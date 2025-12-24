মহান উদ্দেশ্যৰে অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ পৰা চাইকেলেৰে বিহাৰলৈ যাত্ৰা ছমীৰাৰ
বিশ্বৰ ৩৭ খন দেশ চাইকেলেৰ ভ্ৰমণ কৰিছে ছমীৰা খানে । ৭ টা সুউচ্চ শৃংগও জয় কৰিছে । ইয়াৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্য কি জানেনে ?
শ্বেখপুৰা (বিহাৰ) : বিহাৰৰ শ্বেখপুৰাৰ পৰা অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ অনন্তপুৰৰ দূৰত্ব প্ৰায় ১৮০০ কিলোমিটাৰ । সাধাৰণতে কোনোৱে যদি এই দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিবলগা হয় তেনেহ'লে ৰেল বা বিমান সেৱা বাছনি কৰে । কিন্তু ছমীৰা খান এই ক্ষেত্ৰত পৃথক । তেওঁ এই অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ পৰা শ্বেখপুৰালৈ যাত্ৰা কৰিবলৈ বাছনি কৰিলে চাইকেল । অৱশ্যে ইয়াৰ আঁৰত আছে তেওঁৰ এক মহান উদ্দেশ্য । সামাজিক বাধা নেওচি কন্যাসকলক সপোন দেখাৰ বাবে অনুপ্ৰাণিত কৰিবলৈ তেওঁ এই অভিযান হাতত লয় ।
ছমীৰাৰ বাবে সেই দীঘলীয়া পথটো কেৱল সাধাৰণ ভ্ৰমণ নাছিল, বৰঞ্চ কম বয়সতে ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈও অনমনীয় দৃঢ়তাৰে গঢ় দিয়া জীৱনটোক প্ৰতিফলিত কৰে । কিয়নো তেওঁ ৯ বছৰ বয়সতে মাতৃ আৰু তাৰ পিছতে পিতৃক হেৰুৱাইছিল । এনে শোকে সাধাৰণতে বহুতৰে সপোনক নিস্তব্ধ কৰি পেলায় । কিন্তু ছমীৰাই ইয়াক সংকল্পৰ ভেটি হিচাপে গঢ়ি তুলিলে আৰু সেই সংকল্পৰে তেওঁ দেশ-মহাদেশ, পৰ্বত-পাহাৰত ভ্ৰমণ কৰি ফুৰিছে ।
অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে উপাৰ্জন কৰা দৃঢ়তাৰে ছমীৰাই কয়, "কন্যা কেৱল বিয়াৰ বাবেই নহয়, আমাৰ প্ৰত্যেকৰে সপোন থাকে আৰু মোৰ বিশ্বাস, প্ৰতিটো পৰিয়ালে সেই সপোনবোৰক সমৰ্থন কৰিব লাগে ।"
২০১৮ চনত ছমীৰাই ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল - এক অভিযান আৰম্ভ কৰিছিল যাৰ উদ্দেশ্য আছিল কন্যাসকলৰ বাবে আদৰ্শ হৈ তেওঁলোকৰ লগত থিয় দি আৰু তেওঁলোকৰ কাৰ্যক সমৰ্থন কৰি অনুপ্ৰাণিত কৰা । তাৰ পিছৰে পৰা ফ্ৰান্স, জাৰ্মানী, নৰৱে, তুৰস্ক, নেদাৰলেণ্ড, স্পেইন, শ্ৰীলংকা, থাইলেণ্ড, মালয়েছিয়া, দক্ষিণ আফ্ৰিকা আৰু জাপানকে ধৰি ৩৭ খন দেশৰ মাজেৰে তেওঁ চাইকেল চলাই তেওঁৰ উদ্দেশ্যক বিশ্বৰ সন্মুখত পৰিচয় কৰাই দিছে ।
তেওঁ অৱশ্যে স্বীকাৰ কৰে যে ভাৰতত চাইকেল চলোৱাটো বিদেশতকৈ বহু বেছি প্ৰত্যাহ্বানজনক হৈয়ে আছে । তেওঁ কয়, "ভাৰতত চাইকেল চলোৱাটো আন দেশৰ তুলনাত বহুত বেছি কঠিন । সুৰক্ষাৰ বিষয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সামাজিক আচৰণলৈকে মহিলা চাইকেল আৰোহীসকলে বহু বাধাৰ সন্মুখীন হয় । মোৰ যাত্ৰাৰ সময়তো মানুহে মোক চাই থাকে, হাৰাশাস্তি কৰে আনকি উপহাসো কৰে ।" কিন্তু বিহাৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে তেওঁৰ অভিজ্ঞতা কিছু সলনি হ'ল ।
