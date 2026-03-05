মুখত দাঢ়ি-গোঁফ, পিন্ধনত শাড়ী-চুৰিদাৰ... হাতে হাতে চাকি-ধূপ লৈ মন্দিৰ ভৰি পৰিছে এনে লোকেৰে
বছৰৰ এটা দিনত পুৰুষসকলে পৰিধান কৰে মহিলাৰ পোচাক, ডিঙিত পিন্ধে অলংকাৰ ।
Published : March 5, 2026 at 8:26 PM IST
কাৰ্ণুল (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ) : হোলী বুলি ক'লে সকলোৰে মনলৈ অহা চিন্তাটোৱে হৈছে ৰং বা ফাকুৱা । হোলীক সকলোৱে ৰঙৰ উৎসৱ বুলিয়ে জানে । কিন্তু আপুনি জানেনে দেশৰ বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ মাজত এই হোলীৰো আছে কিছুমান পৃথক পৰম্পৰা । দেশৰ কিছুমান ৰাজ্যত হোলীৰ আছে কিছুমান সুকীয়া পৰম্পৰা । যিবোৰ আন কোনো স্থানতে পালন কৰা নহয় । তেনে এক পৰম্পৰাৰ কথাই আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ । এই আচৰিত পৰম্পৰাৰ কথা শুনিলে আপুনি হতবাক হ'ব । এই পৰম্পৰা অনুসৰি হোলীৰ দিনা মহিলাৰ পোচাক পৰিধান কৰি ওলাই আহে একাংশ পুৰুষ । পুৰুষসকলে মহিলাৰ পোচাক পৰিধান কৰি এটা বিশেষ মন্দিৰ দৰ্শন কৰে । শুনি আচৰিত লাগিলেও শ শ বছৰ ধৰি এই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আহিছে এখন গাঁৱৰ ৰাইজে ।
হোলীৰ ব্যতিক্ৰমী পৰম্পৰা
এই পৰম্পৰা আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কাৰ্ণুল জিলাত । জিলাখনৰ আদোনি মণ্ডলত আছে সান্থেকুদুৰ নামেৰে এখন গাওঁ । গাঁওখনৰ ৰাইজেই হোলীৰ দিনা এই অনন্য পৰম্পৰা পালন কৰি আহিছে । অতীতৰ পৰা হোলীৰ দিনা পুৰুষসকলে মহিলাৰ দৰে সাজ-পোচাক পৰিধান কৰে । শাৰী পিন্ধে, গহনা আৰু ফুলেৰে সজ্জিত হৈ ৰাথী আৰু মন্মথাৰ ওচৰত বিশেষ প্ৰাৰ্থনা কৰে । এই ৰীতি-নীতি পালন কৰিলে তেওঁলোকৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ হয় বুলি এক বিশ্বাস আছে । গাঁওবাসীয়ে কয় যে এই পৰম্পৰা প্ৰজন্মৰ পৰা প্ৰজন্মলৈ চলি আহিছে ।
মহিলাৰ সাজত মন্দিৰলৈ আহে পুৰুষ
যেতিয়াই হোলী আহে তেতিয়াই কাৰ্ণুল জিলাৰ আদোনি মণ্ডলৰ সান্থেকুদুৰ গাঁওখনত এই ব্যতিক্ৰমী দৃশ্য দেখা যায় । এইবাৰো ব্যতিক্ৰম হোৱা নাই । হোলীৰ দিনা অনন্য পৰম্পৰাৰ অংশ হিচাপে পুৰুষসকলে শাৰী বা চুৰিদাৰ পিন্ধি নিজকে মহিলাৰ দৰে সজাই তোলে আৰু তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ সৈতে মন্দিৰলৈ গৈ প্ৰাৰ্থনা কৰে । স্থানীয় লোকৰ মতে মহিলাৰ দৰে সাজ-পোচাক পিন্ধি প্ৰাৰ্থনা কৰিলে তেওঁলোকৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ হয় ।
কৰ্ণাটকৰ পৰাও আহে ভক্ত
কেৱল সেয়াই নহয় গাঁওবাসীয়ে বিশ্বাস কৰে যে এই পৰম্পৰা ধৰি ৰাখিলে খেতিৰ ফচল ভাল হয়, গাঁওখনক সংকটৰ পৰা ৰক্ষা কৰে, পৰিয়ালবোৰক সমস্যাৰ পৰা মুক্ত কৰি ৰাখে । এই অনন্য প্ৰথা প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ প্ৰতি বছৰে হোলী উৎসৱৰ সময়ত এই গাঁওখনলৈ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা বহু ভক্তৰ আগমন হয় । যিহেতু এই গাঁওখন অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু কৰ্ণাটক সীমান্তত অৱস্থিত সেয়েহে কৰ্ণাটকৰ পৰাও বহু ভক্তই মন্দিৰটোলৈ আহে ।
এই অনন্য পৰম্পৰা সন্দৰ্ভত গাঁওখনৰ এগৰাকী লোকে কয়, "আমাৰ পিতৃ-মাতৃ আৰু বয়োজ্যেষ্ঠসকলে এই পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি আহিছে আৰু আমিও সেয়ে এই পৰম্পৰা ধৰি ৰাখিছোঁ । আমাৰ মনোবাঞ্ছা পূৰণ হ'লে আমি এই পৰম্পৰাক কৃতজ্ঞতা হিচাপে ভগৱানৰ ওচৰত আগবঢ়াও । হোলীৰ দিনা গাঁৱৰ প্ৰায় ৭৫ শতাংশ পুৰুষে মহিলাৰ দৰে সাজ-পোচাক পৰিধান কৰে । আমি বিশ্বাস কৰোঁ যে এনে কৰিলে সুখ, সমৃদ্ধি আৰু ভগৱানৰ আশিস গ্ৰহণ কৰিব পাৰি ।"
