গৰ্ভৱতী সাংবাদিকক ঠেলা মৰাৰ অভিযোগ : ৰাহুল গান্ধীলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জাননী

গৰ্ভৱতী সাংবাদিকক ঠেলা মৰাৰ অভিযোগ : ৰাহুল গান্ধীলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জাননী
মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচীৰ বিচাৰপীঠে ৰাহুল গান্ধীকে ধৰি অন্যান্যসকললৈ জাননী জাৰি কৰে ।
By PTI
Published : October 27, 2026 at 3:32 PM IST
নতুন দিল্লী : ৰাহুল গান্ধীলৈ পুনৰ এবাৰ আদালতৰ জাননী । যোৱা ১২ অক্টোবৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈ পদযাত্ৰাৰ সময়ত কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে এগৰাকী গৰ্ভৱতী সাংবাদিকক ঠেলা মৰাৰ অভিযোগ । এই অভিযোগত ৰাহুল গান্ধী আৰু অন্যান্যসকলৰ পৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়ে উত্তৰ বিচাৰিছে ।
মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচীৰ বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত এই আবেদন আহে । ন্যায়াধীশ দুগৰাকীয়ে এই আবেদনৰ ওপৰত ৰাহুল গান্ধীকে ধৰি অন্যান্যসকলক জাননী জাৰি কৰে ।
বিষয়টো উল্লেখ কৰি জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা গৌৰৱ ভাটিয়াই কয় যে বাকী থকা অভিযোগ সন্দৰ্ভত এখন আবেদন দাখিল কৰা হৈছে ।
আদালত চৌহদত এগৰাকী মহিলা সাংবাদিকক অনুচিত ব্যৱহাৰ কৰা বুলি ভাটিয়াই উল্লেখ কৰে ।
"প্ৰতিবাদী নং ৪-এ (ৰাহুল গান্ধী) হঠাতে তেওঁক গে'টৰ ফালে ঠেলি দিয়ে । ইমান জোৰেৰে ঠেলি দিয়ে যে তেওঁ ভাৰসাম্য হেৰুৱাই পৰি যায় । আৰু বাগৰি পৰাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিবলৈ তেওঁ হাতৰ সহায় ল'বলগীয়া হয় । তেওঁক মুকলিকৈ, অতি ভিৰ ঠাইত, নিৰাপত্তাৰক্ষী, সাংবাদিক আৰু অন্যান্য ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত, তেওঁৰ স্পষ্ট অনুৰোধ সত্ত্বেও ঠেলি দিয়া হৈছিল । আৰু এইটো কেৱল ভিৰৰ বাবে হোৱা নাছিল ।" আবেদনখনত কোৱা হৈছে ।
বিচাৰাধীন গোচৰত দাখিল কৰা আবেদনখনত ক্ষতিপূৰণ বিচৰাৰ উপৰি ৰাহুল গান্ধী আৰু 'আক্ৰমণ'ৰ সৈতে জড়িত আনসকলৰ বিৰুদ্ধে শীঘ্ৰে এফআইআৰ পঞ্জীয়ন কৰাৰ নিৰ্দেশ বিচাৰিছিল ।
১৬ অক্টোবৰতো ভাটিয়াই এই বিষয়টো বিবেচনা কৰিবলৈ বিচাৰপীঠক আহ্বান জনাইছিল ।
"উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ চৌহদত এগৰাকী মহিলা সাংবাদিকক ৰাহুল গান্ধীয়ে ঠেলা মাৰি দিছিল । তেওঁ তিনিমাহৰ গৰ্ভৱতী আছিল আৰু চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হ'বলগীয়া হৈছিল ।" ভাটিয়াই নিজৰ যুক্তি দি লগতে কয় যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বিষয়টোৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব পাৰে ।
১২ অক্টোবৰত ৰাহুল গান্ধী আৰু কেইবাজনো আগশাৰীৰ বিৰোধী নেতাই তেওঁলোকৰ সমৰ্থকসকলৰ সৈতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত উপস্থিত হৈ ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ পুনৰীক্ষণ অৰ্থাৎ এছআইআৰত বৃহৎ পৰিসৰৰ ভোটাৰ বাদ পৰা আৰু অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি আবেদন দাখিল কৰিবলৈ গৈছিল ।
ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী শেহতীয়াভাৱে এছআইআৰ প্ৰক্ৰিয়াত সংঘটিত অনিয়মৰ অভিযোগত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত কেইবাটাও প্ৰতিবাদৰ সাক্ষী হৈ পৰিছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে শীর্ষ আদালতে ১২ অক্টোবৰৰ পদযাত্ৰাৰ বিৰুদ্ধে আবেদনৰ ভিত্তিত ৰাহুল গান্ধী, কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, সমাজবাদী পাৰ্টীৰ মুৰব্বী অখিলেশ যাদৱ, কংগ্ৰেছ দলকে আদি কৰি বিভিন্ন পক্ষক জাননী জাৰি কৰিছিল ।