ছমীৰাই কয়, "বিহাৰ পোৱাৰ পিছতে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান বিনয় কুমাৰে মোক সন্মান জনোৱাত মই উৎসাহিত অনুভৱ কৰিছিলোঁ । সেই স্বীকৃতিয়ে মোক শক্তি প্ৰদান কৰিছে ।"
কিন্তু ছমীৰাৰ সাহস প্ৰশংসা কৰিবলগীয়া । কিয়নো তেওঁ ১১ খন পৰ্বত আৰোহণ কৰি ৭ টা শৃংগ সফলতাৰে জয় কৰিছে । এতিয়ালৈকে তেওঁৰ আটাইতকৈ সাহসী কৃতিত্ব হৈছে নেপালৰ আমা ডাবলামত আৰোহণ কৰা, যিটো শৃংগ সমুদ্ৰপৃষ্ঠৰ পৰা ৬,৮৫৯ মিটাৰ উচ্চতাত আছে ।
তেওঁৰ বাবে প্ৰতিটো আৰোহণে আছিল এক উৎসাহ যিয়ে তেওঁক বিশ্বাস দিছিল যে ডাঙৰ সপোন দেখাৰ কোনো সীমা থাকিব নালাগে । সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰাটো প্ৰত্যাহ্বানজনক হ'ব পাৰে বুলিও তেওঁ অনুভৱ কৰে ।
সম্প্ৰতি ছমীৰাই মহাৰাষ্ট্ৰ, কৰ্ণাটক, গুজৰাট, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত চাইকেল চলাই কন্যা শিশু সবলীকৰণ সন্দৰ্ভত সজাগতা অনাৰ প্ৰয়াস কৰিছে । তেওঁৰ অভিযানৰ অংশ হিচাপে তেওঁ চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত বিদ্যালয়লৈ যায়, কন্যাসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ উৎসাহিত কৰে, সামাজিক ব্যাধিৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলৈ আৰু নিৰ্ভীকভাৱে নিজৰ উচ্চাকাংক্ষাক অনুসৰণ কৰিবলৈও আহ্বান জনায় ।
তেওঁ শ্বেখপুৰাত জৱাহৰ নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছিল, য'ত তেওঁৰ কাহিনীয়ে কণ কণ শিক্ষাৰ্থীক অনুপ্ৰাণিত কৰিছিল । ছমীৰাই শিক্ষাৰ্থীসকলক উদ্দেশ্যি কৈছিল, "আমি ছোৱালী কিন্তু তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আমি দুৰ্বল । আমি আমাৰ প্ৰতিভাক নিখুঁত কৰি নিজকে শক্তিশালী কৰিব লাগিব ।" নিজৰ অধিকাৰ আৰু সমাজত সমান সুযোগৰ বাবে যুঁজিবলৈও তেওঁ শিক্ষাৰ্থীসকলক আহ্বান জনায় ।
ছমীৰাই অধিক সংখ্যক লোকৰ কাষ চাপিবলৈ সংকল্প লৈ প্ৰতিদিনে ৫০ৰ পৰা ৬০ কিলোমিটাৰ চাইকেল চলায় । কিন্তু নাৰীৰ শিক্ষা আৰু সবলীকৰণৰ বাবে উৎসৰ্গিত এটা প্ৰতিষ্ঠান স্থাপনৰো উচ্চাকাংক্ষা আছে তেওঁৰ ।
আচৰিত কথাটো হ'ল যে এই মহান উদ্দেশ্য আগত লৈ বিশ্ব জয়ৰ সপোন দেখা ছমীৰাই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কৃতিত্ব আৰু সাধাৰণ ৰাইজৰ পৰা যথেষ্ট প্ৰশংসা লাভ কৰিছে যদিও এতিয়ালৈ চৰকাৰী সমৰ্থন লাভ কৰা নাই । অৱশ্যে তেওঁৰ বাবে সেয়া কোনো ডাঙৰ কথা নহয় । সেয়ে তেওঁ কয়, "কিন্তু মই যি কৰিব বিচাৰো তাত সেয়া কেতিয়াও বাধা নহয় । মোৰ যাত্ৰা অব্যাহত আছে ।" আজিৰ তাৰিখত ছমীৰা খান কেৱল চাইকেল আৰোহীয়ে নহয় বহুতৰে বাবে আশাৰ প্ৰতীক ।
