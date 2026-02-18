ETV Bharat / bharat

জাতি-বৰ্ণ-অঞ্চলৰ ভিত্তিত ব্যক্তি চিনাক্তকৰণ কৰাটো পশ্চাদপসৰণশীল: এঞ্জেল চাকমা গোচৰত ছুপ্ৰিম কোৰ্ট

আদালতে ডেৰাডুনত বৰ্ণবাদী আক্ৰমণত এঞ্জেল চাকমাৰ হত্যাৰ পিছত দাখিল কৰা আবেদন উপযুক্ত কৰ্তৃপক্ষৰ ওচৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগে বুলি কয় ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 18, 2026

নতুন দিল্লী : বুধবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় যে বৰ্ণ, অঞ্চল, লিংগ আৰু জাতিৰ ভিত্তিত ব্যক্তিক চিনাক্ত কৰাটো পশ্চাদপসৰণশীল পথত খোজ দিয়াৰ সমান হ’ব । উত্তৰাখণ্ডৰ ডেৰাডুনত যোৱা বছৰ ত্ৰিপুৰাৰ ছাত্ৰ এঞ্জেল চাকমাক বৰ্ণবাদী আক্ৰমণৰ অভিযোগত হত্যা কৰাৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণৰ সময়ত শীৰ্ষ ন্যায়ালয়ে এই কথা কয় । এই আবেদনত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল তথ্য অন্যান্য অঞ্চলৰ নাগৰিকৰ বিৰুদ্ধে বৈষম্য আৰু হিংসা ৰোধ কৰাৰ অনুৰোধ কৰা হৈছিল ।

ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচী আৰু বিপুল এম পাঞ্চোলিৰে গঠিত বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত এই বিষয়টো উত্থাপন হয় । বিচাৰপীঠে এটৰ্নী জেনেৰেল আৰ ভেংকটৰমণীক এই আবেদন পৰীক্ষা কৰি আবেদনখন উপযুক্ত কৰ্তৃপক্ষলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ কয় ।

শুনানিৰ সময়ত আবেদনকাৰী তথা দিল্লীৰ অধিবক্তা অনুপ প্ৰকাশ অৱস্থিয়ে বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত এই বিষয়টো সংসদৰ মজিয়াত উত্থাপন কৰা বুলি দাবী কৰে । লগতে কয় যে কিন্তু সাংসদসকলে এনে কোনো ঘৃণাজনিত অপৰাধৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ এনে কোনো সংস্থা গঠন কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে । বিচাৰপীঠে কয়, "অপৰাধ অপৰাধেই, আৰু ইয়াৰ সৈতে কঠোৰ হাতেৰে মোকাবিলা কৰিব লাগিব ।"

বিচাৰপীঠখনে এই কথা দৃঢ়তাৰে কয় যে বৰ্ণ, অঞ্চল, লিংগ আৰু জাতিৰ ভিত্তিত ব্যক্তিক চিনাক্ত কৰাটো স্বাধীনতাৰ ইমান বছৰৰ পাছত পশ্চাদপসৰণশীল পথত খোজ দিয়াৰ সমান হ’ব ৷ আনহাতে, চাকমাক বচাবলৈ কোনো আগবাঢ়ি নাহিল বুলিও অধিবক্তাগৰাকীয়ে কয় । ইফালে বিচাৰপীঠে পি আই এলক মনোৰঞ্জনমূলক কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰি লগতে কয়, “এতিয়ালৈকে আমি পূৰ্বতে উল্লেখ কৰা বিষয়টো উপযুক্ত কৰ্তৃপক্ষৰ সন্মুখত উত্থাপন কৰাটো সঠিক বুলি বিবেচনা কৰিছোঁ ।”

শীৰ্ষ আইন বিষয়াই প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা কৰিব বুলিও উল্লেখ কৰি বিচাৰপীঠে কয়, “আবেদকাৰীৰ আবেদনৰ ছফ্ট কপি এটৰ্নী জেনেৰেলৰ (এ জি) কাৰ্যালয়ত, লগতে এই আদেশৰ প্ৰতিলিপিও গতাই দিয়াৰ স্বাধীনতাৰে এই ৰিট আবেদনখনৰ সমাধান কৰা হয় ।"

উল্লেখ্য যে যোৱা বছৰৰ ডিচেম্বৰ মাহত ত্ৰিপুৰাৰ ২৪ বছৰীয়া এম বি এ ছাত্ৰগৰাকীক নৃশংসভাৱে হত্যা কৰাৰ পটভূমিত এই আবেদন দাখিল কৰা হৈছিল । ২০২৫ চনৰ ২৬ ডিচেম্বৰত ডেৰাডুনৰ চেলাকি অঞ্চলত বৰ্ণবাদী আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ তেওঁৰ মৃত্যু হয় । চাকমাই আগৰতলাৰ হলি ক্ৰছ স্কুলত স্নাতক ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ কৰি এম বি এ কৰিবলৈ ডেৰাডুনলৈ গৈছিল । কনিষ্ঠ ভাতৃ মাইকেলৰ উপস্থিতিতে তেওঁক ছুৰীকাঘাত কৰি হত্যা কৰা হয় ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

