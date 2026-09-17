মণিপুৰৰ আশ্ৰয় শিবিৰত নাগৰিকৰ মৃত্যু, মুখ্য সচিবৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিলে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে

মণিপুৰৰ আশ্ৰয় শিবিৰত নাগৰিকৰ মৃত্যু, মুখ্য সচিবৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিলে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে
বিচাৰপীঠে মণিপুৰৰ মুখ্য সচিবক সাহায্য শিবিৰত মৃত্যু হোৱা, বিশেষকৈ অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰ সবিশেষ তথ্যৰ সৈতে শপতনামা দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
By Sumit Saxena
Published : September 17, 2026 at 3:50 PM IST
নতুন দিল্লী: দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মণিপুৰৰ সাহায্য শিবিৰত অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰ খবৰক লৈ বৃহস্পতিবাৰে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে ৷ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ২০২৩ চনত জাতিগত হিংসাৰ ফলত স্থানচ্যুত হোৱা ভুক্তভোগীৰ মৃত্যুৰ বিশদ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ ৰাজ্যখনৰ মুখ্য সচিবক নিৰ্দেশ দিয়ে । এই বিষয়ত ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচি আৰু ভি মোহনৰে গঠিত বিচাৰপীঠে শুনানি গ্ৰহণ কৰে ।
বিচাৰপীঠে মণিপুৰৰ মুখ্য সচিবক সাহায্য শিবিৰত মৃত্যু হোৱা, বিশেষকৈ অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰ সবিশেষ তথ্যৰ সৈতে শপতনামা দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । কিয় ২০ টা গোচৰৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছিল আৰু ৩৪ টা গোচৰৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হোৱা নাছিল সেই বিষয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চৰকাৰৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰে ।
একেধৰণৰ অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনৰ আঁৰৰ কাৰণ সন্দৰ্ভতো বিচাৰপীঠে স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছিল । লগতে ৰাজ্য চৰকাৰক বুজাই দিবলৈ কয় যে সাহায্য শিবিৰত থাকি অস্বাভাৱিকভাৱে মৃত্যু হোৱা লোকসকলৰ পৰিয়ালক কিয় মাত্ৰ ২০,০০০ ৰ পৰা ৩০,০০০ টকাহে দিয়া হৈছিল ।
বিচাৰপীঠখনে মণিপুৰ আইনী সেৱা প্ৰাধিকৰণক এই বিষয়টো তৎকালীনভাৱে গ্ৰহণ কৰি অস্বাভাৱিক সকলো মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত এফআইআৰ পঞ্জীয়ন হোৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
বিচাৰপীঠে কয়, ‘‘মৃত্যুৰ কাৰণ সঠিকভাৱে নিৰ্ণয় কৰা হৈছে । সাহায্য শিবিৰত স্থানচ্যুত ব্যক্তি বা অন্যান্য দুৰ্বল ভুক্তভোগীৰ সুৰক্ষা আৰু মৰ্যাদা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা উচিত । ইতিমধ্যে পঞ্জীয়ন কৰা এফআইআৰসমূহৰ তদন্ত ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰা উচিত ।’’
ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এক প্ৰতিবেদনত আঠখন জিলাৰ সাহায্য শিবিৰত ৬০০ ৰো অধিক লোকৰ মৃত্যুৰ বাতৰি পোৱা গৈছে । ২০২৩ চনত মণিপুৰৰ জাতিগত হিংসাৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা যৌন হিংসাৰ গোচৰৰ তদন্ত আৰু বিচাৰ সম্পৰ্কীয় আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি আছিল বিচাৰপীঠখন ।
জম্মু-কাশ্মীৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ গীতা মিট্টলৰ নেতৃত্বত গঠিত কমিটীৰ প্ৰতিবেদন বিবেচনা কৰি ক্ষতিপূৰণৰ বিষয়টো আলোকপাত কৰাৰ লগতে সাহায্য শিবিৰত মৃত্যুৰ প্ৰতিবেদনও বিবেচনা কৰে ।
শুনানিৰ সময়ত বিচাৰপীঠক জনোৱা হয় যে ৩ হাজাৰৰো অধিক গোচৰৰ তদন্তৰ বাবে আঠখন জিলাত ৪২টা বিশেষ তদন্তকাৰী দল (এছ আই টি) গঠন কৰা হৈছে, আৰু ৩০২টা গোচৰৰ অভিযোগনামা দাখিল কৰা হৈছে ৷ ১৫৮৩টা গোচৰ বন্ধ কৰাৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হৈছে আৰু ১১৩৫টা গোচৰৰ তদন্ত এতিয়াও চলি আছে । ৩৩টা গোচৰৰ বিচাৰ আৰম্ভ হোৱা বুলিও বিচাৰপীঠখনক অৱগত কৰা হয় ।
এজন অধিবক্তাই বিচাৰপীঠক জনাইছে যে কেন্দ্ৰীয় তদন্তকাৰী ব্যুৰ'ৱে (চিবিআই) ৩১টা গোচৰৰ তদন্ত কৰি আছে, ইয়াৰে ২৮টা গোচৰৰ অভিযোগনামা দাখিল কৰা হৈছে, ছটা গোচৰ বন্ধ কৰাৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হৈছে আৰু তিনিটা গোচৰৰ তদন্ত এতিয়াও চলি আছে । কোৱা হৈছিল যে যিবোৰ গোচৰত অভিযোগনামা দাখিল কৰা হৈছে, সেই সকলোবোৰ গোচৰতে কাৰ্যবিধি আৰম্ভ হৈছে ।
ভুক্তভোগীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা অধিবক্তা নিজাম পাছাই বিচাৰপীঠক সোধা-পোছা চলি থকাৰ কথা অৱগত কৰি আঙুলিয়াই দিয়ে যে আদালতে সপ্তাহত দুদিনহে গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব পাৰে । সপ্তাহত দুবাৰকৈ কোনো গোচৰৰ শুনানি হ’লেও ইয়াৰ দ্বাৰা ক্ষিপ্ৰ বিচাৰ নিশ্চিত হ’ব পাৰে বুলি বিচাৰপীঠে কয় আৰু চিবিআইৰ গোচৰ চম্ভালিব পৰাকৈ দুখন আদালত গঠন কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে, যাৰ ফলত কাৰ্যবিধি ক্ষিপ্ৰ হ’ব পাৰে ।
২০২৩ চনৰ ৩ মে’ৰ পৰা মণিপুৰত জাতিগত হিংসা আৰম্ভ হৈছিল, যেতিয়া পাহাৰীয়া জিলাসমূহৰ সংখ্যাগৰিষ্ঠ মেইটেই সম্প্ৰদায়ে অনুসূচিত জনজাতিৰ মৰ্যাদাৰ দাবীৰ প্ৰতিবাদত জনজাতীয় সংহতি সমদলৰ আয়োজন কৰিছিল । তেতিয়াৰ পৰাই শ শ লোকৰ মৃত্যু হৈছে, বহু আহত হৈছে, হাজাৰ হাজাৰ লোক স্থানচ্যুত হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: নিৰাপত্তা নেটৱৰ্ক গঢ়ি তুলিবলৈ ম্যানমাৰ সীমান্তৰ সিপাৰে আছাম ৰাইফলছৰ দল