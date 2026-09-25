হিন্দীক চৰকাৰী ভাষাৰ স্বীকৃতি বিচাৰি কৰা আবেদন খাৰিজ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ

হিন্দীক চৰকাৰী ভাষাৰ স্বীকৃতি বিচাৰি কৰা আবেদন খাৰিজ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ
"আমি আন আঞ্চলিক ভাষাতো প্ৰতিবেদনৰ চমু বিৱৰণ আৰম্ভ কৰিম । আমি সংস্কৃতি বজাই ৰাখিম । আন আঞ্চলিক ভাষাকো সন্মান জনাম ।" ক'লে মুখ্য ন্যায়াধীশে ।
By ANI
Published : September 25, 2026 at 5:20 PM IST
নতুন দিল্লী : ন্যায়িক কাৰ্যবিধিৰ ভাষা সম্পৰ্কীয় পৰিৱৰ্তন আদালতৰ নিৰ্দেশৰ জৰিয়তে আনিব নোৱাৰি । শুকুৰবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে হিন্দীক আদালতৰ চৰকাৰী ভাষা হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আয়োগ গঠনৰ বাবে কৰা আবেদন গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰি এই পৰ্যবেক্ষণ আগবঢ়ায় ।
ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচি আৰু ভি মোহনাৰ বিচাৰপীঠে কয় যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ব্যৱহাৰ কৰা ভাষা সম্পৰ্কীয় পৰিৱৰ্তন ন্যায়িক আদেশৰ জৰিয়তে আনিব নোৱাৰি । ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰতিষ্ঠানিক সংস্কাৰৰ অংশ হিচাপে ক্ৰমান্বয়ে প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগিব ।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ত হিন্দী ভাষাৰ ব্যৱহাৰ সন্দৰ্ভত পৰামৰ্শ আগবঢ়াবলৈ আয়োগ গঠনৰ বাবে কেন্দ্ৰৰ নিৰ্দেশ বিচৰা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই পৰ্যবেক্ষণ কৰে ।
মুখ্য ন্যায়াধীশে কয় যে আদালতে ইতিমধ্যে ভাষা সম্পৰ্কীয় ব্যৱস্থাসমূহ ক্ৰমান্বয়ে প্ৰৱৰ্তন কৰি আছে, য’ত আদালতৰ ৰায় আৰু প্ৰতিবেদনৰ চমু বিৱৰণ হিন্দী ভাষাত প্ৰদান কৰা হৈছে । লগতে এনে পদক্ষেপসমূহ অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষালৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰো পৰিকল্পনা কৰা হৈছে ।
"আমি এতিয়া হিন্দী ভাষাত সকলো প্ৰতিবেদনৰ চমু বিৱৰণ দিছোঁ । আমি আন আঞ্চলিক ভাষাতো আৰম্ভ কৰিম । আমি সংস্কৃতি বজাই ৰাখিম । আমি আন আঞ্চলিক ভাষাকো সন্মান জনাম ।" মুখ্য ন্যায়াধীশ কান্তে কয় ।
তেওঁ দৃঢ়তাৰে কয় যে এনে পৰিৱৰ্তন ন্যায়িক নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে নহয়, প্ৰতিষ্ঠানিক সংস্কাৰৰ অংশ হিচাপে কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব ।
"এইবোৰ কথা আদালতৰ নিৰ্দেশৰ জৰিয়তে নহয় । সংস্কাৰৰ অংশ হিচাপে, লাহে লাহে আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে ঘটে । এনে কাম আমি কৰি আছোঁ ।" মুখ্য ন্যায়াধীশৰ পৰ্যবেক্ষণ ।
আনহাতে, অধিবক্তাই যেতিয়া আয়োগ গঠনৰ বাবে অন্ততঃ নিৰ্দেশনা দিবৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰে, তেতিয়া ন্যায়াধীশ মোহনাই পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে যিটো বিচৰা হৈছে তাৰ ফলত ফলপ্ৰসূভাৱে সাংবিধানিক পৰিৱৰ্তন হ’ব ।
“আপুনি সাংবিধানিক সংশোধনী বিচাৰিছে । আদালতে তেনেকুৱা কেনেকৈ কৰিব পাৰে ?” ন্যায়াধীশ মোহনাই প্ৰশ্ন কৰে । আনহাতে, অধিবক্তাই স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে এই তাৎক্ষণিক আবেদন কেৱল আয়োগ গঠনত সীমাবদ্ধ । কিন্তু বিচাৰপীঠে এই সকাহ দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰি আবেদন খাৰিজ কৰে ।
উল্লেখ্য যে সংবিধানৰ ৩৪৮(১)(ক) অনুচ্ছেদত উল্লেখ আছে যে উচ্চতম ন্যায়ালয় আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাৰ্যবিধি ইংৰাজী ভাষাত চলিব, অন্য ভাষাৰ ব্যৱহাৰ কৰাটো সাংবিধানিক কাঠামোৰ অধীনত ।