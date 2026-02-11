বনাঞ্চলত উচ্ছেদ : অসম চৰকাৰৰ ব্যৱস্থাত অনুমোদন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ

বনাঞ্চলত উচ্ছেদ : অসম চৰকাৰৰ ব্যৱস্থাত অনুমোদন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ
বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখল দেশৰ পৰিৱেশ ব্যৱস্থাই সন্মুখীন হোৱা অন্যতম গুৰুতৰ প্ৰত্যাহ্বান ৷ ক'লে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ।
Published : February 11, 2026 at 1:22 PM IST
নতুন দিল্লী : উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় যে বনাঞ্চলক বেদখলমুক্ত কৰাৰ নিৰ্দেশত কোনো স্বেচ্ছাচাৰী ব্যৱস্থাৰ অনুমোদন দিয়া নহয় । আদালতে জোৰ দি কয় যে সংবিধানত পৰিৱেশ সুৰক্ষা আৰু আইনী ব্যৱস্থাৰ মাজৰ পৰা এটা বাছনিৰ প্ৰয়োজন নাই; দুয়োটাই একেলগে থাকিব পাৰে আৰু ইটোৱে সিটোক শক্তিশালী কৰিব পাৰে । উচ্চতম ন্যায়ালয়ে লগতে কয় যে বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখল দেশৰ পৰিৱেশ ব্যৱস্থাই সন্মুখীন হোৱা অন্যতম গুৰুতৰ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।
ন্যায়াধীশ পি এছ নৰসিংহ আৰু আলোক আৰাধেৰে গঠিত বিচাৰপীঠে কয় যে বনাঞ্চলসমূহ দেশৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক সম্পদ । ইয়াত কোৱা হৈছে যে এইবোৰ কেৱল বিকল্প ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা কাঠ বা মাটিৰ ভঁৰাল নহয়, বৰঞ্চ পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্য বজাই ৰখাৰ বাবে অপৰিহাৰ্য জটিল পৰিৱেশ ব্যৱস্থা ।
বিচাৰপীঠে কয় যে বনাঞ্চলসমূহে জলবায়ু নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, জৈৱ বৈচিত্ৰ্য সংৰক্ষণ কৰে, ভূগৰ্ভস্থ পানী নিয়ন্ত্ৰণ কৰে, মাটিৰ খহনীয়া ৰোধ কৰে আৰু প্ৰাকৃতিক কাৰ্বন হ্ৰাসৰ দৰে কাম কৰে, যাৰ ফলত জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বিৰূপ প্ৰভাৱ কম হয় । কোৱা হৈছে, "ভাৰতৰ দৰে পৰিৱেশগতভাৱে বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ আৰু জলবায়ুৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্বল দেশ এখনত বনাঞ্চলৰ ভূমিকাই আৰু অধিক তাৎপৰ্য লাভ কৰিছে । বনভূমি বেদখল দেশৰ পৰিৱেশ ব্যৱস্থাই সন্মুখীন হোৱা অন্যতম গুৰুতৰ প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।"
বিচাৰপীঠে কয় যে সংবিধানে বনাঞ্চল আৰু পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ দায়িত্ব ৰাজ্যৰ ওপৰত স্পষ্টভাৱে জাপি দিছে । বিচাৰপীঠে কয়, "একে সময়তে সাংবিধানিক ব্যৱস্থাই দাবী কৰে যে পৰিৱেশ সুৰক্ষা বৈধ উপায়েৰে অনুসৰণ কৰা হওক । বনাঞ্চলৰ পৰা বেদখল আঁতৰোৱাৰ আদেশে কোনো স্বেচ্ছাচাৰী ব্যৱস্থাৰ অনুমোদন নিদিয়ে । সংবিধানত পৰিৱেশ সুৰক্ষা আৰু আইনৰ শাসনৰ মাজৰ পৰা এটা বাছনিৰ প্ৰয়োজন নাই; বৰঞ্চ ই দুয়োটাই একেলগে থকাৰ লগতে ইজনে সিজনক শক্তিশালী কৰিবলৈ জোৰ দিয়ে ।"
জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা চি ইউ সিং, হুজেফা আহমদী আৰু অধিবক্তা আদিল আহমেদে বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত আৱেদনকাৰীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে আৰু ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই অসম চৰকাৰক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে ।
গোচৰটো কি ?
উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখত কৰা আৱেদনত ৰাষ্ট্ৰৰ সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন কৰি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনক সুৰক্ষা দিয়াৰ বাধ্যবাধকতা আৰু বনাঞ্চলৰ ভিতৰত দীৰ্ঘদিনীয়া মানৱ বাসস্থানৰ কথা ক'লে, এনে বাধ্যবাধকতা কেনেদৰে পালন কৰিব লাগিব, সেই সম্পৰ্কে এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছিল ।
অসমৰ দৈয়াং সংৰক্ষিত বনাঞ্চল, দক্ষিণ নামবৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল, যমুনা মাদুংগা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল, বৰাপানী সংৰক্ষিত বনাঞ্চল, লুটুমাই সংৰক্ষিত বনাঞ্চল আৰু গোলাঘাট বনাঞ্চলত অৱস্থিত কেইবাখনো গাঁৱৰ বাসিন্দাই আৱেদন কৰিছিল ।
আৱেদনকাৰীৰ মতে তেওঁলোক আৰু তেওঁলোকৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে ৭০ বছৰতকৈও অধিক সময় গাঁওসমূহত বাস কৰি আহিছে আৰু প্ৰশাসনেও আধাৰ কাৰ্ড, ৰেচন কাৰ্ড আৰু অন্যান্য পৰিচয় পত্ৰ প্ৰদান কৰি তেওঁলোকৰ অস্তিত্ব আৰু বাসস্থানক স্বীকাৰ কৰিছে ।
অসম চৰকাৰে এই সন্দৰ্ভত দৃঢ়তাৰে কয় যে আৱেদনকাৰীসকলৰ দখলত থকা ভূমি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ অন্তৰ্গত আৰু সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত থকা ভূমি দখল কৰাৰ কোনো আইনী অধিকাৰ তেওঁলোকৰ নাই । ৰাজ্যৰ বন বিভাগে আৱেদনকাৰীসকলক সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ অকৰ্তৃত্বশীল বাসিন্দা বুলি অভিযোগ কৰি উচ্ছেদৰ জাননী জাৰি কৰিছিল আৰু জাননী লাভ কৰাৰ তাৰিখৰ পৰা ৭ দিনৰ ভিতৰত উক্ত ভূমিসমূহ খালী কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল ।
উচ্চ ন্যায়ালয়ত প্ৰত্যাহ্বান
আৱেদনকাৰীসকলে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখত উচ্ছেদৰ জাননীৰ বৈধতাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দাবী কৰে যে ই স্বেচ্ছাচাৰী, প্ৰাকৃতিক ন্যায়ৰ নীতি উলংঘা কৰা আৰু ভূমিৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ দাবী কৰা অধিকাৰৰ শুনানি বা বিচাৰৰ কোনো পূৰ্ব সুযোগ নিদিয়াকৈ জাৰি কৰা ।
ৰাজ্য চৰকাৰে দৃঢ়তাৰে কয় যে অকৰ্তৃত্বশীল বাসিন্দাসকলে বনাঞ্চলৰ ভূমি মুকলি কৰি আৱাসিক, কৃষি আৰু অন্যান্য কামত ব্যৱহাৰ কৰি অন্য দিশলৈ লৈ গৈছে, যাৰ ফলত পৰিৱেশৰ গুৰুতৰ অৱক্ষয় ঘটিছে । ৰাজ্য চৰকাৰে নিজৰ দাবীৰ সমৰ্থনত পৰিসংখ্যাগত তথ্য ৰেকৰ্ডত ৰাখি ইংগিত দিয়ে যে প্ৰায় ৩,৬২,০৮২ হেক্টৰ বনাঞ্চল বেদখল কৰা হৈছে আৰু ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় ১৯.৯২ শতাংশ বনাঞ্চল ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।
সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা সকলো বেদখল আঁতৰাই পুনৰ বনানীকৰণ আৰু সংৰক্ষণ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে এনে ভূমি পুনৰুদ্ধাৰ কৰাৰ নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি উল্লেখ কৰে ৰাজ্য চৰকাৰে । ২০২৫ চনৰ জুলাই মাহত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ একজনীয়া বিচাৰপীঠে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা ভূমি খালী কৰাৰ সময় ২০২৫ চনৰ ৭ আগষ্টলৈকে বৃদ্ধি কৰে । ১৮ আগষ্টত বিচাৰপীঠে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ভূমিত অকৰ্তৃত্বশীলভাৱে বেদখল ৰোধ কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নিয়ম প্ৰণয়ন কৰিবলৈ ৰাজ্যক নিৰ্দেশ দিয়ে আৰু ইয়াৰ উপৰিও চৰকাৰক আৱেদনকাৰীক কাৰণ দেখুৱাই জাননী জাৰি কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে, তেওঁলোকক ব্যাখ্যা দাখিল কৰিবলৈ ১৫ দিনৰ সময়সীমা প্ৰদান কৰে ।
অসম চৰকাৰৰ কমিটীত অনুমোদন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ
উচ্চতম আদালতে লগতে উল্লেখ কৰিছে যে ৰাজ্য চৰকাৰৰ শপতনামাত কোৱা হৈছে যে তেওঁলোকে বন বিষয়া আৰু ৰাজহ বিষয়াসকলক লৈ এখন কমিটী গঠন কৰিব আৰু ই কথিত বেদখলকাৰীক জাননী জাৰি কৰিব আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকক প্ৰমাণ দাখিল কৰিবলৈ অনুমতি দিব যে তেওঁলোকৰ হাতত থকা ভূমিখিনি দখল কৰাৰ অধিকাৰ আছে ।
শপতনামাত কোৱা হৈছে, "সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত বেদখল হোৱা বুলি ধৰা পৰিলেহে উচ্ছেদৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব...যদি কোনো সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত কোনো বেদখল পোৱা যায়, নথি-পত্ৰসমূহ তদাৰক কৰাৰ পিছত, মৌখিক আদেশ প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিক ১৫ দিনৰ জাননী দি বনাঞ্চল খালী কৰাৰ জাননী প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু ইয়াৰ ম্যাদ উকলি যোৱাৰ পিছতহে জাননীৰ সময়ছোৱাত, বেদখলকাৰীসকলক উচ্ছেদৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।"
ৰাজ্য চৰকাৰে কয় যে বন বিভাগৰ দ্বাৰা ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰা জমাবন্দী পঞ্জী অনুসৰি বা বন অধিকাৰ আইনৰ অধীনত দিয়া পৰ্যাপ্ত প্ৰমাণ থাকিলে বনাঞ্চলত গাঁও পঞ্চায়ত দখল কৰাটো অনুমোদিত ।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় যে সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা উচ্ছেদৰ সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া পন্থাটোত পৰ্যাপ্ত পদ্ধতিগত সুৰক্ষা ব্যৱস্থা আছে । উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ সংশোধন কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয়, "বেদখলৰ উচ্ছেদৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিব বিচৰা প্ৰক্ৰিয়াটো ন্যায়পৰায়ণতা, যুক্তিযুক্ততা আৰু যথাযথ প্ৰক্ৰিয়াৰ নীতিৰ সৈতে মিল আছে...আদেশ গৃহীত নোহোৱালৈকে আৰু ১৫ দিনৰ জাননীৰ সময়সীমা শেষ নোহোৱালৈকে আবেদনকাৰী/ৰিট আবেদনকাৰীৰ দখলত থকা ভূমিৰ ক্ষেত্ৰত পক্ষসমূহক যথাৰ্থ অৱস্থা বজাই ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । কমিটীৰ সন্মুখত সকলো বিবাদ নিষ্পত্তি কৰিবলৈ মুকলি কৰি ৰখা হয় ।"
লগতে পঢ়ক :বেদখলকাৰীৰ কৱলৰ পৰা মুক্ত হ’ল বুঢ়াচাপৰি, পুনৰ প্ৰাণ পাব সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনে