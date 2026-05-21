২০ বছৰৰ পূৰ্বে চুৰি হৈছিল ৫২ টকাৰ গুটখা-চিগাৰেট: এতিয়াহে ওলাল আদালতৰ ৰায়

২০ বছৰৰ পূৰ্বে চুৰি হৈছিল ৫২ টকাৰ গুটখা-চিগাৰেট: এতিয়াহে ওলাল আদালতৰ ৰায়
সমগ্ৰ ঘটনাটোত পাঁচজনকৈ অভিযুক্ত আছিল যদিও বিগত ২০ বছৰৰ ভিতৰত অভিযোগকাৰী আৰু দুজনকৈ অভিযুক্তৰ মৃত্যু ঘটে ।
Published : May 21, 2026 at 7:49 PM IST
সম্বলপুৰ(ওড়িশা): এটা সামান্য চুৰিকাণ্ড আৰু তাৰ পিছতে ৰুজু গোচৰ ৷ গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ পিছতো সুদীৰ্ঘ সময় ন্যায়ৰ বাবে অপেক্ষাৰত চুৰিকাণ্ডটোত নাম সাঙোৰ খোৱা লোকসকলৰ ৷ সুদীৰ্ঘ সময়ৰ মূৰকত আদালতৰ ৰায়দান ৷
প্ৰায় ২০ বছৰৰ পূৰ্বে এখন বিপণিৰ পৰা মাত্ৰ ৫২ টকাৰ গুটকা আৰু চিগাৰেট চুৰি হৈছিল ৷ এই চুৰিকাণ্ডত স্থানীয় পাঁচজনকৈ লোকৰ নাম সাঙোৰ খায় ৷ অভিযুক্তক ন্যায় দিবলৈ আদালতে সুদীৰ্ঘ বিশটাকৈ বছৰৰ সময় লয় ৷ এই গোচৰ চলি থকাৰ মাজতে দুজনকৈ অভিযুক্তৰ মৃত্যুও ঘটে ৷
এই ঘটনা ওড়িশাৰ সম্বলপুৰ জিলাৰ কুচিন্দা মহকুমাৰ বামৰা ব্লকৰ গোবিন্দপুৰ থানা এলেকাৰ । সমগ্ৰ ঘটনাটোত পাঁচজনকৈ লোকৰ নাম আছিল যদিও বিগত ২০ বছৰৰ ভিতৰত অভিযোগকাৰী আৰু দুজনকৈ অভিযুক্তৰ মৃত্যু ঘটে । বাকী থকা আন তিনিজন অভিযুক্তক আদালতে নিৰ্দোষী ঘোষণা কৰে ৷ আদালতে দোষমুক্ত ঘোষণা কৰা লোক তিনিজনৰ বৰ্তমান বয়স ৬০ বছৰ ।
সাধাৰণতে লক্ষাধিক মূল্যৰ চুৰি, ডাঙৰ ডাঙৰ ডকাইতিকাণ্ড বা হাই প্ৰফাইল যিকোনো অপৰাধমূলক গোচৰ বছৰ বছৰ ধৰি আদালতত বিচাৰাধীন হৈ থকা দেখা যায় । আমাৰ ন্যায় ব্যৱস্থা কিমান লেহেমীয়া ওড়িশাৰ এই ঘটনাটোৱে স্পষ্টকৈ প্রমাণ কৰিছে ৷
অৱশ্যে বিগত ১৭ মে’ত গোবিন্দপুৰ আৰক্ষীয়ে আদালতত হাজিৰ নোহোৱা বুলি দুজন অভিযুক্ত আৰু চুৰি সামগ্ৰীখিনিৰ ক্ৰেতাকে ধৰি আন এজন লোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
তথ্য় অনুসৰি, ২০০৬ চনৰ ১০ অক্টোবৰত সম্বলপুৰ জিলাৰ বামৰা(পাণ্ড্ৰিপথাৰ) গাঁৱৰ বস্তি ষ্টেচনত প্ৰয়াত প্ৰফুল্ল চাহুৰ পাণ দোকানৰ পৰা ৫২ টকাৰ গুটখা আৰু চিগাৰেট চুৰি হৈছিল । চাহুৱে গোবিন্দপুৰ থানাত চুৰিকাণ্ড সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰে । এই অভিযোগৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে এক গোচৰ ৰুজু কৰে ।
তদন্তৰ অন্তত আৰক্ষীয়ে চুৰিৰ অভিযোগত নুনিয়ামুণ্ডা গাঁৱৰ চাৰিজন আৰু কেঁচুপানী গাঁৱৰ এজন লোকক চুৰি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আদালতত হাজিৰ কৰোৱায় । অৱশ্যে আটাইকেইজনে পিছত জামিন লাভ কৰে ৷ জামিন লাভৰ পিছত অভিযুক্তসকলে নিয়মীয়াকৈ আদালতত হাজিৰ হয় । কিন্তু সময়ৰ লগে লগে ছবিখন ওলোটা হৈ পৰে । ঘটনাটোৰ অভিযোগকাৰী তথা পাণ দোকানখনৰ স্বত্বাধিকাৰী প্ৰফুল্ল চাহুৰ উপৰিও দুজন অভিযুক্তৰ মৃত্যু ঘটে ।
