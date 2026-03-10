কেন্দ্ৰৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে, কিন্তু কিয় ?

কেন্দ্ৰৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে, কিন্তু কিয় ?
আবেদনখনত ঘোষণা কৰা হৈছে যে দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পূৰ্বে নিয়ম ৩ ৰ অধীনত অনুমোদিত পশুধনৰ মালিকীস্বত্ব জব্দ, হস্তান্তৰ বা স্থায়ীভাৱে বঞ্চিত কৰাটো অসাংবিধানিক ।
Published : March 10, 2026 at 11:07 PM IST
নতুন দিল্লী: মঙলবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গোচৰৰ শুনানিৰ সময়ত পশুৰ তত্ত্বাৱধান সম্পৰ্কীয় নিয়মৰ বৈধতাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কেন্দ্ৰ আৰু অন্যান্য পক্ষৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰে ।
ন্যায়াধীশ বিক্ৰম নাথ আৰু সন্দীপ মেহতাৰ বিচাৰপীঠে আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিবলৈ সন্মতি প্ৰকাশ কৰি ন্যায়ালয়ে কেন্দ্ৰ আৰু অন্যান্য পক্ষক জাননী জাৰি কৰে । ই একেধৰণৰ বিষয়ত আন এখন বিচাৰধীন আবেদনৰ সৈতে উক্ত আবেদনখন সংযোজিত কৰিছিল ।
এই আবেদনখনত জীৱ-জন্তুৰ ওপৰত নিষ্ঠুৰতা প্ৰতিৰোধ(আবেদনকাৰীৰ মালিকানাধীন জীৱ-জন্তুৰ যত্ন আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ) নিয়ম, ২০১৭ ৰ ৩ নং নিয়মটোক ১৯৬০ চনৰ পশুৰ ওপৰত নিষ্ঠুৰতা প্ৰতিৰোধ আইন, বিশেষকৈ ২৯ নং ধাৰাক অতিক্ৰম কৰা বুলি ঘোষণা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু ফলস্বৰূপে ইয়াক অসাংবিধানিক বুলি বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে ।
১৯৬০ চনৰ আইনখনৰ ২৯ নং ধাৰাত জীৱ-জন্তুৰ মালিকীস্বত্বৰ বাবে দোষী সাব্যস্ত হোৱা ব্যক্তিক আদালতে বঞ্চিত কৰাৰ ক্ষমতাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে ।
৩ নং নিয়মৰ অধীনত অনুমোদিত পশুধনৰ দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ পূৰ্বে জব্দ, হস্তান্তৰ বা স্থায়ীভাৱে বঞ্চিত কৰাটো সংবিধানৰ ১৪ আৰু ৩০০ এ অনুচ্ছেদ আৰু অন্যান্য অনুচ্ছেদ উলংঘা কৰাৰ বাবে অসাংবিধানিক বুলি ঘোষণা কৰিবলৈও আবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
১৪ নং অনুচ্ছেদত আইনৰ সন্মুখত সমতাৰ কথা কোৱা হৈছে যদিও ৩০০(ক) অনুচ্ছেদত এনে ব্যক্তিৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, যিসকলক আইনৰ অধিকাৰৰ বাহিৰে সম্পত্তিৰ পৰা বঞ্চিত কৰা নহ’ব ।
লগতে পঢ়ক: ঈনাডু সাংবাদিকতা বিদ্যালয়ৰ সোণালী জয়ন্তী : প্ৰয়াত ৰামোজী ৰাওৰ দৃষ্টিভংগীক স্মৰণ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