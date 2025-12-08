ইণ্ডিগ’ৰ বিমান গোচৰত তৎক্ষণাত হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ
ইণ্ডিগ’ৰ বিমান গোচৰত তৎক্ষণাত হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় যে সময়মতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা যেন লাগে ।
By Sumit Saxena
Published : December 8, 2025 at 2:17 PM IST
নতুন দিল্লী : দেশজুৰি ইণ্ডিগ’ৰ বৃহৎ পৰিসৰৰ বিমান বাতিলৰ সন্দৰ্ভত শীঘ্ৰে স্বীকৃতি বিচৰা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিবলৈ সোমবাৰে অস্বীকাৰ কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৷ এই সংকটৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আবেদনকাৰীয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক শীঘ্ৰে শুনানি গ্ৰহণৰ বাবে বিশেষ বিচাৰপীঠ গঠন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল ৷ ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মল্য বাগচীৰে গঠিত বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত এই বিষয়টো উল্লেখ কৰে অধিবক্তাগৰাকীয়ে ৷
অধিবক্তাগৰাকীয়ে যুক্তি দিছিল যে বিমানবন্দৰত বিমান বাতিলৰ বাবে বহু যাত্ৰীয়ে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু বিমান সংস্থাটোৱে কোনো জাননী অবিহনে বিমান বাতিল কৰিছে ৷ অধিবক্তাগৰাকীয়ে এইটো এটা অতি গুৰুতৰ বিষয় বুলি জোৰ দি বিচাৰপীঠক তৎক্ষণাত তালিকাভুক্ত কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ৷
এইটো এটা গুৰুতৰ বিষয় বুলি স্বীকাৰ কৰি মুখ্য ন্যায়াধীশে কয়, "আমি এই কথা বুজি পাওঁ ৷ মানুহ বিমানবন্দৰত আবদ্ধ হৈ আছিল আৰু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল ৷ হয়তো কিছুমান মানুহৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম আছিল, হয়তো কিছুমান মানুহৰ চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন আছিল ৷"
অৱশ্যে চৰকাৰে সময়োপযোগী সচেতনতা গ্ৰহণ কৰা বুলিও তেওঁ কয় ৷ মুখ্য ন্যায়াধীশে কয়, "কিন্তু ভাৰত চৰকাৰে সংজ্ঞা লৈছে ৷ সময়োপযোগী ব্যৱস্থা লোৱা যেন লাগে... কিছু সময়ৰ পিছত কি হয় চাওঁ আহক ৷ কোনো জৰুৰী নহয়," আৰু বিষয়টো জৰুৰীভাৱে তালিকাভুক্ত কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ৷
অধিবক্তা নৰেন্দ্ৰ মিশ্ৰই দাখিল কৰা আবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে ভুক্তভোগী যাত্ৰীসকলক যাতায়তৰ খৰচ, ফলস্বৰূপে হোৱা লোকচান (ব্যৱসায়ৰ ক্ষতি, নিযুক্তি বাদ পৰা ইত্যাদি), আৰু তেওঁলোকে ভোগ কৰা ভয়াৱহ মানসিক আৰু শাৰীৰিক কষ্টৰ সম্পূৰ্ণ আৰু ন্যায্য ক্ষতিপূৰণ নিশ্চিত কৰাৰ ব্যৱস্থা স্থাপন কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় ৷
আবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে আবেদনকাৰীয়ে দেশজুৰি ১০০০ৰো অধিক বিমান বাতিলৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে, যাৰ ফলত প্ৰধান বিমানবন্দৰসমূহত লাখ লাখ যাত্ৰী যথেষ্ট অসুবিধা, দুখ-কষ্ট আৰু মানৱীয় সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে ৷
এই আবেদনখনত ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ বিমান সংস্থা ইণ্ডিগ’ৰ অভূতপূৰ্ব, ব্যাপক আৰু ধাৰাবাহিকভাৱে কাৰ্যকৰী বিফলতাৰ বিষয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰাৰ আহ্বান জনোৱা হৈছে, যাৰ ফলত ১০০০ৰো অধিক বিমান বাতিল হৈছে, লাখ লাখ যাত্ৰী প্ৰধান বিমানবন্দৰসমূহত অত্যন্ত দুৰ্দশা, দুখ-কষ্ট আৰু মানৱীয় সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে ।
