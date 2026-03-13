ঋতুস্ৰাৱৰ ছুটীৰ নীতি প্ৰণয়নত বিৰোধিতা উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ৰ

ঋতুস্ৰাৱৰ ছুটীৰ নীতি প্ৰণয়নত বিৰোধিতা উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ৰ
প্ৰতিমাহে তিনি-চাৰি দিনৰ ছুটী লোৱাৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন হ’লে মহিলাৰ কেৰিয়াৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব বুলি কয় দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তে।
Published : March 13, 2026 at 4:08 PM IST
নতুন দিল্লী: দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে শুকুৰবাৰে সকীয়াই দিয়ে যে মহিলাসকলৰ বাবে ঋতুস্ৰাৱৰ ছুটী বাধ্যতামূলক কৰা আইন প্ৰৱৰ্তন কৰিলে তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰত অজানিতে ক্ষতি হ’ব পাৰে । উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এনে নীতি নিৰ্ধাৰণৰ পূৰ্বে চাকৰি বজাৰৰ ব্যৱহাৰিক বাস্তৱতাক বিবেচনা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে আৰু যুৱতীসকলৰ মাজত তেওঁলোক হীন বুলি কোনো ধৰণৰ ধাৰণা সৃষ্টি নকৰাটো নিশ্চিত কৰে ।
এই বিষয়টো ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচীৰে গঠিত বিচাৰপীঠৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে । জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা এম আৰ শ্বামছাদৰ প্ৰতিনিধিত্বত শৈলেন্দ্ৰ মণি ত্ৰিপাঠীয়ে ঋতুস্ৰাৱৰ ছুটী নিয়ন্ত্ৰণৰ নিয়ম প্ৰণয়ন কৰিবলৈ ৰাজ্যসমূহক নিৰ্দেশনা বিচাৰি দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিছে বিচাৰপীঠে ।
মুখ্য ন্যায়াধীশে লক্ষ্য কৰে যে এই আৱেদনসমূহৰ আঁৰত গভীৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে, আৰু এইবোৰ প্ৰকৃত আৱেদন নহয়। তেওঁ কয়, "মূলতঃ উদ্দেশ্য হৈছে যুৱতীসকলৰ মাজত এনে এটা ধাৰণা সৃষ্টি কৰা যে আপুনি এতিয়াও নীচ । আপোনাৰ কিছুমান স্বাভাৱিক সমস্যা আছে, যাৰ বাবে আপুনি পুৰুষৰ সমান হ'ব নোৱাৰে, আৰু সেয়েহে, এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত, আপুনি তেনেকৈ কাম কৰিব নোৱাৰে ।" তেওঁ আৰু কয় যে আৱেদনকাৰীৰ অধিবক্তাই তেওঁ বিচৰা দিশটোৰ দীৰ্ঘম্যাদী প্ৰভাৱ বুজিব লাগে ।
বিচাৰপীঠে অধিবক্তাগৰাকীক কয় যে মহিলাসকলৰ বাবে সঁহাৰিমূলক ব্যৱস্থা আইনগতভাৱে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত, কিন্তু তেওঁলোকে চাকৰিৰ বজাৰৰ ব্যৱহাৰিক বাস্তৱতাসমূহো বিবেচনা কৰিব লাগে ৷ মানৱ সম্পদ যিমানেই কম আকৰ্ষণীয় হ’ব সিমানেই তেওঁলোক নিৰ্বাচিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা কম । ন্যায়াধীশ বাগচীয়ে জোৰ দি কয় যে এই বিবেচনাসমূহৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব, আৰু বিষয়টোক ব্যৱসায়িক দৃষ্টিকোণৰ পৰা চাব লাগিব ।
মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্তে মৌখিকভাৱে লক্ষ্য কৰিছিল যে যদিহে আবেদনকাৰীয়ে পৰামৰ্শ দিয়াৰ দৰে প্ৰতিমাহে তিনি-চাৰিদিন ছুটী লোৱাৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন হয়, তেন্তে ইয়াৰ ফলত মহিলাৰ কেৰিয়াৰত বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব । আৱেদনকাৰীৰ অধিবক্তাই তেওঁলোকে দুদিনৰ ছুটীৰ বাবে আৱেদন দিয়া বুলি স্পষ্ট কৰি কয়, "ওড়িশা আৰু কৰ্ণাটকৰ দৰে ৰাজ্য আগবাঢ়ি আহিছে । কেৰালাই এই ৰেহাই দিছে ।" উল্লেখ কৰা হৈছিল যে ২০১৩ চনত কেৰালা চৰকাৰে সকলো চৰকাৰী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীক ঋতুস্ৰাৱৰ ছুটী প্ৰদান কৰিছিল ।
মুখ্য ন্যায়াধীশে কয় যে আৱেদনকাৰীয়ে কৰ্মক্ষেত্ৰৰ মানসিকতা বুজি নাপায় । অধিবক্তাগৰাকীয়ে যুক্তি আগবঢ়াই যে মহিলাৰ সমস্যাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই ব্যক্তিগত কোম্পানীয়ে স্বেচ্ছামূলক ছুটী প্ৰদান কৰিছে । স্বেচ্ছামূলক ছুটী দিয়াৰ বাবে ব্যক্তিগত কোম্পানীক প্ৰশংসা কৰে মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে ।
বিচাৰপীঠে কয়, "যি মুহূৰ্তত আপুনি কোনো আইন বা কোনো এটা বাধ্যতামূলক নিয়ম প্ৰৱৰ্তন কৰিব, তেতিয়া জ্ঞাত নহয় যে আপুনি তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰৰ কিমান ক্ষতি কৰিব । তেওঁলোকক কোনেও গ্ৰহণ নকৰিব ৷" আৱেদন শুনাৰ পিছত বিচাৰপীঠে সকলোতে মহিলাৰ বাবে বেতনযুক্ত ঋতুস্ৰাৱৰ ছুটী বিচৰা লেখ আবেদন নিষ্পত্তি কৰে, আৰু সকলো অংশীদাৰৰ সৈতে আলোচনা কৰি ঋতুস্ৰাৱৰ ছুটী নীতি প্ৰণয়ন কৰিবলৈ আবেদনকাৰীৰ পঞ্জীয়ন বিবেচনা কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক নিৰ্দেশ দিয়ে ।
লগতে পঢ়ক:
ক’ভিডৰ দৰেই আন এক অস্বাভাৱিক পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ ! ঔষধৰ মূল্য ১০-২০% বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা
'ভাৰতীয়ৰ সুৰক্ষা, ইন্ধন পৰিবহণৰ ওপৰত অগ্ৰাধিকাৰ': ইৰাণৰ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ সৈতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বাৰ্তালাপ