ৰাজহুৱা স্থানৰ কুকুৰক লৈ উচ্চতম ন্য়ায়ালয় কঠোৰ, কুকুৰপ্ৰেমীৰ আবেদন খাৰিজ

উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পদপথৰ কুকুৰৰ ক্ষেত্ৰত অতি কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰে ৷ লগতে কয়, ‘‘কুকুৰৰ ভয় নোহোৱাকৈ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ সকলোৰে আছে ৷’’

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 19, 2026 at 1:26 PM IST

নতুন দিল্লী : উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মঙলবাৰে ২০২৫ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, বাছ আস্থান আদিৰ দৰে ৰাজহুৱা স্থানৰ পৰা পদপথৰ কুকুৰ আঁতৰোৱাৰ নিৰ্দেশক সমৰ্থন কৰি কুকুৰ প্ৰেমীৰ আবেদন নাকচ কৰে । উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় যে যদি কুকুৰৰ কামোৰ ৰোধ কৰা নহয়, তেন্তে সাধাৰণ মানুহৰ বাবে এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ ফলত ৰাজহুৱা স্থানৰ পৰা ধৰা পদপথৰ কুকুৰক এতিয়া আশ্ৰয় গৃহত ৰখা হ’ব ।

ন্যায়াধীশ বিক্ৰম নাথ আৰু সন্দীপ মেহতাৰ বিচাৰপীঠে এই নিৰ্দেশনা দিয়ে ৷ ইয়াৰ উপৰিও ন্যায়ালয়ে আশ্ৰয় শিবিৰৰ পৰা পদপথৰ কুকুৰক মুকলি কৰি নিদিয়াৰ নিৰ্দেশনাকো সমৰ্থন কৰে ।

বিচাৰপীঠৰ হৈ ৰায়দান কৰি ন্যায়াধীশ মেহতাই পদপথৰ কুকুৰে কামোৰা ঘটনাৰ তথ্যৰ উল্লেখ কৰি কয় যে এই কাণ্ডসমূহে জনসাধাৰণ আৰু স্থানীয় কৰ্তৃপক্ষৰ মাজত উদ্বেগ সৃষ্টি কৰিছে । বিচাৰপীঠে পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে এনে ঘটনাই নাগৰিক প্ৰশাসন আৰু নগৰ শাসনৰ ওপৰত জনসাধাৰণৰ আস্থাত প্ৰভাৱ পেলায় ।

কুকুৰে কামোৰাৰ গোচৰৰ উদ্ধৃতি দি ন্যায়াধীশ মেহতাই কয়, “সামগ্ৰিক তথ্যই এই সমস্যাটোৰ আতংকজনক পৰিসৰ উন্মোচন কৰিছে ৷ এনে কাণ্ডৰ ফলত হোৱা ক্ষতি কেৱল পৰিসংখ্যাতে সীমাবদ্ধ নহয়, বৰঞ্চ মানৱ, সামাজিক আৰু জনস্বাস্থ্যৰ বাবে ইয়াৰ গুৰুতৰ ৷’’

বিচাৰপীঠখনে লগতে কয় যে সংবিধানৰ ২১ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত মৰ্যাদাৰে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰৰ ভিতৰত প্ৰতিজন নাগৰিকে ৰাজহুৱা স্থানত শাৰীৰিক ক্ষতি, আক্ৰমণ বা কুকুৰে কামোৰাৰ দৰে জীৱন সংকটজনক ঘটনাৰ ভয় নোহোৱাকৈ মুক্তভাৱে চলাচল আৰু ৰাজহুৱা স্থানত প্ৰৱেশ কৰাৰ অধিকাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

ন্যায়াধীশ মেহতাই কয় যে যদি কুকুৰে কামোৰাৰ কাণ্ডসমূহ নিয়ন্ত্ৰণহীনভাৱে সংঘটিত হ’বলৈ দিয়া হয়, তেন্তে ইয়াৰ ফলত বহু ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ ন্যায়াধীশ মেহতাই কয়, "এনে পৰিস্থিতি আইনৰ শাসনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত সাংবিধানিক গণতন্ত্ৰৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ অসংগতিপূৰ্ণ হ'ব । সংবিধানত এনে এখন সমাজৰ কল্পনা কৰা হোৱা নাই য'ত শিশু, বৃদ্ধ আৰু দুৰ্বল নাগৰিকে শাৰীৰিক শক্তি, আকস্মিক বা পৰিস্থিতিৰ দয়াত জীয়াই থাকিবলৈ বাধ্য হয় ৷’’

এই বিষয়ত উচ্চতম ন্যায়ালয়েও কেইবাটাও নিৰ্দেশনা জাৰি কৰে । ভাৰতীয় পশু কল্যাণ ব’ৰ্ডৰ (এডাব্লিউবিৱাই) নিয়মাৱলী কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহে পদক্ষেপ ল’বলৈ বিচাৰপীঠে নিৰ্দেশ দিয়ে । এই নিৰ্দেশনাত লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে যে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলসমূহে প্ৰতিখন জিলাত অন্ততঃ এটাকৈ পশু জন্ম নিয়ন্ত্ৰণ (এবিচি) কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিব লাগিব।

এই নিৰ্দেশনা কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ কৰ্তব্যত থকা স্থানীয় সংস্থা আৰু প্ৰতিষ্ঠানৰ বিষয়াসকলে নিজৰ কৰ্তব্য পালন কৰিব বুলি বিচাৰপীঠে কয় । বিচাৰপীঠে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এই কামৰ বাবে দায়িত্ব দিয়া লোকসকলক তেওঁলোকৰ কৰ্তব্য পালনৰ বাবে সাধাৰণতে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কোনো গোচৰ বা অপৰাধমূলক অভিযোগ দাখিল কৰিব নালাগে ।

উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ২০২৫ চনৰ ৭ নৱেম্বৰত দিয়া আদেশৰ সংশোধন কৰি কেইবাখনো আবেদনৰ ওপৰত এই ৰায়দান কৰে, য’ত কৰ্তৃপক্ষক নিজৰ অঞ্চল আৰু ৰাজপথৰ পৰা পদপথৰ জীৱ-জন্তু আঁতৰাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । লগতে ভাৰতীয় পশু কল্যাণ ব’ৰ্ডে জাৰি কৰা ষ্টেণ্ডাৰ্ড অপাৰেটিং প্ৰচিডিউৰ (এছঅ'পি)ক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আবেদনো খাৰিজ কৰে বিচাৰপীঠে ।

মানৱ জীৱনৰ বাবে বিপদ কম কৰিবলৈ, হিংস্ৰ আৰু বিপজ্জনকভাৱে আক্ৰমণাত্মক কুকুৰক হত্যা কৰাৰ অনুমতিও উচ্চতম ন্যায়ালয়ে প্ৰদান কৰে । বিচাৰপীঠে কয় যে মানৱ জীৱন আৰু সুৰক্ষাৰ প্ৰতি ভাবুকি ফলপ্ৰসূভাৱে দূৰ কৰিবলৈ পশু জন্ম নিয়ন্ত্ৰণ নিয়ম আৰু অন্যান্য প্ৰযোজ্য আইনী প্ৰট’কল অনুসৰি মৃত্যুমুখত পৰা, হিংস্ৰ বা আক্ৰমণাত্মক কুকুৰৰ ক্ষেত্ৰত ইউথেনাছিয়াকে (ইচ্ছামৃত্য়ু) ধৰি আইনগতভাৱে অনুমোদিত পদক্ষেপ কৰ্তৃপক্ষই ল’ব পাৰে।