আবেদনখনত কোৱা হৈছে, "কেইবাদিন ধৰি চলি থকা এই পৰিস্থিতি কেৱল বিমান সংস্থা আৰু ইয়াৰ গ্ৰাহকৰ মাজত হোৱা চুক্তিৰ বিবাদতে সীমাবদ্ধ নহয়; ই এক গুৰুতৰ ৰাজহুৱা ক্ষতিৰ বিষয় হৈ পৰিছে আৰু ভাৰতৰ নাগৰিকৰ জীৱন আৰু স্বাধীনতাৰ মৌলিক অধিকাৰ (ধাৰা ২১) স্পষ্টভাৱে উলংঘা কৰা হৈছে ।"
আবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে বৰ্তমান বিমানবন্দৰত দেখা পোৱা বিশৃংখলতা আৰু বিঘিনিয়ে আধুনিক গণতন্ত্ৰত আশা কৰা মৰ্যাদা আৰু আন্তঃগাঁথনি প্ৰতিফলিত নকৰে । ইয়াত কোৱা হৈছে যে এটা ডাঙৰ বিমান পৰিচালকৰ সেৱাসমূহ নিৰাপদ আৰু ফলপ্ৰসূভাৱে পৰিচালনা কৰিব নোৱৰাৰ ফলত ব্যাপক ব্যাঘাত জন্মে, জনস্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ তাৎক্ষণিক ন্যায়িক হস্তক্ষেপৰ প্ৰয়োজন ।
ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ছটা মেট্ৰ’ বিমানবন্দৰত বিমান সংস্থাটোৰ সময়মতে প্ৰদৰ্শন ৮.৫%ৰ আচৰিত ধৰণে নিম্নতমলৈ হ্ৰাস পাইছে । আবেদনখনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে পাইলটৰ বাবে নতুন ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশ্যন (এফ ডি টি এল) নিয়মৰ দ্বিতীয় পৰ্যায় কাৰ্যকৰী কৰাৰ সময়ত ভুল গণনা আৰু পৰিকল্পনাৰ লেপছৰ বাবে বিমান সংস্থাটোৱে কাৰ্যকৰী বিফলতাৰ কাৰণ ৰাজহুৱাভাৱে উল্লেখ কৰিছে । ইয়াত কোৱা হৈছে, “যদিও এই নিয়ন্ত্ৰণ নিয়মৰ উদ্দেশ্য পাইলট আৰু যাত্ৰীৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰা, বিমান সংস্থাটোৱে নতুন ৰষ্টাৰখন নিৰাপদে আৰু দক্ষতাৰে একত্ৰিত কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাটো হৈছে গুৰুতৰ অপব্যৱস্থাপনা যিয়ে প্ৰত্যক্ষভাৱে এই ৰাষ্ট্ৰীয় সংকটৰ সৃষ্টি কৰিছে ।”
আবেদনকাৰীসকলে দাখিল কৰা আবেদনখনত কোৱা হৈছে, "ব্যাপক বিমান বাতিলৰ প্ৰত্যক্ষ ফলস্বৰূপে মূল খণ্ডসমূহৰ বিমান ভাৰা আকাশলংঘী হৈছে, কিছুমান টিকটৰ মূল্য অত্যধিক হাৰত (যেনে, মুম্বাই আৰু দিল্লীৰ মাজত একক বিমানৰ বাবে ৫০,০০০ টকাৰ ওপৰত) উদ্ধৃতি দিয়া হৈছে, যিয়ে কাৰ্যকৰীভাৱে ভ্ৰমণকাৰী জনসাধাৰণক পণবন্দী কৰি ৰাখিছে আৰু সুলভ মূল্যৰ বিমান যাত্ৰাৰ মৌলিক প্ৰতিশ্ৰুতিক ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে ।"
আবেদনখনত কোৱা হৈছে যে যদিও অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয় (ডি জি চি এ) আৰু অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰু কিছুমান এফ ডি টি এল নিয়মৰ পৰা অস্থায়ী, এককালীন ৰেহাই প্ৰদান কৰিছে (২০২৬ চনৰ ১০ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে), সংকটে এই পৰিসৰত উপনীত হোৱাটোৱে প্ৰত্যাশা আৰু সামঞ্জস্যপূৰ্ণ নিয়ন্ত্ৰণমূলক তদাৰকীত ব্যৰ্থ হোৱাৰ ইংগিত দিয়ে । ইয়াত কোৱা হৈছে, "নিয়ন্ত্ৰক সংস্থাসমূহে যাতে সেৱাৰ গাঁথনিগত, সময়োপযোগী আৰু নিৰাপদ পুনৰাৰম্ভ বলবৎ কৰে, যাত্ৰীসকলৰ কল্যাণক কৰ্পৰেট লজিষ্টিকছৰ ওপৰত স্থান দিয়াটো নিশ্চিত কৰিবলৈ ন্যায়িক হস্তক্ষেপৰ প্ৰয়োজন ।" আবেদনখনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ক আহ্বান জনোৱা হৈছে যে ইণ্ডিগ’ক সকলো স্বেচ্ছাচাৰী বাতিল তৎক্ষণাত বন্ধ কৰিবলৈ, সকলো সম্ভাৱ্য সেৱা নিৰাপদে পুনৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ আৰু আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল, স্বাস্থ্য আৰু চিকিৎসা জৰুৰীকালীন অৱস্থাত থকা সকলো যাত্ৰীৰ বাবে বিস্তৃত, পৰ্যাপ্ত আৰু বিনামূলীয়া বিকল্প ভ্ৰমণ ব্যৱস্থা (অন্য বাহক, ৰে’ল, বা পথ পৰিবহণত) প্ৰদান কৰিবলৈ, স্বাস্থ্য আৰু চিকিৎসা জৰুৰীকালীন অৱস্থাত থকা যাত্ৰীসকলক অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া ।