বুধবাৰে দণ্ডাধীশৰ সন্মুখত হাজিৰ কৰোৱা হ’ব সৌৰভ, ৰাংকা আৰু অজিংক্য সিন্দেক; তিহাৰ কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ আশংকা
চিজেপিয়ে তিনিওগৰাকী নেতাক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ বিপৰীতে দিল্লী আৰক্ষীয়ে এই গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰতিৰোধমূলক বুলি কয় ।
Published : October 14, 2026 at 8:19 AM IST
নতুন দিল্লী : যন্তৰ মন্তৰত অনাধিকাৰ প্ৰৱেশৰ গোচৰ আৰক্ষীয়ে ককৰোচ্ছ জনতা পাটীৰ নেতা সৌৰভ দাস, আশুতোষ ৰাংকা আৰু অজিংক্য সিন্দেক বুধবাৰে দণ্ডাধীশৰ আগত হাজিৰ কৰোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । চিজেপিৰ আইনী মুৰব্বী ৰত্না সিঙে বুধবাৰে পুৱা সামাজিক মাধ্যম এক্সত এই তথ্য প্ৰকাশ কৰে ।
চিজেপিয়ে তিনিওগৰাকী নেতাক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ বিপৰীতে দিল্লী আৰক্ষীয়ে এই গ্ৰেপ্তাৰ প্ৰতিৰোধমূলক বুলি কয় ।
চিজেপিৰ আইনী পৰিক্ৰমা মুৰব্বী ৰত্না সিঙে এক্সৰ এটা পোষ্টত কয়, "যন্তৰ মন্তৰৰ কাণ্ডৰ সৈতে জড়িত সৌৰভ দাস, আশুতোষ ৰাংকা, আৰু অজিংক্য সিন্দেক আজি সংসদ ষ্ট্ৰীট থানাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । তেওঁলোকক পুৱা এছ চি এম আদালতত হাজিৰ কৰা হ’ব আৰু তেওঁলোকক তিহাৰ জেলত ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
Update at 5:38 AM - Just been informed that Saurav, Ashutosh, and Ajinkya are likely to be produced before the SEM at Mandir Marg Police Station within one hour. FYI, 24 hours timeline will end soon. @Cockroachisback— Ratna Singh (@whattalawyer) October 14, 2026
তেওঁ লগতে অভিযোগ কৰে যে ৰাংকা, সিন্দে, দাসক গভীৰ নিশালৈকে অধিবক্তাক লগ কৰিবলৈ দিয়া হোৱা নাছিল । তেওঁ কয় যে, তেওঁলোকক নিশা ৩ বজাত ব্যক্তিগত ভ্যানত পাৰ্লিয়ামেণ্ট ষ্ট্ৰীট আৰক্ষী থানালৈ অনা হৈছিল ।"
ইফালে সংবাদ সংস্থাসমূহে বিষয়াসকলৰ উদ্ধৃতিৰে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি দিল্লী আৰক্ষীয়ে কয় যে অনুমতি অবিহনে যন্তৰ মন্তৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ বাবে তিনিওজন নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক : লুকাই চুৰকৈ যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা ‘ককৰোচ্ছ’ৰ