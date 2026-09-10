নাবালকৰ সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰ: সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা বিচৰা আবেদনৰ শুনানি ল'ব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে

নাবালকৰ সামাজিক মাধ্যম ব্যৱহাৰ: সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা বিচৰা আবেদনৰ শুনানি ল'ব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে
মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচী আৰু ভি মোহনাৰ বিচাৰপীঠে এটা এনজিঅ’ই দাখিল কৰা আবেদনৰ ভিত্তিত কেন্দ্ৰৰ লগতে অন্যান্যসকলক জাননী জাৰি কৰে ।
By PTI
Published : September 10, 2026 at 3:22 PM IST
নতুন দিল্লী : উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বৃহস্পতিবাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আবেদনৰ ওপৰত শুনানি গ্ৰহণ কৰিবলৈ সন্মতি প্ৰদান কৰিছে । এই আবেদনখনত সামাজিক মাধ্যমকে ধৰি অন্যান্য ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম ব্যৱহাৰ কৰা নাবালকসকলৰ বাবে সুৰক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰা আৰু ১৮ বছৰৰ তলৰ শিশুৰ সৈতে যাতে এনে কোনো ধৰণৰ প্লেটফৰ্মে চুক্তিবদ্ধ নহয় সেইটো সুনিশ্চিত কৰিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে ।
ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত আৰু ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচী আৰু ভি মোহনাৰ বিচাৰপীঠে জাষ্ট ৰাইটছ ফৰ চিলড্ৰেন এলায়েন্স নামৰ এটা এনজিঅ’ই দাখিল কৰা আবেদনৰ ভিত্তিত কেন্দ্ৰৰ লগতে অন্যান্যসকলক জাননী জাৰি কৰে ।
জাননী জাৰি কৰাৰ সময়ত বিচাৰপীঠে মৌখিকভাৱে মন্তব্য কৰে, "ভাৰতত আমাক কিছু সুৰক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰয়োজন ।"
এনজিঅ’টোৰ হৈ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা এইচ এছ ফুলকা আদালতত উপস্থিত থাকে ।
আবেদনখনত কোৱা হৈছে যে শিশু যৌন শোষণ আৰু নিৰ্যাতন বিষয়বস্তুৰ প্ৰচাৰ আৰু সংৰক্ষণত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা কঠোৰ শাস্তিমূলক বিধান থকাৰ পিছতো ইণ্টাৰনেট প্লেটফৰ্মসমূহে স্বয়ংক্ৰিয় বিষয়বস্তু ফিল্টাৰিং সঁজুলি আৰু বয়স পৰীক্ষণ ব্যৱস্থা প্ৰয়োগ কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে ।
আবেদনখনত লগতে কোৱা হৈছে যে ফেচবুক আৰু স্নেপচ্যাটৰ (ভাৰত) দৰে প্লেটফৰ্মে ব্যৱহাৰকাৰীক ১৩ বছৰ বয়সৰ পৰা একাউণ্ট সৃষ্টি কৰাৰ অনুমতি প্ৰদানৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় আইনত ১৮ বছৰৰ তলৰ ব্যক্তিক নাবালক হিচাপে গণ্য কৰা হয় ।
আবেদনখনত তথ্য-প্ৰযুক্তি (মধ্যস্থতাকাৰী নিৰ্দেশনা আৰু ডিজিটেল মিডিয়া নৈতিকতা সংহিতা) নিয়ম, ২০২১ সংশোধন কৰিবলৈ বা নিৰ্দিষ্ট নিৰ্দেশনা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা বিচৰা হৈছে, যাতে কোনো ডিজিটেল প্লেটফৰ্মে পিতৃ-মাতৃ বা অভিভাৱকৰ পৰিচয় পৰীক্ষণ/ই-কেৱাইচিৰ অধীনত, পিতৃ-মাতৃ বা বৈধ অভিভাৱকৰ সন্মতি অবিহনে ১৮ বছৰৰ তলৰ শিশুৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ নহয় ।