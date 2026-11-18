টোল প্লাজাত গৰু-ম’হৰ আশ্ৰয় শিবিৰ নিৰ্মাণৰ চিন্তা কৰিবলৈ NHAIক আহ্বান উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ
ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবলৈ টোল প্লাজাৰ সমীপত গৰু আশ্ৰয় শিবিৰ নিৰ্মাণ সম্ভাৱনীয়তা অন্বেষণ কৰিবলৈ কয়।
Published : November 18, 2026 at 7:48 AM IST
নতুন দিল্লী : পথ আৰু ঘাইপথত বিচৰণ কৰা গৰু-ম’হৰ ফলত হোৱা মৃত্যুক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে মঙলবাৰে ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ চমুকৈ এন এইচ এ আইক এনে দুৰ্ঘটনা ৰোধৰ বাবে টোল প্লাজাৰ সমীপত গৰু আশ্ৰয় শিবিৰ নিৰ্মাণৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ কয় ৷
ন্যায়াধীশ বিক্ৰম নাথ, সন্দীপ মেহতা, এন ভি অঞ্জৰিয়াৰ বিচাৰপীঠে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ঘাইপথত ঘূৰি ফুৰা গৰু আৰু অন্যান্য জীৱ-জন্তুৰ ব্যৱস্থাপনা সন্দৰ্ভত পূৰ্বৰ নিৰ্দেশনাৰ ওপৰত স্পষ্টীকৰণ বিচাৰি এন এইচ এ আইৰ আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিছিল ৷
এন এইচ এ আইৰ হৈ ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই যুক্তি আগবঢ়ায় যে গড়কাপ্তানি কৰ্তৃপক্ষই গৰু আশ্ৰয় শিবিৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কিছু ব্যৱহাৰিক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে । মেহতাই লগতে কয় যে কৰ্তৃপক্ষৰ মাটি অধিগ্ৰহণৰ বিধিগত ক্ষমতা নাই, আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজ্যসমূহক সেইবোৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ কোৱা উচিত ৷
তেওঁ কয়, "আমি নিৰ্দেশনাটো বুজি পাইছো আৰু ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰা উচিত ৷ পথত বিচৰণ কৰা গৰুবোৰ প্ৰকৃত ভাবুকি ৷ কিন্তু সমস্যাটো হ'ল আমি কোনো মাটি অধিগ্ৰহণ কৰা নাই আৰু আমাৰ নিজৰ ব্যৱহাৰিক অসুবিধা আছে ৷ এন এইচ এ আই মাত্ৰ পথ নিৰ্মাণ কৰা কৰ্তৃপক্ষ ৷"
অৱশ্যে ন্যায়াধীশ মেহতাই কয় যে আদালতে এন এইচ এ আইক সমগ্ৰ খৰচ বহন কৰিবলৈ কোৱা নাই বৰঞ্চ কেৱল আশ্ৰয় শিবিৰ নিৰ্মাণৰ দিশত তেওঁলোকৰ চি এছ আৰ পুঁজিৰ অধীনত বৰঙণি বিচাৰিছে ৷
মেহতাই যুক্তি দিছিল যে আদালতৰ ১৯ মে’ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি সমগ্ৰ দেশতে অঘৰী গৰু-ম’হৰ বাবে আশ্ৰয় শিবিৰ নিৰ্মাণৰ বাবে এন এইচ এ আয়ে ৫,০০০ কোটি টকাতকৈ অধিক ব্যয় কৰিব লাগিব ৷
কিন্তু বিচাৰপীঠে পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে পথ নিৰ্মাণৰ খৰচ আদায় কৰাৰ পিছতো এন এইচ এ আইৰ একাংশ টোল প্লাজা চলি আছে ৷
মেহতাই কয় যে প্ৰকল্পৰ খৰচ আদায় হোৱাৰ পিছতো টোল সংগ্ৰহ কৰাটো ভুল আৰু আইনৰ বিৰুদ্ধে হ’ব ৷
মেহতাই জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা গৌৰৱ আগৰৱালা, এমিকাছ কুৰিয়াৰ সৈতে এন এইচ এ আইৰ আবেদনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ আৰু আইনগতভাৱে ধাৰণযোগ্য আৰু প্ৰশাসনিকভাৱে সম্ভৱপৰ কাৰ্যপন্থা বিচাৰি উলিয়াবলৈ অধিক সময়ৰ অনুৰোধ জনায় ৷
বিচাৰপীঠে তেওঁক এই সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিবলৈ কোৱাৰ লগতে এন এইচ এ আইৰ আবেদনৰ প্ৰতি সঁহাৰি দাখিল কৰিবলৈ আগৰৱালক নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ বিচাৰপীঠে অহা বছৰৰ জানুৱাৰী মাহত শুনানিৰ দিন ধাৰ্য কৰিছিল ৷
গুজৰাট আৰু দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ চৌহদত এতিয়াও কলাৰ লগোৱা কুকুৰ ঘূৰি ফুৰিছে বুলি উল্লেখ কৰি বিচাৰপীঠে বিচৰণ কৰা কুকুৰৰ ওপৰত পূৰ্বৰ নিৰ্দেশনা মানি চলাৰ বিষয়েও পৰীক্ষা কৰে ৷
১৯খন ৰাজ্যৰ পৰা কম্প্লাইয়েন্স ৰিপৰ্ট পোৱা বুলি বিচাৰপীঠক অৱগত কৰা হয় ৷ অসম আৰু বিহাৰে ইয়াৰ কাৰ্যকৰীকৰণৰ উন্নতি সাধন কৰিব লাগিব বুলি আমিকাছে উল্লেখ কৰে, আনহাতে দিল্লীয়ে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপ এতিয়াও অপৰ্যাপ্ত ৷ তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ৰাজস্থান আৰু উত্তৰ প্ৰদেশে অতিৰিক্ত তথ্যসহ শপতনামা দাখিল কৰিছে ৷
এন এইচ এ আয়ে নিজৰ আবেদনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ১৯ মে’ৰ নিৰ্দেশনা কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আইনী আৰু লজিষ্টিক বাধাৰ কথা উল্লেখ কৰে ৷