গৃহিণীসকলক 'ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাতা' আখ্যা দি ক্ষতিপূৰণৰ অধিকাৰ বৃদ্ধি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ

গৃহিণীসকলক 'ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাতা' আখ্যা দি ক্ষতিপূৰণৰ অধিকাৰ বৃদ্ধি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় যে যদি পত্নীৰ পৰা ঘৰুৱা যত্ন লাভ নকৰাটো মটৰ গাড়ী আইন অনুসৰি ক্ষতিপূৰণৰ বাবে এক পৃথক দাবী হিচাপে মানিব পৰা যায় ।
Published : June 11, 2026 at 2:25 PM IST
নতুন দিল্লী: গৃহিণীসকলৰ ওপৰত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যবেক্ষণ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ । বৃহস্পতিবাৰে দেশৰ শীৰ্ষ আদালতে গৃহিণীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকাক গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কয় যে এগৰাকী গৃহিণীয়ে কেৱল পৰিয়ালৰ শ্ৰীবৃদ্ধিতে যে অৰিহণা যোগায় সেইটো নহয়, তেওঁলোকে দেশৰ সমৃদ্ধিতো অৰিহণা যোগায় । লগতে তেওঁলোকক 'ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাতা' হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া উচিত বুলি উল্লেখ কৰে । এক উল্লেখযোগ্য ৰায়দানত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় যে মটৰ গাড়ী আইনৰ (এমভি আইন) অধীনত দাখিল কৰা দাবীৰ অধীনত পত্নীৰ পৰা ঘৰুৱা যত্ন হেৰুৱালে ইয়াৰ ক্ষতিপূৰণৰ বাবে এক সুকীয়া মুৰব্বী হিচাপে গণ্য কৰিব লাগিব ।
ন্যায়াধীশ সঞ্জয় কেৰল আৰু ন্যায়াধীশ এন কে সিঙৰ দ্বাৰা গঠিত বিচাৰপীঠে এই ৰায়দান কৰে । বিচাৰপীঠে মটৰ গাড়ী দুৰ্ঘটনাৰ গোচৰত এগৰাকী পত্নীহাৰা ব্যক্তিক তেওঁৰ মৃত পত্নীৰ বাবে অতিৰিক্ত ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰে । বিচাৰপীঠে তেওঁৰ পৰা ঘৰুৱা পৰিচৰ্যা হেৰুওৱাৰ ক্ষতিপূৰণৰ পৰিমাণ প্ৰতিমাহে ৩০ হাজাৰ টকা বুলি উল্লেখ কৰে ।
বিচাৰপীঠে কয় যে ঘৰুৱা যত্নৰ লোকচান 'প্ৰণয় শেঠী' গোচৰত নিৰ্ধাৰণ কৰা ভিত্তিৰ উপৰি এক অতিৰিক্ত ভিত্তি হ’ব । বিচাৰপীঠে কয়, "আমি আশা আৰু বিশ্বাস কৰোঁ যে ঘৰ চম্ভালি থকা মহিলাসকলে এতিয়া 'দেশ নিৰ্মাতা'ৰ পৰিচয় লাভ কৰিব ।
বিচাৰপীঠে এই কথাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে যে গৃহিণীসকলে ব্যক্তি আৰু দেশৰ সমৃদ্ধিত অৰিহণা যোগায় ।
বিচাৰপীঠৰ হৈ ৰায়দান কৰি ন্যায়াধীশ কেৰলে কয়, “আমাৰ এয়াও মত যে গৃহিণীসকলেই ব্যক্তি আৰু জাতিৰ সমৃদ্ধিত অৰিহণা যোগায় । আৰু সেই অৱদানক আপুনি টকাৰে কেনেকৈ মূল্যায়ন কৰিব ?”
তেওঁ কয়, “আমি সিদ্ধান্ত নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছোঁ আৰু এগৰাকী দেশ নিৰ্মাতা হিচাপে এই অংক কৰিছোঁ যে ঘৰুৱা যত্নৰ পৰা হ'বলগা মাহিলি আয়ৰ ক্ষতি যিকোনো পৰিস্থিতিতেই প্ৰতিমাহে ৩০,০০০ টকা হ’ব ।”
লগতে সকলো উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশক এমভি আইন গোচৰৰ অগ্ৰগতি নিৰীক্ষণ কৰিবলৈও বিচাৰপীঠে আহ্বান জনায় ।
২০২৪ চনত পঞ্জাব আৰু হাৰিয়ানা উচ্চ ন্যায়ালয়ে দিয়া ৰায়ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই কৰা আবেদনৰ ভিত্তিত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই ৰায়দান কৰে । এই বিষয়টো পথ দুৰ্ঘটনাত এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যুৰ সৈতে জড়িত । উচ্চ ন্যায়ালয়ে স্বামী আৰু সন্তানকে ধৰি পৰিয়ালটোক ৮ লাখৰো অধিক ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰিছিল ।