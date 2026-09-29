মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে

মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে
নিৰ্বাচনী অনিয়মৰ অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত বুধবাৰে দিল্লীত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বৈঠক ৷ অহা সপ্তাহত শুনানি গ্ৰহণ কৰিব ন্যায়ালয়ে ৷
Published : September 29, 2026 at 9:20 PM IST
হায়দৰাবাদ : দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগৰ সন্দৰ্ভত ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা এখন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ৷ মঙলবাৰে ন্যায়ালয়ে সৰ্বসন্মতিৰে প্ৰকাশ কৰে যে, অহা সপ্তাহত আবেদনখনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব ৷
উল্লেখ্য যে, মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ নেতৃত্বাধীন নিৰ্বাচন আয়োগে গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্তসমূহৰ ওপৰত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰা হৈছিল এখন আবেদন ৷ এই বিষয়টো মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত, ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচি আৰু ন্যায়াধীশ ভি মোহনাৰ বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত উত্থাপন কৰা হৈছিল ৷
সেয়ে মঙলবাৰে সৰ্বসন্মতিক্ৰমে ন্যায়ালয়ে অহা সপ্তাহত বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত শুনানি ল'ব বুলি উল্লেখ কৰে ৷ আনহাতে, নিৰ্বাচন আয়োগৰ সন্দেহজনক কাম-কাজৰ সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা বিকাশ সিঙে ন্যায়ালয়ত দাখিল কৰিছিল আবেদন ৷
তেওঁ বিচাৰপীঠক জনাইছিল যে, সংবিধানৰ বিধি অনুসৰি বিবদমান বিষয়ত নিৰ্বাচন আয়োগৰ সিদ্ধান্তসমূহ সৰ্বসন্মত বা সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ ভিত্তিত হ’ব লাগে । কিন্তু নিৰ্বাচন আয়োগে যিদৰে কাম-কাজ চলাই গৈছে, তাত লোৱা সিদ্ধান্তসমূহ সৰ্বসন্মত হয়নে নহয় তাক লৈ সন্দেহ কৰা হৈছে বুলি তেওঁ যুক্তি আগবঢ়াইছিল ৷
উল্লেখ্য যে, দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ এটা প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা বিকাশ সিঙে এই আবেদনখন দাখিল কৰিছিল ৷ প্ৰতিবেদনখনত দাবী কৰা হৈছে যে, মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে SIR সম্পৰ্কীয় সিদ্ধান্তত নিৰ্বাচন আয়ুক্তদ্বয় সুখবীৰ সিং সান্ধু আৰু বিবেক যোশীয়ে দ্বিমত প্ৰকাশ কৰিছিল ৷
সেই সূত্ৰে, বিগত ১০ মাহত ভোটাৰ তালিকাৰ সম্পৰ্কীয় সিদ্ধান্ত বিশেষকৈ SIR সম্পৰ্কীয় সিদ্ধান্ত আৰু নিৰ্দেশসমূহৰ ওপৰত দ্বিমত প্ৰকাশ কৰি ১৪ বাৰ আপত্তি দৰ্শাইছিল ৷ য'ত SIRৰ সম্পৰ্কীয় নিৰ্দেশনাবোৰ বিষয়ে তেওঁলোক জ্ঞাত নাছিল বা অনুমোদন অবিহনে জাৰি কৰা হৈছিল বুলি প্ৰতিবেদনখনত অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ৷
আনহাতে, দ্য ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ প্ৰতিবেদনৰ পাছতে দেশজুৰি প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ ইফালে বুধবাৰে দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বৈঠকত নিৰ্বাচনী অনিয়মৰ অভিযোগক লৈ দেশজোৰা প্ৰস্তাৱিত প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত বিৰোধী নেতাসকলে আলোচনা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
লগতে পঢ়ক:নিৰ্বাচন আয়োগ বিতৰ্ক: জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে