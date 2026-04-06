মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ সদস্যক চৰকাৰী ঠিকা আৱণ্টন: চিবিআই তদন্তৰ নিৰ্দেশ উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ৰ

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ সদস্যক চৰকাৰী ঠিকা আৱণ্টন: চিবিআই তদন্তৰ নিৰ্দেশ উচ্চতম ন্য়ায়ালয়ৰ
ন্যায়াধীশ বিক্ৰম নাথৰ নেতৃত্বত এখন বিচাৰপীঠে কেন্দ্ৰীয় সংস্থাটোক প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । দুসপ্তাহৰ ভিতৰত চিবিআইয়ে প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত পঞ্জীয়ন কৰিবব লাগিব ।
Published : April 6, 2026 at 3:36 PM IST
নতুন দিল্লী: অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উন্নয়নমূলক কামৰ ঠিকা প্ৰদানৰ সন্দৰ্ভত সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চিবিআইৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়ে । অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ সৈতে জড়িত বুলি অভিযোগ হোৱা একাংশ প্ৰতিষ্ঠানৰ বিৰুদ্ধে এই তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিয়ে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে ৷
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় যে অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰ আৰু ইয়াৰ সকলো সংশ্লিষ্ট বিভাগ, কৰ্তৃপক্ষ আৰু প্ৰশাসনযন্ত্ৰই চিবিআইৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে । উচ্চতম ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰে নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে তদন্ত আৰু তদন্তৰ বিষয়বস্তুৰ সৈতে প্ৰাসংগিক কোনো ভৌতিক বা ডিজিটেল তথ্য যাতে নষ্ট কৰা নহয় ।
ন্যায়াধীশ বিক্ৰম নাথৰ নেতৃত্বত এখন বিচাৰপীঠে কেন্দ্ৰীয় সংস্থাটোক প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । ৰায়দানৰ তাৰিখৰ পৰা দুসপ্তাহৰ ভিতৰত চিবিআইয়ে প্ৰাৰম্ভিক তদন্ত পঞ্জীয়ন কৰিব আৰু আইন অনুসৰি আগবাঢ়িব লাগিব । বিচাৰপীঠৰ হৈ ৰায়দান কৰি ন্যায়াধীশ নাথে কয় যে প্ৰাৰম্ভিক তদন্তৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যদি অধিক তদন্ত কৰিব লাগে, তেন্তে এই কাৰ্যবিধিৰ ৰেকৰ্ডত থকা কাম আৰু সংকলনসমূহকে ধৰি ১.১.২০১৫ ৰ পৰা ৩১.১২.২০২৫ লৈকে অৰুণাচল প্ৰদেশত ৰাজহুৱা কাম, চুক্তি, আৰু কৰ্ম ৰ নিবিদা আৰু নিষ্পাদন সামৰি লোৱা হ’ব ।
ন্যায়াধীশ নাথে কয়, ‘‘বিশেষকৈ চিবিআইয়ে প্ৰতিবাদী ৪-৬ আৰু তেওঁলোকৰ সংশ্লিষ্ট প্ৰতিষ্ঠান আৰু ব্যক্তিসকলক দিয়া ঠিকাসমূহৰ তদন্ত কৰিব ৷ মুকলি নিবিদা বন্ধ কৰাৰ কাৰণ আৰু অনুমোদন, আৰু প্ৰযোজ্য আইনী আৰু বিধিগত প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ মানি চলাকে ধৰি ক্ৰয় প্ৰক্ৰিয়াৰ তদন্ত কৰিব । ৰেকৰ্ডৰ উপলব্ধতা আৰু ৰক্ষণাবেক্ষণ, ধনৰ প্ৰবাহ আৰু পেমেণ্ট, আৰু কোনো বৈধতা বা চিনাক্তকৰণযোগ্য অপৰাধ প্ৰকাশ কৰা হৈছে নে নাই সেইটো নিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় অন্যান্য প্ৰাসংগিক দিশসমূহো লক্ষ্য কৰিব লাগিব ।’’