পৰৱৰ্তী সময়ত আদালতেও পলম শুনানি গ্ৰহণ কৰিবলৈ ধৰিলে আৰু জাননী জাৰিৰ তাৰিখো পিছুৱাই দিয়া হ’ল । ফলত গোচৰটোৰ বাকী থকা তিনিজন অভিযুক্তই প্ৰয়োজনীয় ধন জমা কৰাৰ পিছতো আদালতত হাজিৰ হ’বলৈ পাহৰি যায় । কিছুদিন পূৰ্বে আদালতে আকস্মিকভাৱে সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি অভিযুক্ত কেইজনৰ বিৰুদ্ধে জাননী জাৰি কৰে ।
অৱশেষত ১৭ মে’ত গোবিন্দপুৰ থানাৰ নিয়ম অনুসৰি চুৰিৰ অভিযোগত নুনিয়ামুণ্ডা গাঁৱৰ গণেশ জয়পুৰীয়া, উমেশ ওৰফে আমেশ বাংৰা আৰু কেঁচুপানী গাঁৱৰ হেমন্ত চাহুক চুৰিকাণ্ডত জড়িত থকা আৰু চুৰি সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কুচিন্দা আদালতত হাজিৰ কৰোৱায় ৷
কিন্তু আৰক্ষীয়ে আদালতত দাখিল কৰা প্ৰমাণত এই তিনিজন অভিযুক্তৰ নাম উল্লেখ নাছিল ৷ সেয়েহে ১৯ মে’ত আদালতে তেওঁলোকক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰে । এই গোচৰটোৱে বিধিগত কাৰণত যে আমাৰ দেশৰ লোকে ন্যায় লাভ কৰাত পলম হয়, সেয়া পুনৰবাৰ প্ৰতিফলিত কৰে ৷
কুচিন্দা অধিবক্তা সমাজৰ মিন কেতন মিশ্ৰই জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, ২০০৬ চনৰ ১ অক্টোবৰত প্ৰফুল্ল কুমাৰ চাহুৱে তেওঁৰ দোকানখনত চুৰি হোৱা বুলি দাবী কৰি এজন অচিনাকি ব্যক্তিৰ নামত গোবিন্দপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল । এই ঘটনাত আৰক্ষীয়ে ৫ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আদালতত হাজিৰ কৰোৱায় । এই গোচৰটোত এছডিজেএম আদালতে প্ৰথমে তেওঁলোকৰ জামিন নাকচ কৰাত কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । কেইদিনমান কাৰাগাৰত কটোৱাৰ পাছত পাঁচোজনে জামিন লাভ কৰে ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘তাৰ পিছত ২০০৬ চনৰ পৰা ২০২৬ চনলৈকে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আদালতত এই গোচৰ চলিছিল । বিগত ১৯ মে’ত সন্মানীয় এছডিজেএম আদালতে তেওঁলোকক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰে ।’’
সুদীৰ্ঘ ২০ বছৰ ধৰি এই গোচৰটো চলাৰ মূল কাৰণ হৈছে আদালতত সাক্ষীৰ অনুপস্থিতি ৷ আদালতে বাৰম্বাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰাৰ পিছতো কোনো সাক্ষী তাত উপস্থিত নহ’ল । অৱশ্যে আৰক্ষীয়ে দিয়া সাক্ষ্যত জীৱিত ৩ অভিযুক্তৰ নাম নথকাত আদালতে তেওঁলোকক দোষমুক্ত ঘোষণা কৰে ।
