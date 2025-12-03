মানৱীয় ভিত্তিত বাংলাদেশী গৰ্ভৱতী মহিলা-সন্তানক ভাৰতত প্ৰৱেশৰ অনুমতি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ

মানৱীয় ভিত্তিত বাংলাদেশী গৰ্ভৱতী মহিলা-সন্তানক ভাৰতত প্ৰৱেশৰ অনুমতি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ
শীর্ষ আদালতে কয় যে তেওঁলোকক দিল্লীলৈ ঘূৰাই অনা হ’ব আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকক বাংলাদেশলৈ বিতাড়িত কৰা হ’ব ৷
Published : December 3, 2025 at 1:31 PM IST
নতুন দিল্লী : বুধবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে 'মানৱীয় ভিত্তিত' এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু তেওঁৰ আঠ বছৰীয়া সন্তানক ভাৰতত প্ৰৱেশৰ অনুমতি প্ৰদান কৰে । কেইমাহমান পূৰ্বে তেওঁলোকক বাংলাদেশলৈ বিতাড়ন কৰা হৈছিল ।
মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচীৰ বিচাৰপীঠে পশ্চিমবংগ চৰকাৰক নাবালকটিৰ যত্ন ল’বলৈ কোৱাৰ লগতে গৰ্ভৱতী মহিলা সোণালী খাতুনক সকলো ধৰণৰ চিকিৎসা সাহায্য প্ৰদান কৰিবলৈ বীৰভূম জিলাৰ মুখ্য চিকিৎসা বিষয়াক নিৰ্দেশ দিয়ে ।
কেন্দ্ৰৰ হৈ উপস্থিত থকা ছলিচিটৰ জেনেৰেল তুষাৰ মেহতাই উত্থাপন কৰা বিষয়টোত বিচাৰপীঠে পৰ্যবেক্ষণ কৰে যে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই মহিলাগৰাকী আৰু তেওঁৰ সন্তানক সম্পূৰ্ণ মানৱীয় ভিত্তিত দেশত প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিবলৈ সন্মত হৈছে আৰু তেওঁলোকক চোৰাংচোৱাৰ নিৰীক্ষণত ৰখা হ’ব । অৱশেষত তেওঁলোকক দিল্লীলৈ ঘূৰাই অনা হ’ব আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকক বাংলাদেশলৈ বিতাড়িত কৰা হ’ব বুলি শীর্ষ আদালতে কয় ৷
জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা কপিল ছিবাল আৰু সঞ্জয় হেগড়েই আদালতক আহ্বান জনায় যে সোণালীৰ স্বামীকে ধৰি আন লোকো বাংলাদেশত আছে আৰু তেওঁলোকক ভাৰতলৈ ঘূৰাই অনাৰ প্ৰয়োজন আছে । ইয়াৰ বাবে মেহতাই হয়তো পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশনা বিচাৰিব ।
মেহতাই যুক্তি দৰ্শাই তেওঁলোকৰ ভাৰতীয় নাগৰিক হোৱাৰ দাবীক বিৰোধিতা কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি কয় যে তেওঁলোক বাংলাদেশী নাগৰিক আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মহিলাগৰাকী আৰু তেওঁৰ সন্তানক কেৱল মানৱীয় ভিত্তিতহে ভাৰতত প্ৰৱেশৰ অনুমতি দিছে ।
উল্লেখ্য যে মহিলাগৰাকীৰ পিতৃয়ে অভিযোগ কৰে যে দিল্লীৰ ৰোহিণী অঞ্চলৰ ২৬ নং ছেক্টৰত দুটা দশকৰো অধিক সময় ধৰি দিন হাজিৰা কৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি থকা পৰিয়ালকেইটাক ১৮ জুনত বাংলাদেশী সন্দেহত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিল আৰু তাৰ পিছত ২৭ জুনত সীমান্তৰ সিপাৰলৈ বিতাড়ন কৰিছিল ।