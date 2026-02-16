মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পইণ্ট ব্লেংক ভিডিঅ’ক লৈ আৱেদনৰ শুনানি ল'বলৈ অস্বীকাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পইণ্ট ব্লেংক ভিডিঅ’ক লৈ আৱেদনৰ শুনানি ল'বলৈ অস্বীকাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় যে আদালত এতিয়া এক ৰাজনৈতিক যুদ্ধক্ষেত্ৰত পৰিণত হৈছে । উল্লেখ্য যে বিতৰ্কিত ভিডিঅ’ ক্লিপটো প্ৰথমে ৭ ফেব্ৰুৱাৰীত অসম বিজেপিয়ে শ্বেয়াৰ কৰিছিল ।
Published : February 16, 2026 at 5:28 PM IST
নতুন দিল্লী : মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকক লক্ষ্য কৰি ৰাইফলেৰে গুলী চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱা এটা ভাইৰেল ভিডিঅ’ সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে জনোৱা আৱেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ । উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কয় যে আৱেদনকাৰীসকলে উত্থাপন কৰা সকলো বিষয় উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়িক অধিকাৰ ক্ষেত্ৰতো পৰীক্ষা কৰিব পাৰে ।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ে লগতে দঢ়তাৰে কয় যে ৰাজনৈতিক দলসমূহক আন্তৰিকতাৰে আবেদন জনাব বিচাৰোঁ যে পাৰস্পৰিক সন্মান, সংযমৰ ভাব আৰু তেওঁলোকে যি মতামত প্ৰকাশ কৰিব বিচাৰে, সেয়া সাংবিধানিক নৈতিকতাৰ ভিতৰত থাকিব লাগে ।
মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তৰ নেতৃত্বত ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচী আৰু বিপুল এম পাঞ্চোলিৰে গঠিত বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত এই বিষয়টো উত্থাপন হয় । বিচাৰপীঠে আৱেদনকাৰীসকলক গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়াৰ লগতে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশক ক্ষিপ্ৰ শুনানিৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈও কয় ।
শুনানিৰ সময়ত আৰম্ভণিতে মুখ্য ন্যায়াধীশে একাংশ আবেদনকাৰীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা এ এম সিংভিক প্ৰশ্ন কৰে, "যেতিয়ালৈকে উচ্চ ন্যায়ালয়খনো ৰাজনৈতিক যুদ্ধক্ষেত্ৰত পৰিণত নহয়, তেতিয়ালৈকে উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ যাবলৈ আপোনাক কিহে বাধা দিয়ে ।" ইয়াৰ উত্তৰত সিংভিয়ে কয় যে এই বিষয়টোৱে সাংবিধানিক স্তম্ভ, শপত, ১৪, ১৫, ২১ অনুচ্ছেদৰ মৌলিক দিশবোৰক প্ৰভাৱিত কৰে আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ যাব পৰা সকলো বিষয়েই উচ্চতম ন্যায়ালয়লৈও আহিব পাৰে ।
সিংভিয়ে কয় যে তেওঁৰ ক্লায়েণ্টসকলে অসমত বিশেষ তদন্তকাৰী দল (SIT) গঠন কৰিবলৈ বিচাৰিছে । আনহাতে, মুখ্য ন্যায়াধীশে কয় যে উচ্চ ন্যায়ালয়ে এছ আই টিৰ উদ্দেশ্যে বাহিৰৰ পৰা মানুহ নিব পাৰে । “এইটো অসমৰ প্ৰথম স্থানৰ ব্যক্তিৰ বাবে বিচৰা হৈছে আৰু সেয়েহে অসমৰ পৰা এটা নিৰ্দিষ্ট দূৰত্ব লোৱা হৈছে, যিটো প্ৰয়োজনীয় । ৩২ নং অনুচ্ছেদৰ বাবে ই এক উপযুক্ত গোচৰ...।” সিংভিয়ে কয় ।
