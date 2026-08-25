ETV Bharat / bharat

তেজপালক দুসপ্তাহৰ ভিতৰত আত্মসমৰ্পণৰ নিৰ্দেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ

টেহেলকাৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক তৰুণ তেজপালে আত্মসমৰ্পণ কৰিব লাগিব ৷

Tarun Tejpal to surrender within two weeks
তেজপালক দুসপ্তাহৰ ভিতৰত আত্মসমৰ্পণ নিৰ্দেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ (ANI)
author img

By ANI

Published : August 25, 2026 at 3:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ২০১৩ চনৰ গোৱাত হোৱা যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰৰ সৈতে জড়িত 'টেহেলকা'ৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক তৰুণ তেজপালক দুসপ্তাহৰ ভিতৰত আত্মসমৰ্পণ কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিছে নিৰ্দেশ ।

মঙলবাৰে তেজপালে বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৬ আগষ্টৰ ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱাৰ পিছতে ন্যায়াধীশ আলোক আৰাধেৰ বিচাৰপীঠে তেজপাললৈ এই নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰে ৷

Tarun Tejpal
তৰুণ তেজপাল (ANI)

উল্লেখ্য যে, ২০২১ চনৰ মে’ মাহত গোৱাৰ এখন জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতে তেজপালক সকলো অভিযোগৰ পৰা মুক্ত কৰিছিল ৷ ইয়াৰ পাছতে গোৱা চৰকাৰে বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ত ইয়াৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল ৷

গোৱা চৰকাৰৰ আবেদনৰ পাছতে ৬ আগষ্টত বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে জিলা সত্ৰ ন্যায়াধীশ আদালতৰ ৰায় বাতিল কৰি তেজপালক দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল ৷ বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেজপালক ১০ বছৰৰ কঠোৰ কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিছিল ।

কিন্তু তেজপালে বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ বিৰুদ্ধে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল ৷ মঙলবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশনা দিয়ে যে, তেজপালে শাস্তি ভুগিবলগীয়া হোৱাৰ পূৰ্বে আত্মসমৰ্পণ কৰিব লাগিব ৷

২০১৩ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত টেহেলকা আলোচনীয়ে আয়োজন কৰা এক অনুষ্ঠানত গোৱাৰ হোটেলৰ লিফ্টৰ ভিতৰত কনিষ্ঠ সহকৰ্মীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগৰ সৈতে জড়িত গোচৰত তেজপাল অভিযুক্ত ।

তেজপালৰ হৈ ওকালতি কৰা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কপিল ছিবালে কয় যে, গোচৰটোত আত্মসমৰ্পণৰ প্ৰয়োজনীয়তা ত্যাগ কৰাৰ ক্ষমতা আদালতৰ আছে আৰু অভিযুক্তই আত্মসমৰ্পণ নকৰা ঠাইতো অপৰাধমূলক আবেদনৰ তালিকাভুক্ত কৰাৰ ক্ষমতা আছে ।

গোৱা ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ ওকালিত কৰা ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই আদালতত যুক্তি দিয়ে যে, বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই গোচৰটোত ধৰ্ষণৰ দৰে গুৰুতৰ অপৰাধ জড়িত হৈ আছে কাৰণে তেজপালক ১০ বছৰৰ কাৰাদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: যন্তৰ-মন্তৰৰ ছাত্ৰ প্ৰতিবাদী গোচৰ এতিয়াও বিচাৰাধীন : উচ্চতম ন্যায়ালয়

TAGGED:

তৰুণ তেজপাল
বম্বে উচ্চ ন্যায়ালয়
তেহেলকাৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক
TARUN TEJPAL TO SURRENDER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.