তিনিমাহৰ ভিতৰত সংৰক্ষিত ৰায় প্ৰদান কৰিবলৈ সকলো উচ্চ ন্য়ায়ালয়ক নিৰ্দেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ

তিনিমাহৰ ভিতৰত সংৰক্ষিত ৰায় প্ৰদান কৰিবলৈ সকলো উচ্চ ন্য়ায়ালয়ক নিৰ্দেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ
জামিন আবেদনৰ ৰায় একেদিনাই ঘোষণা কৰা উচিত ৷ কোনো ক্ষেত্ৰত ব্যতিক্ৰম হ’লে পিছদিনা আদালতে এই ৰায় ঘোষণা কৰা উচিত ৷
Published : May 29, 2026 at 7:34 PM IST
নতুন দিল্লী: সংৰক্ষিত ৰায় প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চ ন্য়ায়ালয়সমূহলৈ বিশেষ নিৰ্দেশনা দেশৰ সৰ্বোচ্চ আদালতৰ ৷ উচ্চ ন্য়ায়ালয়সমূহে ৰায় সংৰক্ষণৰ তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তিনি মাহৰ ভিতৰত সংৰক্ষিত ৰায় প্ৰদান কৰিব লাগিব বুলি শুকুৰবাৰে উচ্চ ন্য়ায়ালয়সমূহলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে ৷
দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মল্য বাগচীৰে গঠিত বিচাৰপীঠে ৰায়দানত হোৱা বিলম্বৰ বাবে কেতিয়াবা কেতিয়াবা বিচাৰাধীন ব্যক্তিসকলে অপূৰণীয় লোকচানৰ সন্মুখীন হ’ব লাগে বুলি ন্যায়ালয়ে বিষয়টোত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ৷ এনে হ’লে বিচাৰাধীন লোকসকলৰ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খৰ্ব হোৱাৰ আশংকা থাকে ৷
বিচাৰপীঠে কয় যে যিটো বিষয়ত ৰায় সংৰক্ষণ কৰা হয়, তেনে বিষয়ত উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায় সংৰক্ষণৰ তাৰিখৰ দিনটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তিনি মাহৰ ভিতৰত ৰায়দানৰ চেষ্টা কৰা উচিত ৷ বিচাৰপীঠে লগতে কয় যে জামিন আবেদনৰ ৰায় আদালতে একেদিনাই ঘোষণা কৰিব লাগে ৷ অন্যথা ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম হ’লে পিছৰটো দিনত এই ৰায়দান কৰিব লাগে ৷
দেশৰ শীর্ষ আদালতে কেইবাটাও নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি কয় যে জামিন বা শাস্তিৰ ৰায় প্ৰদানৰ লগে লগে কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষক বিষয়টো জনোৱা উচিত । বিচাৰপীঠে লগতে কয় যে বিচাৰাধীন ব্যক্তি বা দোষীক একেদিনাই অথবা পিছদিনা মুকলি কৰি দিয়াটো ভাল ।
যদি কোনো অপৰাধমূলক আবেদন বা মৃত্যুৰ দিন ঘোষণাৰ ৰায় সংৰক্ষিত থাকে আৰু আবেদনকাৰী জিম্মাত থাকে, তেন্তে ৰায় সংৰক্ষণ কৰাৰ সাতদিনৰ ভিতৰত বিচাৰপীঠে পক্ষসমূহৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিব পাৰে বুলি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় ৷ বিচাৰপীঠে লগতে কয় যে আন কিছুমান ক্ষেত্ৰত ৰায় সংৰক্ষণৰ তাৰিখৰ এমাহৰ পিছত স্পষ্টীকৰণ বিচৰা উচিত নহয় ।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় যে যদি বিচাৰপীঠে ভাবে যে যুক্তিসংগত ৰায় ঘোষণা কৰাত কোনো ধৰণৰ পলম হ’লে পক্ষসমূহে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে আৰু তাৰবাবে জৰুৰীভাৱে ৰায়ৰ প্ৰয়োজন হয়, তেন্তে কাৰ্যকৰী অংশটো আদালতত ঘোষণা কৰিব পাৰি ৷ তদুপৰি এই ৰায়দান ৭ দিনৰ ভিতৰত বা সৰ্বাধিক ১৫ দিনৰ ভিতৰত ঘোষণা কৰিব লাগে । বিচাৰপীঠখনে লগতে কয় যে এনে গোচৰৰ ভিতৰত হাবিয়াছ কৰ্পাছৰ বিষয়, দোষমুক্ত হোৱাৰ ফলত কৰিব পৰা অপৰাধমূলক আবেদন আদি বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিব পাৰে ।
এই বিষয়টো অনুসূচিত জনজাতি আৰু অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ চাৰিজন দোষীয়ে দাখিল কৰা আবেদনৰ পৰাই উত্থাপন হৈছে ৷ যিয়ে অভিযোগ কৰিছিল যে ২০২২ চনত ঝাৰখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয়ে সংৰক্ষিত কৰা তেওঁলোকৰ অপৰাধমূলক আবেদন ৰায় অবিহনে দুবছৰৰ পৰা তিনিবছৰলৈকে বিচাৰাধীন হৈ আছিল ।
আবেদনকাৰীসকলে যুক্তি দিছিল যে এনেধৰণৰ পলমে সংবিধানৰ ২১ নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত তেওঁলোকৰ জীৱনৰ অধিকাৰ আৰু ব্যক্তিগত স্বাধীনতা খৰ্ব কৰিছে, য’ত ক্ষীপ্ৰ বিচাৰৰ অধিকাৰো অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে ।
লগতে পঢ়ক: এক একৰ মাটিৰ দাম ২৩৭ কোটি টকা: কিনোতাৰ মুখতো হাঁহি, বেচোতাও সুখী !