সামাজিক মাধ্য়মত ভাৰত বিৰোধী মন্তব্য়: প্ৰাক্তন অধ্যাপকক জামিন মঞ্জুৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ

সামাজিক মাধ্য়মত ভাৰত বিৰোধী মন্তব্য়: প্ৰাক্তন অধ্যাপকক জামিন মঞ্জুৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ
জামিন মঞ্জুৰ কৰিলেও কলেজীয়া ছাত্ৰীক নিৰ্যাতন চলোৱা গোচৰৰ বাবে তেওঁক পুনৰ নিযুক্তি দিয়া উচিত নহয় বুলি স্পষ্ট কৰিছে সৰ্বোচ্চ ন্য়ায়ালয়ে ।
Published : December 8, 2025 at 8:19 PM IST
নতুন দিল্লী: সামাজিক মাধ্য়মত ভাৰত বিৰোধী পোষ্ট দিয়াৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা অসমৰ এখন মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী প্ৰাক্তন অধ্যাপকক উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জামিন মঞ্জুৰ কৰিছে । সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেওঁৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰে । অৱশ্য়ে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্য়ায়ালয়ে তেওঁৰ জামিন মঞ্জুৰ কৰিলেও পুনৰ নিযুক্তি দিয়া উচিত নহয় বুলি স্পষ্ট কৰি দিছে ।
ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচীৰে গঠিত বিচাৰপীঠে অধ্য়াপকগৰাকীক সকাহ দিলেও তেওঁক পুনৰ নিযুক্তি দিয়া উচিত নহয় বুলি স্পষ্ট কৰিছে । বিচাৰপীঠে উল্লেখ কৰে যে প্ৰাক্তন অধ্যাপকগৰাকীৰ নাম আন দুটা গোচৰতো উল্লেখ কৰা হৈছে । তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ছাত্ৰীক নিৰ্যাতন চলোৱা আৰু সামাজিক মাধ্য়মত তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আপত্তিজনক মন্তব্য কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে । ছমাহতকৈ অধিক সময় জেলত থকা বুলি বিবেচনা কৰি বিচাৰপীঠে জামিন মঞ্জুৰ কৰে ।
অধ্য়াপকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে বিচাৰ সমাপ্ত হ’বলৈ আৰু কিছু সময়ৰ দৰকাৰ আছে বুলিও বিচাৰপীঠে উল্লেখ কৰে । বিচাৰপীঠে কয়, "সকলো কাৰক বিবেচনা কৰি জামিন বণ্ড প্ৰদানৰ অধীনত তেওঁক জামিনত মুকলি কৰি দিয়া হওক ।"
অৱশ্য়ে শীৰ্ষ আদালতে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে জড়িত অভিযোগৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এই সকাহক তেওঁক পুনৰ নিযুক্তিৰ ভিত্তি হিচাপে গণ্য কৰা নহ’ব । অসম চৰকাৰৰ অধিবক্তাক বিচাৰপীঠে কয় যে তেওঁক কলেজৰ পৰা নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ পূৰ্বৰ দৰেই থাকিব লাগিব ।
উল্লেখ্য় যে ইয়াৰ পূৰ্বে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অধ্যাপকগৰাকীক বিকৃত মানসিকতাৰ আৰু কমবয়সীয়া ছোৱালীৰ প্ৰতি ভাবুকি বুলি অভিহিত কৰিছিল । ২০২৪ চনৰ নৱেম্বৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অসমৰ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গোসাঁইগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ এইগৰাকী অধ্যাপক মহম্মদ জয়নাল আবেদিনক সহজে জে'লৰ পৰা মুক্তি দিব নোৱাৰি বুলি কৈছিল ।
'আপুনি সামাজিক মাধ্য়মত মহিলাক হাৰাশাস্তি কৰি অশালীন মন্তব্য কৰাৰ অভ্যাস আছে । আপুনি এজন বিকৃত মানসিকতাৰ পুৰুষ আৰু কলেজত কমবয়সীয়া ছোৱালীৰ বাবে ভাবুকি । আপুনি কেনেকুৱা অধ্যাপক ? আপুনি অধ্যাপক শব্দটোৰ বাবে লজ্জাজনক । আপোনাক কলেজত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া উচিত নহয় ।" উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এইদৰে উল্লেখ কৰিছিল ।
প্ৰাক্তন অধ্যাপকগৰাকীৰ অধিবক্তাই উচ্চতম ন্যায়ালয়ক অৱগত কৰে যে তেওঁ এই পোষ্টৰ বাবে ক্ষমা খুজিছিল যিটোৰ বাবে ২০২৫ চনৰ ১৬ মে’ত তেওঁক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল । সেই পোষ্টটোও তেওঁ ডিলিট কৰিছিল ।