নীট ইউজি পৰীক্ষা সম্পৰ্কীয় জৰুৰী শুনানিৰ বাবে কৰা আবেদন নাকচ

নীট ইউজি পৰীক্ষা সম্পৰ্কীয় জৰুৰী শুনানিৰ বাবে কৰা আবেদন নাকচ
১২ মে’ত প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ অভিযোগৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই নীট ইউজি পৰীক্ষা বাতিল কৰিছিল ৷
Published : June 19, 2026 at 9:16 PM IST
নতুন দিল্লী: ২১ জুনত অনুষ্ঠিত হ’ব নীট ইউজি পুনঃ পৰীক্ষা ৷ শুকুৰবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নীট ইউজি ২০২৬ ৰ পুনঃ পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত দুখন পৃথক আবেদনৰ জৰুৰী শুনানি গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে । আবেদন দুখন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্ত আৰু ন্যায়াধীশ ভি মোহনাৰে গঠিত দুজনীয়া বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত উত্থাপন কৰা হৈছিল ৷
এই আবেদনসমূহৰ শুনানি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্বাভাৱিক কাম-কাজ আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত অৰ্থাৎ জুলাই মাহত ন্যায়াধীশ পিএছ নৰসিংহৰ নেতৃত্বত গঠিত আন এখন বিচাৰপীঠে গ্ৰহণ কৰিব বুলি দুজনীয়া বিচাৰপীঠে জানিবলৈ দিয়ে ৷
তাৰমাজতে এগৰাকী অধিবক্তাই বিষয়টো তাৎক্ষণিকভাৱে তালিকাভুক্ত কৰিবলৈ বিচাৰপীঠখনক অনুৰোধ জনায় ৷ তেতিয়া মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে কয়, ‘‘নীটৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিটো বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰত ন্যায়াধীশ নৰসিংহৰ বিচাৰপীঠে শুনানি গ্ৰহণ কৰিব ।’’
উল্লেখ্য যে, চলিত বৰ্ষৰ ১২ মে’ত প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ অভিযোগৰ পিছতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাই নীট ইউজি পৰীক্ষা বাতিল কৰিছিল ৷ চিকিৎসা সেৱাত নামভৰ্তি কৰিবলৈ বিগত ৩ মে’ত সংস্থাটোৱে প্ৰৱেশ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিছিল ৷ বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা চমুকৈ চিবিআইয়ে সমগ্ৰ কাণ্ডটোৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ৷
অধিবক্তা আদিল আহমেদে বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু নীট ইউজি পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ’বলগা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ হৈ দাখিল কৰা এখন পৃথক আবেদনৰ কথা উল্লেখ কৰি আগতীয়া শুনানিৰ বাবে ইয়াৰ তালিকাভুক্তকৰণ বিচাৰিছিল । কিন্তু আদালতে এই অনুৰোধ প্ৰত্যাখ্যান কৰি বিষয়টো ন্যায়াধীশ নৰসিংহৰ বিচাৰপীঠে গ্ৰহণ কৰিব বুলি কয় ৷ অৱশ্যে এইগৰাকী ন্যায়াধীশে পৰীক্ষাটোৰ সৈতে জড়িত আবেদনসমূহৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি আছে ।
আবেদনখনত পৰীক্ষাৰ্থীৰ মতামতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ২১ জুনত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰাৰ সম্ভাৱনাক পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ৷ ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে আবেদনকাৰীসকলে বিভিন্ন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ প্ৰাৰ্থীৰ পৰা পোৱা মতামত সংগ্ৰহ কৰি ইয়াত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে ৷
আবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছিল যে পুনৰ পৰীক্ষা পতাৰ সিদ্ধান্তক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা হোৱা নাছিল ৷ প্ৰাৰ্থীসকলক প্ৰস্তুতি চলাবলৈ পৰ্যাপ্ত সময় নিদিয়াকৈ স্বেচ্ছাচাৰী আৰু অযুক্তিকৰভাৱে এই পৰীক্ষা পুনৰ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি আবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছিল ৷
আবেদনখনত ক্ষতিগ্ৰস্ত প্ৰতিগৰাকী প্ৰাৰ্থীকে প্ৰস্তুতিৰ বাবে পৰ্যাপ্ত সময় দিয়াৰ পিছতহে পুনৰবাৰ নীট ইউজি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছিল ৷
লগতে পঢ়ক: উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বহনক্ষম কৃষি-সৰ্বোৎকৃষ্ট জৈৱিক উৎপাদন দেশৰ চালিকা শক্তি: নিৰ্মলা সীতাৰমণ