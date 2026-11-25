পাছপ’ৰ্টত জন্মস্থানৰ সৈতে জড়িত তথ্যৰ পাৰ্থক্যক লৈ সৌৰভ দাসক স্পষ্টীকৰণ জাননী জাৰি বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ
দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বৃহস্পতিবাৰে সৌৰভ দাসৰ এই আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰিব ৷
Published : November 25, 2026 at 8:44 PM IST
নতুন দিল্লী : ক’কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতা সৌৰভ দাসৰ পাছপ’ৰ্ট সন্দৰ্ভত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে ৷ তেওঁৰ পাছপ’ৰ্টৰ আবেদনত জন্মস্থানৰ তথ্যত অমিল পোৱাৰ পিছতে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে । বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰণধীৰ জয়ছোৱালে বিষয়টোৰ সবিশেষ তথ্য প্ৰদান কৰে ৷
তেওঁ উল্লেখ কৰে যে চেন্নাইৰ আঞ্চলিক পাছপ’ৰ্ট কাৰ্যালয়ে সোমবাৰে দাসক এই জাননী জাৰি কৰিছে আৰু তেওঁক সাত দিনৰ ভিতৰত উত্তৰ দিবলৈ কোৱা হৈছে ৷
সংবাদ মাধ্যমৰ ব্রিফিঙত জয়ছোৱালে কয়, "পাছপ'ৰ্টৰ আবেদনত আবেদনকাৰীয়ে সঠিক তথ্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে । কোনো পৰ্যায়ত যদি কোনো অমিল পোৱা যায় বা কৰ্তৃপক্ষই তথ্য লুকুৱাই ৰখা বুলি ধৰা পৰে, তেন্তে আমি আবেদনকাৰীক 'কাৰণ দেখুৱাবলৈ জাননী' জাৰি কৰোঁ যাতে তেওঁ নিজৰ পক্ষ দাখিল কৰিব পাৰে ।"
#WATCH | Delhi: On a show-cause notice issued to Saurav Das following his foreign travel disruption, Ministry of External Affairs (MEA) spokesperson Randhir Jaiswal says, "The passport application process requires the applicant to provide accurate information. If, at any stage, a discrepancy is noted or reported by the authorities, amounting to a suppression of facts, we issue a show-cause notice to the applicant, allowing them to present their side of the matter. Based on reports received from the relevant law enforcement authorities, the Regional Passport Office (RPO) in Chennai issued a show-cause notice to Saurav Das on November 23, 2026, requesting a clarification within seven days regarding his place of birth. He was also advised not to use the passport until he had submitted his response." "When an individual applies for a passport and fills out the application form, it is implicit that they must provide correct information. If we identify any shortcomings or discrepancies, brought to our attention by the authorities, the established procedure is to issue a show-cause notice to the applicant (or the passport holder). This notice asks the individual to explain the discrepancies or inconsistencies that have emerged in relation to the information they originally provided..." (Source: MEA)— ANI (@ANI) November 25, 2026
তেওঁ কয়, "সংশ্লিষ্ট আইন প্ৰয়োগকাৰী সংস্থাৰ পৰা লাভ কৰা প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত আৰ পি অ' চেন্নাইয়ে ২৩ নৱেম্বৰত সৌৰভ দাসক কাৰণ দেখুৱা জাননী জাৰি কৰি সাত দিনৰ ভিতৰত তেওঁৰ জন্মস্থান সন্দৰ্ভত স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছিল ।" জয়ছৱালে লগতে কয় যে জাননীৰ উত্তৰ নিদিয়ালৈকে দাসক পাছপ’ৰ্ট ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈও পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।
ইফালে দাসে বিদেশ ভ্ৰমণত বাধা দিয়াৰ বাবে কৰ্তৃপক্ষৰ সিদ্ধান্তক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ কাষ চাপিছে । বুধবাৰে আদালতে তেওঁৰ আবেদনখন বৃহস্পতিবাৰে (২৬ নৱেম্বৰ) শুনানিৰ বাবে তালিকাভুক্ত কৰে ।
মুখ্য ন্যায়াধীশ নীতিন ৱাসুদেও ছাম্ব্ৰেৰ নেতৃত্বত গঠিত বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত উল্লেখ কৰাৰ সময়ত দাসৰ অধিবক্তাই ২৬ নৱেম্বৰৰ সন্ধিয়া তেওঁৰ বিমান সেৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি জৰুৰী শুনানি বিচাৰিছিল । অৱশ্যে বুধবাৰে আদালতে বিষয়টো শুনানি গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰি বৃহস্পতিবাৰৰ বাবে তালিকাভুক্ত কৰে ।
উল্লেখ্য যে, ২৩ নৱেম্বৰৰ নিশা দিল্লীৰ ইন্দিৰা গান্ধী আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰত ইমিগ্ৰেচন বিষয়াসকলে দাসৰ পাছপ’ৰ্টত অমিল পোৱাৰ বাবে লণ্ডনলৈ যোৱা বিমানত উঠিবলৈ বাধা প্ৰদান কৰিছিল ।
🚨This coward government did not allow me to board my flight to London where I was invited by prestigious universities like Oxford, Cambridge, LSE, Edinburgh to deliver talks on the cockroach movement. Indian students put their heart and soul to organise the events but this anti-intellectual govt was scared of me going to these prestigious institutions! @Cockroachisback— Saurav Das (@SauravDassss) November 23, 2026
অক্সফৰ্ড ইউনিয়নৰ উদ্যোগত আয়োজিত পেনেল আলোচনাকে ধৰি কেইবাটাও অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁ যুক্তৰাজ্যলৈ যোৱাৰ কথা আছিল । তেওঁ কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়, লণ্ডন স্কুল অৱ ইকনমিক্স, এডিনবাৰ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ক’কৰোচ্ছ আন্দোলনৰ বিষয়ে ক’বলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল ।
পাছপ’ৰ্ট কাৰ্যালয়ে তেওঁক ২৩ নৱেম্বৰত কাৰণ দেখুওৱা জাননী জাৰি কৰি এই অমিলৰ স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছিল আৰু তেওঁৰ পাছপ’ৰ্ট কিয় জব্দ কৰিব নালাগে বুলি প্ৰশ্ন কৰিছিল । তেওঁক উত্তৰ দিবলৈ সাত দিনৰ সময় দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁৰ স্পষ্টীকৰণ দাখিল নকৰালৈকে পাছপ’ৰ্টখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ভ্ৰমণৰ বাবে ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল ।
দাসে অভিযোগ কৰে যে তেওঁৰ নিৰ্ধাৰিত বিমানৰ মাত্ৰ পাঁচ ঘণ্টাৰ আগতে এই জাননী লাভ কৰিছিল । তেওঁৰ ৰাজনৈতিক সক্ৰিয়তাৰ বাবেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইচ্ছাকৃতভাৱে তেওঁক ভ্ৰমণত বাধা দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি তেওঁ কয় যে পূৰ্বে একেখন পাছপ’ৰ্ট ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁ কোনো সমস্যা নোহোৱাকৈ বিদেশ ভ্ৰমণ কৰিছিল ৷