শিক্ষানীতি: অহা বছৰৰ পৰা ষষ্ঠ শ্ৰেণীত ত্ৰিভাষিক নীতি ৰূপায়ণৰ বাবে চিবিএছইক আহ্বান উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ

শিক্ষানীতি: অহা বছৰৰ পৰা ষষ্ঠ শ্ৰেণীত ত্ৰিভাষিক নীতি ৰূপায়ণৰ বাবে চিবিএছইক আহ্বান উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ
বৰ্তমান ষষ্ঠ শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এই বছৰৰ পৰা তিনিটা ভাষা অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰিলে তেওঁলোককো অনুমতি দিয়া হ’ব পাৰে বুলি ন্যায়াধীশ বাগচিয়ে লগতে কয় ।
By PTI
Published : September 17, 2026 at 6:19 PM IST
নতুন দিল্লী : ২০২৭ চনৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগা পৰৱৰ্তী শৈক্ষিক বৰ্ষৰ পৰা ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে দুটা থলুৱা ভাৰতীয় ভাষাকে ধৰি তিনিটা ভাষাৰ অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক কৰা নীতি কাৰ্যকৰী কৰাৰ কথা বিবেচনা কৰিবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে চিবিএছইক আহ্বান জনাইছে ।
অতিৰিক্ত ছলিচিটৰ জেনেৰেল ঐশ্বৰ্য ভাটীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা ব’ৰ্ডে মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচি আৰু ভি মোহনাৰে গঠিত বিচাৰপীঠক এই পৰামৰ্শ বিবেচনা কৰিব বুলি কয় ।
ন্যায়াধীশ বাগচিয়ে আৰম্ভণিতে কয় যে কেৱল শিশুসকলক সকাহ দিবৰ বাবে চিবিএছইয়ে আগন্তুক শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা ত্ৰিভাষিক নীতি ৰূপায়ণ পিছুৱাই দিব খোজা কথাটো চিন্তা কৰি চাব লাগে ।
The Supreme Court heard a petition challenging the CBSE’s three-language policy and asked the Centre to consider similar relief for Class 6 students as being given to Classes 7–10. Justice Joymalya Bagchi said a sudden change in language requirements could inconvenience children… pic.twitter.com/QPrSbPuehN— IANS (@ians_india) September 17, 2026
বৰ্তমান ষষ্ঠ শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে যদি এই বছৰৰ পৰা তিনিটা ভাষা অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰে তেন্তে তেওঁলোককো অনুমতি দিয়া হ’ব পাৰে বুলি ন্যায়াধীশ বাগচিয়ে লগতে কয় ।
আইন বিষয়াগৰাকীয়ে কয় যে চিবিএছইয়ে এই পৰামৰ্শ বিবেচনা কৰি বিষয়টোৰ ওপৰত নতুন অভিমত দাখিল কৰিব ।
বিচাৰপীঠে কয় যে তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শসমূহ পক্ষসমূহৰ অধিকাৰ আৰু প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰভাৱ নেপেলায় আৰু প্ৰকৃত বিষয়সমূহৰ ওপৰত পৰৱৰ্তী সময়ত সিদ্ধান্ত লোৱা হ’ব পাৰে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে কেন্দ্ৰ আৰু চিবিএছইয়ে বিচাৰপীঠক জনাইছিল যে, ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে দুটা থলুৱা ভাৰতীয় ভাষাকে ধৰি তিনিটা ভাষাৰ অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক কৰা নীতি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে দিয়া পৰামৰ্শৰ ওপৰত কাম কৰি আছে ।
২৭ মে’ত শীৰ্ষ আদালতে এই নীতিক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা আবেদন পৰীক্ষা কৰিবলৈ সন্মতি প্ৰকাশ কৰি কেন্দ্ৰ, চিবিএছই আৰু এনচিইআৰটিলৈ জাননী জাৰি কৰি তেওঁলোকৰ সঁহাৰি বিচাৰিছিল ।
চিবিএছইয়ে জাৰি কৰা বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি, ১ জুলাইৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে কমেও দুটা থলুৱা ভাৰতীয় ভাষাকে ধৰি তিনিটা ভাষাৰ অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে ।
"নৱম শ্ৰেণীৰ প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে তিনিটা ভাষা অধ্যয়ন কৰিব । তিনিটা ভাষাৰ ভিতৰত অন্ততঃ দুটা ভাষা ভাৰতীয় ভাষা হ'ব । ভাৰতীয় ভাষাৰ ভিতৰত হিন্দী, সংস্কৃত, তামিল, তেলুগু, কানাড়া, মালয়ালম, মাৰাঠী, বাংলা, পাঞ্জাবী, গুজৰাটী, ওড়িয়া, অসমীয়া ইত্যাদি থাকিব । আনহাতে, বিদেশী ভাষাৰ ভিতৰত ইংৰাজী, ফৰাচী, জাৰ্মান, আৰবী, স্পেনিছ ইত্যাদি ভাষা থাকিব ।" চিবিএছইয়ে নিজৰ বিবৃতিত এইদৰে কয় ।
আনহাতে, ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ বাবে দুটা ভাৰতীয় ভাষা বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে । সপ্তম, অষ্টম আৰু নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে কিছু শিথিলতা প্ৰদান কৰা হৈছে, যিসকলে দুটা অনা-স্থানীয় ভাষা অধ্যয়ন কৰি আছিল ।
এই পদক্ষেপ চিবিএছইৰ অধ্যয়নৰ আঁচনিখন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি-২০২০ আৰু বিদ্যালয় শিক্ষাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰম আন্তঃগাঁথনি-২০২৩ৰ সৈতে মিলাই তৈয়াৰ কৰাৰ এক অংশ ।
১৫ মে’ত জাৰি কৰা বিজ্ঞপ্তি অনুসৰি, বিদেশী ভাষা বাছি লোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে দুটা থলুৱা ভাৰতীয় ভাষা অধ্যয়ন কৰাৰ পিছতহে তৃতীয় ভাষা হিচাপে বা অতিৰিক্ত চতুৰ্থ ভাষা হিচাপেহে বাছি ল’ব পাৰিব ।
“২০২৬ চনৰ ১ জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ নৱম শ্ৰেণীৰ বাবে তিনিটা ভাষা (আৰ১, আৰ২, আৰ৩) অধ্যয়ন বাধ্যতামূলক হ’ব, কমেও দুটা ভাষা থলুৱা ভাৰতীয় ভাষা হ’ব ।" জাননীখনত কোৱা হৈছে ।
ব’ৰ্ডে কয় যে সংশ্লিষ্ট আৰ৩ পাঠ্যপুথিসমূহ উপলব্ধ নোহোৱালৈকে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিৰ্বাচিত ভাষাৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ আৰ৩ পাঠ্যপুথি (২০২৬-২৭ সংস্কৰণ) ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ।
চিবিএছইয়ে কয় যে শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব ৰাখিবলৈ আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত যিকোনো অযথা হেঁচা হ্ৰাস কৰিবলৈ দশম শ্ৰেণীৰ পৰ্যায়ত আৰ৩-ৰ বাবে কোনো ব’ৰ্ড পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত নহ’ব ।
ইয়াৰ উপৰি বিদ্যালয়সমূহক ৩০ জুনৰ ভিতৰত অ’এএছআইএছ পৰ্টেলত ষষ্ঠৰ পৰা নৱম শ্ৰেণীৰ বাবে তেওঁলোকৰ আৰ৩ ভাষাৰ প্ৰস্তাৱ আপডেট কৰিবলৈ কয় ।