এনডিপিএছ আইনৰ গোচৰৰ শুনানিৰ বিশেষ আদালত স্থাপন : কেন্দ্ৰ-ৰাজ্যক ষ্টেটাছ ৰিপ'ৰ্ট দাখিলৰ নিৰ্দেশ ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ
অসমক অতিৰিক্ত দুখন প্ৰস্তাৱিত আদালত স্থাপনৰ কাম ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হয় । ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে এখন বিশেষ এনআইএ আদালত কাৰ্যক্ষম হৈ থকা বুলি জনায়।
By PTI
Published : November 16, 2026 at 2:49 PM IST
নতুন দিল্লী : এনডিপিএছ আইন অৰ্থাৎ Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act (NDPS)ৰ অধীনত জঘন্য অপৰাধৰ গোচৰৰ শুনানিৰ বাবে ৪৪৯ খন বিশেষ আদালত স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা অগ্ৰগতিৰ শেহতীয়া স্থিতিৰ প্ৰতিবেদন (ষ্টেটাছ ৰিপ'ৰ্ট) দাখিল কৰিবলৈ সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেন্দ্ৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত প্ৰশাসনসমূহক নিৰ্দেশ দিছে ।
ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচী আৰু ভি মোহনাৰে গঠিত বিচাৰপীঠে কেন্দ্ৰৰ হৈ হাজিৰ হোৱা অতিৰিক্ত ছলিচিটৰ জেনেৰেল ঐশ্বৰ্য ভাটীয়ে বিশেষ আদালত গঠনৰ ক্ষেত্ৰত শেহতীয়াকৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গৃহীত কৰা নিৰ্দেশ মানি চলাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অগ্ৰগতি হোৱা নাই বুলি দাখিল কৰা তথ্যৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিছে ।
ন্যায়াধীশ বাগচীয়ে ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত শুনানিৰ সময়ত উপলব্ধ নোহোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি কয়, "এইটোও এটা তিনিজন ন্যায়াধীশৰ বিষয় ।"
ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ) আইন আৰু মাদক দ্ৰব্য আৰু নিচাজাতীয় পদাৰ্থ (এনডিপিএছ) আইনৰ অধীনত দ্ৰুত বিচাৰৰ বাবে বিশেষ আদালত গঠন সম্পৰ্কীয় স্বতঃপ্ৰণোদিত (ছু-মটো) গোচৰটো আৰু কেইসপ্তাহমানৰ পিছত অৰ্থাৎ ডিচেম্বৰ মাহত শীতকালীন ছুটীৰ পূৰ্বেই ৰখা হ’ব বুলি বিচাৰপীঠে জনায় ।
ইয়াৰ জৰিয়তে কেন্দ্ৰ, ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলসমূহক এনআইএ আৰু এনডিপিএছ আইনৰ অধীনত বিচাৰাধীন গোচৰসমূহৰ আগতীয়া নিষ্পত্তিৰ বাবে বিশেষ আদালত গঠনৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্তৃপক্ষসমূহে গ্ৰহণ কৰা অগ্ৰগতিৰ শেহতীয়া স্থিতিৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ কয় ।
ইয়াৰ পূৰ্বে সমগ্ৰ দেশতে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য সম্পৰ্কীয় অপৰাধৰ সংখ্যা আতংকজনকভাৱে বৃদ্ধি পোৱা আৰু এনডিপিএছ আইনৰ অধীনত গোচৰৰ সংখ্যা ক্ৰমবৰ্ধমানভাৱে স্থগিত হৈ থকাক লৈ বিচাৰপীঠে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছিল ।
৭ ছেপ্টেম্বৰত আদালতে কেন্দ্ৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল প্ৰশাসনক বিশেষ আদালত স্থাপনৰ কাম ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল । লগতে ছয় সপ্তাহৰ ভিতৰত হ’লে ভাল হ’ব বুলি উল্লেখ কৰিছিল ।
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে দাখিল কৰা শপতনামা অনুসৰি, ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা নিষ্পত্তি নোহোৱা গোচৰৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ সমগ্ৰ দেশতে ৪৪৯ খন বিশেষ এনডিপিএছ আদালতৰ প্ৰয়োজন বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ।
ইয়াৰে ১৭৬ খন আদালত ইতিমধ্যে কাৰ্যক্ষম হৈ থকা বুলি আদালতক কেন্দ্ৰই জনাইছিল ।