ইফালে মুখ্য ন্যায়াধীশে কয়, “ডাঃ সিংভি, দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে সমস্যাটো এইটো যে যেতিয়াই নিৰ্বাচন আহে...।” তেওঁ লগতে কয়, “সৰ্বপ্ৰথমে, আমি ৰাজনৈতিক দলসমূহক আন্তৰিকতাৰে আহ্বান জনাম যে পাৰস্পৰিক সন্মান, সংযমৰ ভাব আৰু নিজৰ মতামত প্ৰকাশ কৰাৰ সময়ত সাংবিধানিক নৈতিকতা আৰু দেশৰ আইন ব্যৱস্থাক পালন কৰক । আমি তেওঁলোকৰ পৰা এইটোৱে আশা কৰোঁ । কিন্তু বৰ্তমান এইটোও এক নতুনকৈ সৃষ্টি হোৱা প্ৰৱণতা যে যেতিয়াই কোনো এখন ৰাজ্য বা ৰাজ্যবোৰত নিৰ্বাচন আহে, এই আদালত এক ৰাজনৈতিক যুদ্ধক্ষেত্ৰত পৰিণত হৈ পৰে ।”
আনহাতে, সিংভিয়ে কয় যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অভ্যাসগতভাৱে, ধাৰাবাহিক আৰু অবিৰতভাৱে অপৰাধ কৰি থাকে । ইয়াৰ উত্তৰত মুখ্য ন্যায়াধীশে সিংভিক এই সকলো যুক্তি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সন্মুখত উত্থাপন কৰিবলৈ কয় । লগতে কয়, “মৌলিক অধিকাৰৰ পৰিৱৰ্তে মানৱ অধিকাৰ খৰ্ব কৰা হৈছে, উচ্চ ন্যায়ালয়ে তথাপিও প্ৰতিকাৰমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ।”
"এইটোৱে প্ৰথম গোচৰ নহয় । অনুগ্ৰহ কৰি সাংবিধানিক আদালতক ভেঙুচালি নকৰিব । এইটো এটা একেবাৰে বিৰক্তিকৰ ধাৰা যে প্ৰতিটো বিষয় উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অৱতৰণ কৰা হয় ।" মুখ্য ন্যায়াধীশে লগতে কয় ।
আবেদনকাৰীৰ হৈ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা চি ইউ সিং আৰু অধিবক্তা নিজাম পাছাও বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত উপস্থিত থাকে ।
আনহাতে, বিশদ শুনানিৰ পিছত বিচাৰপীঠে নিজৰ আদেশত কয়, “এই সকলোবোৰ বিষয়ৰ ওপৰত ন্যায়িক উচ্চ ন্যায়ালয়ে ফলপ্ৰসূভাৱে বিচাৰ কৰিব পাৰে । আমি ইয়াত এই কথাৰ ওপৰত মনোৰঞ্জন লোৱাৰ কোনো কাৰণ দেখা নাই । আমি আবেদনকাৰীসকলক উচ্চ ন্যায়ালয়লৈ যাবলৈ পৰামৰ্শ দিওঁ । আমি উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশক ক্ষিপ্ৰ শুনানিৰ বাবেও অনুৰোধ জনাইছোঁ ।”
উল্লেখ্য যে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ বিৰুদ্ধে কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰা কেইবাখনো আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই কথা কয় ।
উল্লেখ্য যে ভাৰতীয় কমিউনিষ্ট পাৰ্টীয়ে (মাৰ্ক্সবাদী) দাখিল কৰা আবেদনখনত কয় যে বৰ্তমান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাংবিধানিক পদত আসীন হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দিয়া ঘৃণামূলক ভাষণ এক স্থায়ী পেটাৰ্ণত পৰিণত হৈছে আৰু সেয়ে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পৰা এই ক্ষেত্ৰত তাৎক্ষণিক হস্তক্ষেপ বিচাৰিছে ।
আবেদনখনত এই কথাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভাষণে অসমত বসবাস কৰা মুছলমান সম্প্ৰদায়ক লক্ষ্য কৰি লয়, তেওঁলোকক আতংকিত কৰে আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে শত্ৰুতা আৰু প্ৰকাশ্য হিংসাৰ প্ৰৰোচনা কৰে।