বিচাৰপীঠখনে লগতে কয়, ‘‘অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু ইয়াৰ সকলো সংশ্লিষ্ট বিভাগ, কৰ্তৃপক্ষ, আৰু শাসনযন্ত্ৰসমূহে চিবিআইৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা কৰিব । বিচাৰপীঠখনে কয় যে চাৰি সপ্তাহৰ ভিতৰত তেওঁলোকে অনুমোদন আদেশ, প্ৰশাসনিক অনুমোদন, কাৰিকৰী নিষেধাজ্ঞা, নিবিদা, তুলনামূলক বিবৃতি, নিবিদা সমিতিৰ অভিলেখ, কৰ্ম আদেশ, চুক্তি, বিল, ভাউচাৰ, ব্যৱহাৰৰ প্ৰমাণপত্ৰ আৰু ই-ক্ৰয় আৰু ধন পৰিশোধৰ সৈতে জড়িত বৈদ্যুতিন তথ্যকে ধৰি সকলো প্ৰাসংগিক অভিলেখ উপলব্ধ কৰিব লাগে ।’’
বিচাৰপীঠে কয় যে এসপ্তাহৰ ভিতৰত মুখ্য সচিবে চিবিআইৰ সৈতে সমন্বয়ৰ বাবে এজন ন’ডেল বিষয়া নিযুক্তি দিব আৰু একে সময়সীমাৰ ভিতৰত সংশ্লিষ্ট প্ৰতিটো বিভাগে এজন ন’ডেল বিষয়া নিযুক্তি দিব । “অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰে নিশ্চিত কৰিব লাগিব যে তদন্ত আৰু তদন্তৰ বিষয়বস্তুৰ সৈতে প্ৰাসংগিক কোনো ভৌতিক বা বৈদ্যুতিন তথ্য যাতে ধ্বংস কৰা নহয়”, ন্যায়াধীশ নাথে কয় ।
বিচাৰপীঠে আৰু কয় যে ১৬ সপ্তাহৰ ভিতৰত চিবিআইৰ সন্মুখত ষ্টেটাছ ৰিপৰ্ট দাখিল কৰিব লাগে । যোৱা ১৭ ফেব্ৰুৱাৰীত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ মালিকানাধীন প্ৰতিষ্ঠানসমূহক অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ৰাজহুৱা কামৰ ঠিকা প্ৰদানৰ সন্দৰ্ভত চিবিআইৰ তদন্তৰ আবেদন সন্দৰ্ভত নিজৰ নিৰ্দেশ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিছিল ।
এই বিষয়টো ন্যায়াধীশ বিক্ৰম নাথ, সন্দীপ মেহতা আৰু এন ভি অঞ্জৰীয়াৰে গঠিত বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত উত্থাপন হয় । বিচাৰপীঠে পক্ষসমূহৰ বাবে হাজিৰ হোৱা অধিবক্তাসকলক দুসপ্তাহৰ ভিতৰত লিখিত আবেদন দাখিল কৰিবলৈ কয় । শুনানিৰ সময়ত আবেদনকাৰী এন জি অ’ ছেভ মন ৰিজিঅ’ন ফেডাৰেচন আৰু ভলণ্টিয়েৰী অৰুণাচল সেনাৰ হৈ হাজিৰ হোৱা অধিবক্তা প্ৰশান্ত ভূষণে শেহতীয়াকৈ অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰে দাখিল কৰা শপতনামাৰ কথা উল্লেখ কৰে । ভূষণে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ মালিকানাধীন কোম্পানীক কেইবাটাও ঠিকা প্ৰদান কৰা বুলি যুক্তি দি বিষয়টোৰ চিবিআইৰ তদন্ত বিচাৰিছিল আৰু ৰাজ্যৰ আৰক্ষীয়ে নিৰপেক্ষভাৱে বিষয়টো তদন্ত কৰিব নোৱাৰিব বুলি জোৰ দিয়ে । ইয়াৰ পৰা দুৰ্নীতিৰ গোন্ধ ওলাইছে ।
এন জি অ’ ছেভ মন ৰিজিঅ’ন ফেডাৰেচন আৰু ভলণ্টিয়েৰী অৰুণাচল সেনাই দাখিল কৰা আবেদনত ৰাজ্যৰ সকলো চৰকাৰী ঠিকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ পৰিয়ালৰ সদস্যক প্ৰদান কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে ৷ যোৱা বছৰৰ ২ ডিচেম্বৰত শীৰ্ষ আদালতে অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিয়ালৰ সদস্যৰ ফাৰ্মত দিয়া চুক্তিকে ধৰি ২০১৫ চনৰ পৰা ২০২৫ চনলৈ দিয়া চুক্তিৰ সবিশেষ উল্লেখ কৰি এক বিস্তৃত শপতনামা দাখিল কৰিবলৈ কয় ।
