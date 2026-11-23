ইউটিউবাৰ ধ্ৰুৱ ৰাথীৰ বিৰুদ্ধে জামিনবিহীন গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি
৮ বছৰ পুৰণি এটা মানহানিৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত ইউটিউবাৰগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ছাকেট আদালতে জামিনবিহীন গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি কৰিছে ৷
Published : November 23, 2026 at 5:02 PM IST|
Updated : November 23, 2026 at 5:27 PM IST
হায়দৰাবাদ : জনপ্ৰিয় ইউটিউবাৰ ধ্ৰুৱ ৰাথীলৈ জামিনবিহীন গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি কৰা হৈছে ৷ দিল্লীৰ ছাকেট আদালতে জাৰি কৰিছে এই গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা ৷ জানিব পৰা মতে, ৮ বছৰ পুৰণি এটা মানহানিৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত ইউটিউবাৰগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ছাকেট আদালতে জামিনবিহীন গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি কৰিছে ৷ দণ্ডাধীশ আনম ৰেইছ খানে এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰে । গোচৰটোৰ পৰৱৰ্তী শুনানি ৩ ডিচেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ।
এই সন্দৰ্ভত গোচৰীয়া পক্ষৰ অধিবক্তা সমক্ষ শৰ্মাই কয়, "আঠ বছৰীয়া মানহানিৰ গোচৰ এটাত ছাকেট আদালতে ইউটিউবাৰ ধ্ৰুৱ ৰাথীৰ বিৰুদ্ধে জামিনবিহীন গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি কৰিছে । পূৰ্বৰ তাৰিখত জামিনযোগ্য গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি কৰা সত্ত্বেও আজি আদালতত ধ্ৰুৱ ৰাথী বা তেওঁক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা কোনো অধিবক্তা উপস্থিত হোৱা নাছিল ।"
Delhi: On the Saket Court issuing a non-bailable warrant (NBW) against YouTuber Dhruv Rathee in an eight-year-old criminal defamation case, the complainant's advocate, Samaksh Sharma, says, "Today, the Saket Court issued a non-bailable warrant against YouTuber Dhruv Rathee in an eight-year-old defamation case. Despite bailable warrants being issued on the previous date, neither Dhruv Rathee nor any advocate representing him appeared before the court today. The next hearing is scheduled for December 3. If he fails to appear, the court will follow due process, and we will move appropriate applications to pursue all available legal remedies to secure his appearance"— IANS (@ians_india) November 23, 2026
তেওঁ লগতে কয়,"পৰৱৰ্তী শুনানি ৩ ডিচেম্বৰলৈ ধাৰ্য কৰা হৈছে । যদি তেওঁ উপস্থিত নহয়, তেন্তে আদালতে যথাযথ আইনী প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰণ কৰিব আৰু আমি তেওঁৰ উপস্থিতি নিশ্চিত কৰিবলৈ উপলব্ধ সকলো আইনী প্ৰতিকাৰ বিচাৰি উপযুক্ত আবেদন দাখিল কৰিম ।"
জানিব পৰা মতে, ২০১৮ চনৰ মে' মাহত ৰাথীয়ে নিৰ্মাণ কৰা এটা ভিডিঅ'ক কেন্দ্ৰ কৰি এই গোচৰটো তৰা হৈছিলে ৷ য'ত ৰাথীয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ তথ্য আৰু প্ৰযুক্তি কোষৰ নেতাক উৎকোচ দিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছিল ।
ইউটিউবাৰগৰাকীয়ে নিজৰ এক্স হেণ্ডেলৰ পৰা টুইট কৰা ভিডিঅ'টো দিল্লীৰ তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে ৰিটুইট কৰিছিল । ইয়াৰ ফলত এগৰাকী বিজেপি নেতাই কেজৰিৱাল আৰু ৰাথী দুয়োৰে বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ ৰুজু কৰিছিল ।
উল্লেখ্য যে, চলিত বৰ্ষৰ ১৭ আৰু ৩১ অক্টোবৰত বিজেপি আই টি চেলৰ এজন সদস্যই, ২০১৮ চনত দাখিল কৰা এক মানহানিৰ গোচৰত ইউটিউবাৰ ধ্ৰুৱ ৰাথীৰ বিৰুদ্ধে জামিনযোগ্য গ্ৰেপ্তাৰী পৰোৱানা জাৰি কৰিছিল আদালতে ।
লগতে পঢ়ক:
দালাই লামাৰ উত্তৰাধিকাৰ প্ৰসংগত ভাৰতৰ সৈতে উচ্চ পৰ্যায়ৰ আলোচনাৰ পোষকতা আমেৰিকা কংগ্ৰেছৰ
আটক বা গ্ৰেপ্তাৰ নহয়, মোক অপহৰণ কৰা হৈছিল : ইউটিউবাৰ ধ্ৰুৱ ৰাথী