এই পৰিসংখ্যা লক্ষ্য কৰি বিচাৰপীঠে পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে বৰ্তমানৰ নিষ্পত্তি নোহোৱা আৰু এনডিপিএছ আইনৰ অধীনত অপৰাধৰ “দুৰ্ভাগ্যজনক, আতংকজনক বৃদ্ধি”ৰ বাবে চিনাক্ত কৰা সকলো আদালত অতি সোনকালে স্থাপন কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে ।
বিচাৰপীঠে কেন্দ্ৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ প্ৰশাসনক প্ৰয়োজনীয় আন্তঃগাঁথনি আৰু পৰ্যাপ্ত কৰ্মচাৰী নিযুক্তি নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে, যাতে বাকী আদালতসমূহ ছয় সপ্তাহৰ ভিতৰতে কাৰ্যক্ষম হ’ব পাৰে ।
বিচাৰপীঠে এনডিপিএছৰ গোচৰৰ উপৰি এনআইএ আইন, ২০০৮ৰ ১১নং ধাৰাত বিচাৰৰ বাবে বিশেষ আদালত স্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যসমূহে লাভ কৰা অগ্ৰগতিৰো পৰ্যালোচনা কৰে ।
ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে ইয়াৰ পূৰ্বৰ নিৰ্দেশনাসমূহৰ লক্ষ্য আছিল দৈনন্দিন বিচাৰ আৰু সৰ্বোচ্চ এবছৰৰ ভিতৰত কাৰ্যবিধি সম্পূৰ্ণ কৰাটো নিশ্চিত কৰা আৰু ইয়াৰে বহুখিনি কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে ।
১০টাতকৈ অধিক বিচাৰাধীন গোচৰ থকা বেছিভাগ ৰাজ্যই বিশেষ আদালত স্থাপন কৰিছে । ইয়াত নিৰ্দিষ্ট সময়সীমাৰ ভিতৰত বিচাৰৰ সুবিধাৰ বাবে প্ৰতিখন আদালতত ১০-১২টাতকৈ অধিক গোচৰৰ সাধাৰণ আবণ্টন দিয়া বুলিও কোৱা হৈছে ।
বিচাৰপীঠখনে কেইবাখনো এনে ৰাজ্য চিনাক্ত কৰিছে, য’ত এতিয়াও অতিৰিক্ত আদালতৰ প্ৰয়োজন আছে ।
কৰ্ণাটকে বিচাৰপীঠক অৱগত কৰে যে বেংগালুৰু, চিক্কামাগালুৰু আৰু উডুপিত তিনিখন বিশেষ এনআইএ আদালত স্থাপন কৰা হ’ব ।
তামিলনাডুৱে উল্লেখ কৰে যে তেওঁলোকৰ দুখন প্ৰস্তাৱিত আদালতৰ ভিতৰত এখন ইতিমধ্যে কাৰ্যক্ষম হৈ আছে আৰু দ্বিতীয়খন কেইসপ্তাহমানৰ ভিতৰতে কাৰ্যক্ষম হ’ব ।
কেৰালামে বিচাৰপীঠক দুখন বিশেষ আদালত স্থাপন কৰাৰ আশ্বাস দিয়ে ।
এই সময়ছোৱাতে অসমক অতিৰিক্ত দুখন প্ৰস্তাৱিত আদালত স্থাপনৰ কাম ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হয় । আনহাতে, ৰাজ্য চৰকাৰে বিচাৰপীঠক অৱগত কৰে যে ইতিমধ্যে এখন বিশেষ এনআইএ আদালত কাৰ্যক্ষম হৈ আছে ।
পশ্চিমবংগক অতিৰিক্ত তিনিখন বিশেষ এনআইএ আদালত স্থাপন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । ইয়াৰ ফলত ৰাজ্যখনত এই আদালত মুঠ পাঁচখনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ হৈ উপস্থিত থকা অধিবক্তাই এনআইএৰ স্থিতি প্ৰতিবেদনত প্ৰতিফলিত হোৱা ২১টা গোচৰৰ পৰিৱৰ্তে ৰাজ্যখনত এনআইএ আইনৰ ১১ নং ধাৰাত ৫০টা গোচৰ বিচাৰাধীন হৈ থকা বুলি স্পষ্টীকৰণ দিয়াৰ পিছতে এই নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে ।
বিচাৰপীঠে উল্লেখ কৰে যে ৰাজ্যখনত বৰ্তমান মাত্ৰ দুখন বিশেষ আদালতহে কাৰ্যকৰী হৈ আছে ।
জম্মু-কাশ্মীৰে বিচাৰপীঠক অৱগত কৰায় যে যে ৪৭টা বিচাৰাধীন গোচৰৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত চাৰিখন বিশেষ আদালতৰ প্ৰয়োজন যদিও মাত্ৰ এখনৰ কথাহে অৱগত কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে বিচাৰপীঠে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল যে অভিযুক্ত আৰু ভুক্তভোগীৰ অধিকাৰৰ মাজত ভাৰসাম্য ৰক্ষাৰ বাবে এনে গোচৰৰ ক্ষিপ্ৰ নিষ্পত্তিৰ প্ৰয়োজন । একে সময়তে অপৰাধমূলক ন্যায় ব্যৱস্থাই সময়মতে ফলাফল প্ৰদান কৰাটোও নিশ্চিত কৰিব লাগিব ।
এনআইএৰ তদন্ত কৰা গোচৰৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া বছৰ বছৰ ধৰি বিচাৰাধীন হৈ থকাৰ উদ্বেগৰ মাজতে স্বতঃপ্ৰণোদিত কাৰ্যবিধি আৰম্ভ কৰা হৈছে ।