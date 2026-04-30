আকৌ ওলমি থাকিল খেড়াৰ ভাগ্য ! উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্থগিত ৰাখিলে জামিন আবেদনৰ ৰায়

বৃহস্পতিবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পৱন খেড়াৰ জামিন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে । যুক্তি-তৰ্কৰ অন্তত আদালতে নিজৰ সিদ্ধান্ত সংৰক্ষণ ৰাখে । আদালতত কি হৈছিল জানো আহক...

By PTI

Published : April 30, 2026 at 2:10 PM IST

নতুন দিল্লী : আকৌ বিপদত কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়া ৷ শেহতীয়াকৈ লাভ কৰা তথ্য মতে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্থগিত ৰাখিলে খেড়াৰ জামিন আবেদনৰ ৰায় ৷

উল্লেখ্য যে, পৱন খেড়াই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্নী ৰিণিকি ভূঞা শৰ্মাৰ বহিঃৰাজ্যত একাধিক পাছপ’ৰ্ট আৰু অপ্ৰকাশিত সম্পত্তি থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ৷ যাৰ ফলত কংগ্ৰেছ নেতা পৱন খেড়াৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈছিল গোচৰ ৷ ইয়াৰ পিছতে গ্ৰেপ্তাৰৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ পৱন খেড়াই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আগজাননীমূলক জামিন আৱেদন দাখিল কৰে যদিও আদালতে নাকচ কৰে ৷

উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশক প্ৰত্যাহ্বান জনাই পৱন খেড়াই উচ্চতম ন্যায়ালয়ত প্ৰত্যাশামূলক জামিন আবেদন দাখিল কৰে ৷ বৃহস্পতিবাৰে আদালতত এই গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হয় । জানিব পৰা মতে, উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পৱন খেড়াৰ এই আৱেদনৰ ৰায় স্থগিত ৰাখে ৷

জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা অভিষেক মনু সিংভী

উল্লেখ্য যে, পৱন খেড়াৰ হৈ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা অভিষেক মনু সিংভীয়ে যুক্তি আগবঢ়ায়, যাৰ উত্তৰ দিছিল ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই । পৱন খেড়াৰ আগতীয়া জামিন আবেদন সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ শুনানিৰ সময়ত অভিষেক মনু সিংভীয়ে তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তাক লৈ গুৰুতৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কয় যে তেওঁৰ দেশ এৰি যাব নোৱাৰে, কাৰণ পাছপ’ৰ্ট সহজে উপলব্ধ নহয় । পঞ্চাশৰ পৰা সত্তৰজন আৰক্ষী বিষয়াক খেড়াৰ বাসগৃহলৈ পঠিওৱা হ’ল, যেন তেওঁলোকে কোনো সন্ত্ৰাসবাদীক বিচাৰিছে । এই গোচৰটো অভূতপূৰ্ব ।

তুষাৰ মেহতা

আনহাতে, অসম চৰকাৰৰ হৈ হাজিৰ হোৱা ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই এই আবেদনৰ বিৰোধিতা কৰি কয়, ‘‘খেড়াই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ পাছপ’ৰ্টৰ ভুৱা কপি দেখুৱাইছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীয়ে একাধিক দেশৰ নাগৰিকত্ব লাভ কৰা বুলি মিছা অভিযোগ উত্থাপিত কৰিছে ।’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘খেড়া বক্তব্যৰ উদ্দেশ্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পত্নীৰ ভাবমূৰ্তি কলংকিত কৰা । তেওঁৰ বিৰুদ্ধে জামিনহীন ধাৰাত পঞ্জীয়ন হোৱা গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত পাছপ’ৰ্টৰ কথা উল্লেখ কৰি এক বিবৃতি দিয়া হৈছিল । এই ভুৱা নথি-পত্ৰৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল আৰু সেই পাছপ’ৰ্টবোৰ নিৰ্দিষ্ট দেশবোৰৰ পৰা জাৰি কৰা হোৱা নাছিল ।’’

তুষাৰ মেহতাই কয় যে আমেৰিকাত পঞ্জীয়নভুক্ত কোম্পানী এটাৰ সৈতে জড়িত কিছুমান ভুৱা নথি-পত্ৰও দেখুওৱা হৈছে । খেড়াৰ সহযোগীসকলক চিনাক্ত কৰিবলৈ আৰু অভিযোগকাৰীৰ নামত পাছপ’ৰ্ট লাভ কৰাত কোনো বিদেশী শক্তি জড়িত আছে নে নাই সেইটো বুজিবলৈ তেওঁক জিম্মাত লৈ জেৰা কৰাটো প্ৰয়োজনীয় । ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে বহু তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে ৷ কিন্তু কিছু কাৰণত এই তথ্য ৰাজহুৱা কৰিব পৰা নগ’ল বুলিও তেওঁ কয় ৷

তুষাৰ মেহতাই কয় যে গোচৰ দাখিল হোৱাৰ পিছৰে পৰা খেড়া পলাতক হৈ আছে আৰু এইটো কোনো সাধাৰণ মানহানিৰ গোচৰ নহয় ।

