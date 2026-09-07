ETV Bharat / bharat

সত্য নিকেতনৰ সমীপৰ অট্টালিকাত মৃতকৰ সংখ্যা ৬ জনলৈ বৃদ্ধি, দণ্ডাধীশৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

দক্ষিণ-পশ্চিম দিল্লীৰ সত্য নিকেতনৰ সমীপত দেওবাৰে দিনত এটা তিনিমহলীয়া অট্টালিকা হঠাতে খহি পৰে ৷ অট্টালিকাটোৰ ধ্বংসাৱশেষত কেইবাজনো লোক আবদ্ধ হৈ থকাৰ আশংকা কৰা হৈছে ।

Satya Niketan building collapse
সত্য নিকেতনত অট্টালিকাটো ভাঙি পৰা স্থানত উদ্ধাৰৰ কাম চলি আছে (ANI)
author img

By ANI

Published : September 7, 2026 at 7:27 AM IST

|

Updated : September 7, 2026 at 8:04 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : নতুন দিল্লীৰ সত্য নিকেতনৰ সমীপৰ অট্টালিকা ভাঙি মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ছয়জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷ উদ্ধাৰকাৰী দলে ধ্বংসাৱশেষ পৰিষ্কাৰ কৰাৰ লগতে আৱদ্ধ হৈ থকা ব্যক্তিক বিচাৰি উলিয়াবলৈ ঘটনাস্থলীত অনুসন্ধান আৰু উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷

দেওবাৰৰ মাজনিশা চলোৱা অভিযানত আৰু এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ ফলত মৃত্যুৰ সংখ্যা ৬ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে । ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ সঁহাৰি বাহিনী (এন ডি আৰ এফ), অগ্নিনিৰ্বাপক সেৱা, দিল্লী আৰক্ষী, আৰু অন্যান্য সংস্থাসমূহৰ দলসমূহে এই স্থানত গধুৰ ধ্বংসাৱশেষ পৰিষ্কাৰৰ বাবে কাম কৰি আছে ।

একেসময়তে এই ঘটনাই ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানীৰ ঘন জনবসতিপূৰ্ণ অংশত নিৰ্মাণ আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ নিয়ম বলবৎ কৰা অট্টালিকাসমূহৰ সুৰক্ষাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ।

দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে দেওবাৰৰ সন্ধিয়া সত্য নিকেতনৰ অট্টালিকা ভাঙি পৰাৰ সন্দৰ্ভত দণ্ডাধীশৰ তদন্ত আৰু অট্টালিকাৰ মালিকৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে স্থানীয়ভাৱে পৰ্যালোচনা আৰু ঘটনাৰ প্ৰাৰম্ভিক মূল্যায়নৰ অন্তত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে কয় যে ‘গুৰুতৰ কাণ্ড’ৰ বাবে দায়ী বুলি ধৰা পৰাসকলক সম্পূৰ্ণৰূপে জবাবদিহি কৰা হ’ব আৰু আইনৰ কঠোৰতম বিধানৰ অধীনত মোকাবিলা কৰা হ’ব । দিল্লী আৰক্ষীয়েও ঘটনা সন্দৰ্ভত অভিযুক্ত মালিক হৰিৰাম আৰু অন্যান্যৰ বিৰুদ্ধে এফ আই আৰ ৰুজু কৰিছে । আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি দেওবাৰৰ মাজনিশা পৰ্যন্ত ধ্বংসস্তূপৰ পৰা দহজন লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷

দিল্লী আৰক্ষীয়ে কয়, "পি এছ চাউথ কেম্পাছত বিএনএছৰ অধীনত কথিত মালিক হৰিৰাম আৰু অন্যান্যৰ বিৰুদ্ধে এফআইআৰ ৰুজু কৰা হৈছে । অট্টালিকাটো পিজি আছিল । অভিযোগ কৰা হৈছে যে গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত পুনৰনিৰ্মাণৰ কাম চলি আছিল, যাৰ ফলত অট্টালিকাটো ভাঙি পৰিছিল । অভিযুক্তসকলক বিচাৰি উলিয়াবলৈ একাধিক দল গঠন কৰা হৈছে ।"

দিল্লী অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ প্ৰাক্তন সঞ্চালক অতুল গাৰ্গে কয় যে দিল্লীৰ কেইবাটাও অট্টালিকা যিবোৰ প্ৰথমে আৱাসিক কামত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, সেইবোৰ ব্যৱসায়িকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে।

তেওঁ সত্য নিকেতনৰ বহু অট্টালিকা অতি পুৰণি বুলি উল্লেখ কৰি এনে অট্টালিকাৰ নিৰ্মাণ আৰু গাঁথনিগত স্থিৰতাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । গাৰ্গৰ মতে, ভাঙি পৰা অট্টালিকাটো প্ৰথমে গ্ৰাউণ্ড প্লাছ ৱান ষ্ট্ৰাকচাৰ আছিল যদিও পিছত তিনি-চাৰি মহলীয়া অট্টালিকালৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হয় । তেওঁ কয় যে বিল্ডিং প্লেন অনুমোদন হোৱা নাই আৰু ইয়াৰ গাঁথনিগত স্থিৰতা বা শক্তিৰ বিষয়ে জনা হোৱা নাই ।

তেওঁ কয় যে সত্য নিকেতনত ভাঙি পৰা অট্টালিকাটোৰ ক্ষেত্ৰত দুয়োটা কাৰক উপস্থিত আছিল । তেওঁৰ মতে, পূৰ্বৰ নিশা অঞ্চলটোত প্ৰচণ্ড বৰষুণ হৈছিল আৰু খবৰ অনুসৰি অট্টালিকাটোত কিছু কামো চলি আছে ।

লগতে পঢ়ক : দিল্লীৰ সত্য নিকেতনৰ অট্টালিকা হুৰহুৰাই খহিল : ২ জন নিহত, ধ্বংসাৱশেষৰ পৰা ৯ জনক উদ্ধাৰ

Last Updated : September 7, 2026 at 8:04 AM IST

TAGGED:

খহি পৰিল অট্টালিকা
মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তা
ইটিভি ভাৰত অসম
BUILDING COLLAPSES IN DELHI
SATYA NIKETAN BUILDING COLLAPSE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.