চিবিএছচিৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীক তিনিটা ভাষাৰ পলিচীৰ পৰা ৰেহাই দিয়াৰ নিৰ্দেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ

চিবিএছচিৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীক তিনিটা ভাষাৰ পলিচীৰ পৰা ৰেহাই দিয়াৰ নিৰ্দেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ
চিবিএছইৰ ২৯ জুনৰ বিবৃতি অনুসৰি বৰ্তমানৰ বেচসমূহে দশম শ্ৰেণীত উপনীত হ’লে তৃতীয় ভাষাত ব’ৰ্ড পৰীক্ষা দিব নালাগে ।
Published : September 28, 2026 at 10:42 PM IST
নতুন দিল্লী: উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সোমবাৰে কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা ব’ৰ্ডক নিৰ্দেশ দিয়ে যে নতুনকৈ প্ৰৱৰ্তন কৰা তিনিটা ভাষাৰ নীতিৰ অধীনত সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে যি ৰেহাই আৰু শিথিলতা আছে, সেই একে ৰেহাই আৰু শিথিলতা ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীলৈও সম্প্ৰসাৰণ কৰিব লাগে ।
চিবিএছইৰ ২৯ জুনত প্ৰকাশিত বিবৃতি অনুসৰি, বৰ্তমানৰ সপ্তম, অষ্টম আৰু নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়ন কৰা শিক্ষাৰ্থীসমূহে দশম শ্ৰেণীলৈ আগবাঢ়িলে তৃতীয় ভাষাত ব’ৰ্ড পৰীক্ষা দিব নালাগে ।
মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত, ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচি আৰু ন্যায়াধীশ ভি মোহনৰে গঠিত বিচাৰপীঠে বিষয়টোৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে । বিচাৰপীঠে উল্লেখ কৰা মতে, কেন্দ্ৰৰ অধিবক্তাই আঙুলিয়াই দিছে যে প্ৰায় ৯৯% বিদ্যালয়ক তৃতীয় ভাষা নীতি ৰূপায়ণৰ বাবে পৰ্যাপ্ত সুবিধা প্ৰদান কৰা হৈছে, আৰু মাত্ৰ ১.২৫% বিদ্যালয়েহে এতিয়াও এনে সুবিধা সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই ।
‘‘এই সন্দৰ্ভত আমি নিৰ্দেশ দিওঁ যে সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক যি ৰেহাই দিয়া হৈছে, সেই একে ৰেহাই ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক দিয়া হ’ব পাৰে ।’’ বিচাৰপীঠে কয় ৷
ছয় সপ্তাহৰ পিছত এই আবেদনৰ শুনানিৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰি বিচাৰপীঠে চিবিএছইক চাৰি সপ্তাহৰ ভিতৰত শপতনামা দাখিল কৰিবলৈ আৰু দুসপ্তাহৰ পিছত যদি আছে তেন্তে উত্তৰ দাখিল কৰিবলৈ কয় ।
এজন আবেদনকাৰীক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা গোপাল শংকৰানাৰায়ণনে কয়, ‘‘আমি মাত্ৰ এটা বা আনটো দিশত কিবা এটা সিদ্ধান্ত লওঁ আহক ৷ তেওঁলোকে মে’ মাহৰ পৰা চাৰি মাহ অপেক্ষা কৰিছে, কিয়নো কেন্দ্ৰই দাবী কৰিছে যে তেওঁলোকে পুনৰ বিবেচনা কৰি আছে ।’’
‘‘যিসকল শিশুৱে ইতিমধ্যে চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰা বিষয়, ভাষা বাছি লৈছে আৰু এতিয়া তেওঁলোকে ভাষা সলনি কৰিবলগীয়া হৈছে । পাঠ্যপুথি অনলাইনত উপলব্ধ নাছিল । আকৌ আৰু এটা বক্তব্যত কোৱা হৈছে যে পাঠ্যপুথি উপলব্ধ আছিল ।’’ অধিবক্তাই কয় ৷
শংকৰানাৰায়ণনে কয় যে প্ৰত্যাহ্বানটো কেৱল তৃতীয় ভাষাৰ প্ৰৱৰ্তনৰ নহয়, বৰঞ্চ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ইতিমধ্যে কেইবাবছৰীয়া স্কুলীয়া শিক্ষাৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি যোৱাৰ পিছত ভাষাৰ পছন্দ সলনি কৰাহে । বিচাৰপীঠক জনোৱা হৈছিল যে স্কুলত য’ত চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পৰা স্পেনিছ ভাষা পঢ়ি থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক নতুন কাঠামোৰ অধীনত সংস্কৃতলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছিল ।
ছ’লিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই দাবী জনাইছে যে তেওঁ আদালতক বুজাই দিব তেওঁলোকে এই বছৰৰ পৰা ৬ষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা আগবাঢ়ি যাবলৈ অনুমতি দিব । তেওঁ লগতে কয় যে, তেওঁলোকৰ পৰিসংখ্যা অনুসৰি ২,৮০৮,১৯খন বিদ্যালয়ৰ ভিতৰত শেহতীয়া ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ তথ্য অনুসৰি মাত্ৰ ১.২% বিদ্যালয়হে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।
ন্যায়াধীশ বাগচিয়ে কয়, ‘‘এইটো মাত্ৰ এটা চফ্ট লঞ্চৰ প্ৰশ্ন, আৰু চফ্ট লঞ্চ কৰা হৈছে যাতে এই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ দৰে একে বিশেষাধিকাৰ পায় ৷ আপুনি ১ জানুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে, যেতিয়া আপুনি সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত হৈছিল ।’’
বিচাৰপীঠে কয়, "গতিকে, লজিষ্টিক অসুবিধাৰ প্ৰশ্নটো আচলতে ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় । তাৰ পিছত কথাটো এই আইনী প্ৰশ্নলৈ নামি আহে যে এইটো সাংবিধানিকভাৱে প্ৰতিৰক্ষামূলক সিদ্ধান্ত নেকি, সেইটো বেলেগ কথা ৷ এইটো সৰু ল'ৰা-ছোৱালীৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ প্ৰশ্ন ।’’
বিচাৰপীঠে কেন্দ্ৰ আৰু চিবিএছইক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা মেহতা আৰু অতিৰিক্ত ছ’লিচিটৰ জেনেৰেল ঐশ্বৰ্য ভাটীক এইবাৰ সপ্তম, অষ্টম আৰু নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক দিয়া ৰেহাই ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীলৈও বৃদ্ধি কৰিবলৈ কয় ।
চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চিবিএছইক ২০২৭ চনৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া পৰৱৰ্তী শৈক্ষিক অধিবেশনৰ পৰা ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে দুটা স্থানীয় ভাষাকে ধৰি তিনিটা ভাষাৰ অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক কৰা নীতি কাৰ্যকৰী কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰিবলৈ কয় ।
লগতে পঢ়ক: তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নাম-চিহ্ন বিবাদ : নিৰ্বাচন আয়োগক ৩ মাহৰ ভিতৰত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ নিৰ্দেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