অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠক চৰকাৰী ঠিকা গোচৰ : চৰকাৰৰ অসহযোগিতাক লৈ মুখ্য সচিবক তলব আদালতৰ
অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠক ঠিকা প্ৰদানৰ অভিযোগক লৈ তদন্ত চলি আছে । আদালতৰ নিৰ্দেশৰ পিছতো ৰাজ্য চৰকাৰে চিবিআইক তদন্তত সহযোগ নকৰাৰ অভিযোগ উঠিছে ।
Published : August 3, 2026 at 6:18 PM IST
নতুন দিল্লী : অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ পৰিয়ালৰ সৈতে জড়িত বুলি অভিযোগ উত্থাপিত প্ৰতিষ্ঠানসমূহক চৰকাৰী উন্নয়নমূলক কামৰ ঠিকা প্ৰদানৰ অভিযোগৰ তদন্তত ৰাজ্য চৰকাৰে চিবিআইক সহায় কৰা নাই ।
আদালতক চিবিআইয়ে এই কথা অৱগত কৰাৰ পিছতে সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্য সচিব আৰু গৃহ বিভাগৰ মুখ্য সচিবলৈ জাননী জাৰি কৰে । উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিষয়াসকলক নিৰ্দেশনা কিয় পালন কৰা হোৱা নাই তাৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
চলিত বৰ্ষৰ ৬ এপ্ৰিলত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সৈতে জড়িত বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰা প্ৰতিষ্ঠানসমূহক অৰুণাচলৰ উন্নয়নমূলক কামৰ ঠিকা প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত চিবিআইৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছিল ।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় যে অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰ আৰু ইয়াৰ সকলো সংশ্লিষ্ট বিভাগ, কৰ্তৃপক্ষ আৰু সকলো সংস্থাক তদন্তত চিবিআইৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়োৱাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । আদালতে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে চৰকাৰে নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে তদন্ত আৰু তদন্তৰ বিষয়বস্তুৰ সৈতে প্ৰাসংগিক কোনো প্ৰমাণ, ভৌতিক বা ডিজিটেল, যাতে ধ্বংস নহয় । উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চিবিআইক ১৬ সপ্তাহৰ ভিতৰত চিবিআইক তদন্তৰ অগ্ৰগতিৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈও নিৰ্দেশ দিয়ে ।
সোমবাৰে ন্যায়াধীশ বিক্ৰম নাথ আৰু সন্দীপ মেহতাৰে গঠিত বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত এই বিষয়টো উত্থাপন হয় । উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৬ এপ্ৰিলৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি চিবিআইয়ে দাখিল কৰা অগ্ৰগতিৰ প্ৰতিবেদনৰ কথা বিবেচনা কৰে বিচাৰপীঠে ।
২০২৬ চনৰ ১৭ জুলাইত চিবিআইয়ে তদন্তৰ অগ্ৰগতিৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল । ইফালে শুনানিৰ সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধিবক্তা উপস্থিত নথকাৰ বাবে বিচাৰপীঠে মুখ্য সচিবক তলব কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
চিবিআইৰ হৈ উপস্থিত থকা অতিৰিক্ত ছলিচিটৰ জেনেৰেল কে এম নটৰাজে জনাই যে তদন্ত সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ কিছুমান নথি-পত্ৰৰ প্ৰয়োজন আছে যিবোৰ এতিয়াও ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰদান কৰা নাই । আবেদনকাৰী স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাসমূহৰ হৈ উপস্থিত থকা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা প্ৰশান্ত ভূষণে কয় যে প্ৰাথমিক অনুসন্ধানৰ উদ্দেশ্য হৈছে এফআইআৰ ৰুজু কৰাৰ ভিত্তি নিৰ্ধাৰণ কৰা আৰু প্ৰয়োজন হ'লে চিবিআইয়ে কঠোৰ ব্যৱস্থাও ল'ব পাৰে ।
চিবিআইৰ প্ৰতিবেদনৰ উদ্ধৃতি দি ন্যায়াধীশ মেহতাই কয়, "চৰকাৰী ক্ৰয় নীতিৰ কোনো নিয়ম মানি চলা হোৱা নাই । মৌখিকভাৱে কামৰ আদেশ, কোনো উদ্ধৃতি, ফাইল নোটিং, অনুমোদন নথি -একো নাই । ইয়াতকৈ বেছি কিয় লাগে ?" নটৰাজে কয় যে কিছুমান নথি-পত্ৰৰ সম্পৰ্ক স্থাপনৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু সংস্থাটোৱে সঠিকভাৱে কাম কৰিব ।
বিচাৰপীঠে কয় যে আদালতৰ পূৰ্বৰ এপ্ৰিল মাহৰ নিৰ্দেশৰ পিছতো চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় নথি-পত্ৰ যোগান ধৰাত অসহযোগিতা কৰিছে । সেয়েহে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্য সচিব আৰু গৃহ বিভাগৰ মুখ্য সচিবক জাননী জাৰি কৰি ২৪ আগষ্টত ব্যক্তিগতভাৱে আদালতত উপস্থিত থাকিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হয় । লগতে চিবিআইৰ প্ৰতিবেদনৰ লিখিত উত্তৰ দাখিল কৰি তদন্তত অসহযোগিতা আৰু আদালতৰ নিৰ্দেশ অমান্য কৰাৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰিবলৈও কোৱা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে ছেভ মন ৰিজিয়ন ফেডাৰেশ্বন আৰু ভলেণ্টাৰী অৰুণাচল সেনা নামৰ দুটা বেচৰকাৰী সংস্থাই অভিযোগ দাখিল কৰিছিল । তেওঁলোকে অভিযোগ কৰিছিল যে অৰুণাচল প্ৰদেশত চৰকাৰী বহু উন্নয়নমূলক ঠিকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠৰ সৈতে জড়িত প্ৰতিষ্ঠানক দিয়া হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক :
মহিলা মল্লযুঁজাৰুৰ যৌন শোষণৰ গোচৰত দোষমুক্ত ব্ৰীজভূষণ সিং; জানো আহক সমগ্ৰ ঘটনাটো কি আছিল...