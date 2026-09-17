ETV Bharat / bharat

বিদেশী চিকিৎসা স্নাতকক ষ্টাইপেণ্ড প্ৰদান নকৰা সন্দৰ্ভত চিকিৎসা আয়োগক প্ৰশ্ন সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ

শীর্ষ ন্যায়ালয়ে সকীয়াই দিছে যে নিয়ম মানি নচলাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যিক সচিবক আদালতলৈ মাতি অনা হ’ব ৷

Supreme Court
উচ্চতম ন্যায়ালয় (ANI)
author img

By PTI

Published : September 17, 2026 at 8:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: বৃহস্পতিবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা আয়োগক শপতনামা দাখিল কৰি বিদেশী চিকিৎসা স্নাতকক কিয় একাংশ মহাবিদ্যালয়ত ষ্টাইপেণ্ড দিয়া নহয় সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । ন্যায়াধীশ অৰবিন্দ কুমাৰ আৰু বিপুল এম পাঞ্চোলিৰে গঠিত বিচাৰপীঠে ৰাজস্থান চৰকাৰক দুসপ্তাহৰ ভিতৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক এই ষ্টাইপেণ্ড দিবলৈও কয় ।

শীর্ষ ন্যায়ালয়ে সকীয়াই দিছে যে নিয়ম মানি নচলাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যিক সচিবক আদালতলৈ মাতি অনা হ’ব ৷ শুনানিৰ সময়ত আবেদনকাৰীসকলৰ হৈ অধিবক্তা তনৱী ডুবেই এখন চাৰ্ট দাখিল কৰে য’ত কিছুমান কলেজে বিদেশী চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ স্নাতকক কোনো ধৰণৰ ষ্টাইপেণ্ড দিয়া নাই বুলি ইংগিত দিয়ে ।

তেওঁ আৰু কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা আয়োগৰ নিজা বিজ্ঞপ্তি আছে য’ত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ভাৰতীয় আৰু বিদেশী চিকিৎসা স্নাতকসকলৰ মাজত সমতা থাকিব লাগে । কিন্তু ইয়াৰ পিছতো বেছিভাগ ৰাজ্যতে বিদেশী আৰু ভাৰতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ স্নাতকসকলক দিয়া ষ্টাইপেণ্ডৰ কোনো সমতা নাই, যদিও তেওঁলোকে একে কৰ্তব্য পালন কৰে আৰু একে সময়সূচীত কাম কৰে ।

উচচতম ন্যায়ালয়ে এতিয়া দুসপ্তাহৰ পাছত এই গোচৰৰ শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা আয়োগে পূৰ্বে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক জনাইছিল যে ৭৫৬খন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ভিতৰত সাতখনে ইন্টাৰ্ণ, কনিষ্ঠ আৱাসী, বা জ্যেষ্ঠ আৱাসীক ষ্টাইপেণ্ড নিদিয়ে আৰু তেওঁলোকক কাৰণ দেখুৱাবলৈ জাননী জাৰি কৰা হৈছে ।

চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ স্নাতক অভিষেক যাদৱ আদিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক ষ্টাইপেণ্ড প্ৰদান সন্দৰ্ভত দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে পৰ্যবেক্ষণ কৰা হৈছিল যে ২০২৩ চনৰ অক্টোবৰৰ পৰা ইন্টাৰ্ণসকলৰ বাবে মাহিলী ২৫ হাজাৰ টকাৰ ষ্টাইপেণ্ড বাধ্যতামূলক কৰাৰ বাবে ২০২৩ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতো পূৰ্বৰ বেচক কোনো ধৰণৰ ধন দিয়া হোৱা নাছিল ।

লগতে পঢ়ক: মণিপুৰৰ আশ্ৰয় শিবিৰত নাগৰিকৰ মৃত্যু, মুখ্য সচিবৰ পৰা উত্তৰ বিচাৰিলে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে

TAGGED:

বিদেশী চিকিৎসা স্নাতক
উচ্চতম ন্যায়ালয়
ৰাষ্ট্ৰীয় চিকিৎসা আয়োগ
FOREIGN MEDICAL GRADUATES
STIPEND TO FOREIGN MEDICAL GRADUATE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.