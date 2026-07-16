বৃদ্ধ-মৃত্যুমুখী কাৰবন্দীৰ আগতীয়া মুক্তি ! ৰাজ্যসমূহক নীতি নিৰ্ধাৰণৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ

বৃদ্ধ-মৃত্যুমুখী কাৰবন্দীৰ আগতীয়া মুক্তি ! ৰাজ্যসমূহক নীতি নিৰ্ধাৰণৰ বাবে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ
নালছাই দাখিল কৰা আবেদনৰ ভিত্তিত বিচাৰপীঠে এই ৰায়দান কৰে । আবেদনখনত মৃত্যুমুখী বা ৭০ ঊৰ্ধ্বৰ কয়দীসকলক জামিনত মুকলি কৰি দিয়াৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
By PTI
Published : July 16, 2026 at 3:08 PM IST
নতুন দিল্লী: বৃদ্ধ বা গুৰুতৰ ৰোগত আক্ৰান্ত বা মৃত্যুমুখী কাৰাবন্দীসকলক আগতীয়াকৈ বা কাৰাবাসৰ ম্যাদ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পূৰ্বে মুকলি কৰি দিবলৈ নীতি নিৰ্ধাৰণৰ বাবে বৃহস্পতিবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলক নিৰ্দেশ দিয়ে ।
ন্যায়াধীশ বিক্ৰম নাথ আৰু সন্দীপ মেহতাৰ বিচাৰপীঠে কয় যে এই নীতিত মুক্তিৰ বিবেচনাৰ বাবে যোগ্যতাৰ মাপকাঠি আৰু প্ৰক্ৰিয়াৰ পদ্ধতি স্পষ্টভাৱে সংজ্ঞায়িত কৰা উচিত । লগতে বিশেষকৈ ইয়াত 'আৰোগ্য নোহোৱা ৰোগ'ৰ স্পষ্ট আৰু একেধৰণৰ সংজ্ঞা প্ৰদান কৰা উচিত ।
ৰাষ্ট্ৰীয় আইনী সেৱা কৰ্তৃপক্ষই (নালছা) দাখিল কৰা আবেদনৰ ভিত্তিত বিচাৰপীঠে এই ৰায়দান কৰে । আবেদনখনত মৃত্যুমুখত পৰা বা ৭০ বছৰৰ ওপৰৰ কয়দীসকলক জামিনত মুকলি কৰি দিয়াৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
ৰায়দানত ন্যায়াধীশ মেহতাই কয়, "এই ৰায়দানৰ তাৰিখৰ পৰা তিনি মাহৰ ভিতৰত সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলে বৃদ্ধ বয়সৰ আৰু/বা মৃত্যুমুখত পৰা কয়দীসকলক আগতীয়া বা কাৰাবাসৰ ম্যাদৰ পূৰ্বে মুকলি কৰি দিয়াৰ বাবে এক বিস্তৃত নীতি প্ৰণয়ন আৰু সেই বিষয়ে অৱগত কৰিব লাগিব ।"
বিচাৰপীঠখনে কয় যে নিজ নিজ ৰাজ্যিক আইনী সেৱা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতে আলোচনা কৰি এই নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে, যাতে প্ৰাতিষ্ঠানিক সমন্বয় আৰু যোগ্য কয়দীসকলক ফলপ্ৰসূভাৱে চিনাক্তকৰণ কৰাটো নিশ্চিত হয় ।
লগতে কোৱা হৈছে যে এই নীতিত আগতীয়া বা দয়াৰ ভিত্তিত মুক্তি বিচৰা আবেদন দাখিল, পৰীক্ষা আৰু নিষ্পত্তিৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা, স্বচ্ছ আৰু সুলভ পদ্ধতি নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে ।
আদালতৰ নিৰ্দেশনাসমূহ ফলপ্ৰসূভাৱে পালন কৰাত সহায়ক হোৱাকৈ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলসমূহক প্ৰয়োজনীয় কাৰিকৰী সহায়, ডিজিটেল আন্তঃগাঁথনি আৰু সামৰ্থ্য বিকাশৰ সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ বিচাৰপীঠে কেন্দ্ৰক কয় ।
শীৰ্ষ আদালতে কেন্দ্ৰ, ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলসমূহক ছমাহৰ ভিতৰত এই সন্দৰ্ভত গ্ৰহণ কৰা কাৰ্যব্যৱস্থাৰ শপতনামা দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ।
অৱশ্যে বিতং ৰায়ৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থকা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে যোৱা বছৰৰ মে’ মাহত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নালছাৰ আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিবলৈ সন্মত হৈছিল আৰু কেন্দ্ৰ আৰু অন্যান্যৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত সঁহাৰি বিচাৰিছিল ।
আবেদনখনত ৭০ বছৰৰ ওপৰৰ কাৰাবন্দী আৰু দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্তসকলৰ মুক্তিৰ সুবিধাৰ বাবে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিবলৈ শীৰ্ষ ন্যায়ালয়ক আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
আবেদনখনত কোৱা হৈছে যে মৃত্যুমুখত পৰা কাৰাবন্দী আৰু বৃদ্ধ বয়সৰ কয়দীসকলৰ বাবে বিশেষ যত্ন আৰু ব্যক্তিগত মনোযোগৰ প্ৰয়োজন । আনহাতে, জে'লৰ ভিতৰত অতিমাত্ৰাক কয়দীৰ ভিৰৰ কথা যদি বিবেচনা কৰা যায় তেন্তে কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো সম্ভৱ নহ’বও পাৰে ।
নালছাই কয় যে ২০২২ চনৰ ৩১ ডিচেম্বৰলৈকে ভাৰতৰ কাৰাগাৰত বহন ক্ষমতাতকৈ অধিক কয়দী আছিল (শতকৰা হাৰ ১৩১) । যাৰ ফলত আন্তঃগাঁথনিৰ ওপৰত যথেষ্ট হেঁচা পৰিছে আৰু কাৰাগাৰৰ ভিতৰত চিকিৎসা সেৱাৰ মান আৰু মৰ্যাদাপূৰ্ণ জীৱন-যাপনৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰভাৱ পৰিছে ।