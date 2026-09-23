সামাজিক মাধ্যমৰ পৰা বিতৰ্কতি বিষয় আঁতৰোৱাৰ পিআইএল খাৰিজ ন্যায়ালয়ৰ

সামাজিক মাধ্যমৰ পৰা বিতৰ্কতি বিষয় আঁতৰোৱাৰ পিআইএল খাৰিজ ন্যায়ালয়ৰ
সামাজিক মাধ্যমৰ পৰা 'দেশবিৰোধী শ্ল'গান আৰু মিমসমূহ চিনাক্ত কৰা, আঁতৰোৱাৰ সন্দৰ্ভত দাখিল কৰা PIL ন্যায়ালয়ৰ ৷
Published : September 23, 2026 at 7:16 PM IST
নতুন দিল্লী : বুধবাৰে সামাজিক মাধ্যমৰ পৰা 'দেশবিৰোধী শ্ল'গান আৰু মিমসমূহ চিনাক্ত কৰা, আঁতৰোৱা আৰু ব্লক কৰা নিৰ্দেশনা বিচাৰি দাখিল কৰা এক জনস্বাৰ্থ জৰিত লেখ আবেদন (PIL) খাৰিজ কৰে ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৷
সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয় মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত, ন্যায়াধীশ জয়মালী বাগচী আৰু ন্যায়াধীশ ভি মোহনাৰ বিচাৰপীঠে সমাজকৰ্মী হিতেন্দ্ৰ কুমাৰ পৰচোত্তমভাই গাধিয়াই দাখিল কৰা আবেদনখন অগ্ৰাহ্য কৰে ৷ লগতে আবেদনকাৰীক বিকল্পক আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আদালতে পৰামৰ্শ দিয়ে আৰু এনে তথ্যক গুৰুত্ব নিদিবলৈ মন্তব্য কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, এক্স (পূৰ্বৰ টুইটাৰ), ফেচবুক আৰু ইউটিউবৰ দৰে সামাজিক মাধ্যমৰ পৰা বিতৰ্কিত পোষ্টসমূহ আঁতৰাবলৈ আবেদনখনৰ দ্বাৰা দাবী কৰা হৈছিল ৷ আবেদনকাৰী গাধিয়াৰ মতে, কিছুমান কথাই সাম্প্ৰদায়িক সম্প্ৰীতি বিনষ্ট কৰে আৰু হিন্দু বিশ্বাসৰ প্ৰতি ঘৃণা বিয়পায় বুলি উল্লেখ কৰা হৈছিল ৷
আবেদকাৰী গাধিয়াই কয়,"ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা প্ৰতি ভাবুকি কঢ়িয়াই অনা, সমাজ বিৰোধী, ধৰ্ম বিৰোধী আদি বিষয়ে সামাজিক মাধ্যম ফেচবুক, ইউটিউব, হোৱাটএপ, এক্স আদিত ভিন্ন লোকে মন্তব্য কৰি আহিছে ৷ যাৰ বাবে ধৰ্মীয় বিদ্ৰোহৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে লগতে সমাজৰ শান্তি-সম্প্ৰতি বিনষ্ট হ'ব পাৰে ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"আমাৰ সংবিধানত শান্তি-সম্প্ৰীতি তথা ভতৃত্ববোধ কথা উল্লেখ আছে ৷ সকলোকে সম অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে ৷ তেনেস্থলত একাংশই ধৰ্মীয় বিদ্বেষমূলক মন্তব্য কৰি সমাজৰ শান্তি ভংগ কৰিব পাৰে ৷"
উল্লেখ্য যে, সামাজিক মাধ্যমত বৃদ্ধি পোৱা শিশুৰ যৌন অপৰাধ ঘটনা, ঘৃণাসূচক মন্তব্যৰ বৃদ্ধিৰ বাবে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ এখন আদালতত চলি আছে এক গোচৰ ৷ আনহাতে ভাৰতটো একাংশ সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰকাৰীয়ে ভিন্ন বিষয়ত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰি ধৰ্মীয় অনুভূতিত আঘাত হানি আহিছে ৷ পিছে ইয়াৰ সমাধান কি ?
লগতে পঢ়ক:এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ বিতৰ্ক : জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণৰ দাবী বিৰোধীৰ, নিৰ্বাচন আয়োগৰ স্পষ্টীকৰণ