প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে 'হেল্পএজ ইণ্ডিয়া'ক জড়িত কৰিবলৈ সন্মত হয় । তদুপৰি বৃদ্ধ আৰু দুৰ্বল ব্যক্তিসকলৰ সুৰক্ষা আৰু কল্যাণৰ ক্ষেত্ৰত এই সংগঠনটোৰ ভূমিকাৰ কথাও উল্লেখ কৰে।

হেল্পএজ ইণ্ডিয়াক বয়স্কসকলে সন্মুখীন হোৱা সমস্যাসমূহ সমাধানৰ বাবে এখন গ্ৰহণযোগ্য আঁচনি বা সমাধানত আদালতক সহায় কৰিবলৈ কোৱা হৈছিল । বিচাৰপীঠে নালছাৰ সদস্য-সচিবকো জাননী জাৰি কৰি জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে কোনো আঁচনি প্ৰস্তুত কৰা হৈছে নে নাই, সেই বিষয়ে কৰ্তৃপক্ষক লিখিতভাৱে ৰেকৰ্ডত জনাবলৈ কৈছিল ।

কোনো আঁচনি নথকা বাবে তেওঁলোকে প্ৰচলিত আইন অনুসৰি জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকলক আইনী সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ আইনী অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ কোনো আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিব পাৰিব নে বুলি বিচাৰপীঠে কৰ্তৃপক্ষক প্ৰশ্ন কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক:নিসংগতাৰ পৰিধি ভাঙি সাঁচতীয়া ধনেৰে বৃদ্ধাশ্ৰম চলোৱা এগৰাকী মহিলা

বৃদ্ধাশ্ৰমৰ সলনি ত্যাগৰ আশ্ৰম হ'ব লাগে বুলি উল্লেখ পাটবাউসী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ

TAGGED:

আইপিএল
ইটিভি ভাৰত অসম
বৃদ্ধাশ্ৰম
OLD AGE HOMES PIL
SC ON OLD AGE HOMES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.