ETV Bharat / bharat

স্থিৰ লক্ষ্য আৰু দৃঢ় সংকল্পই সফলতাৰ চাবিকাঠি, মাৰ্গদৰ্শীৰ যাত্ৰাৰ কথা সুঁৱৰি আবেগিক শৈলজা কিৰণ

ইয়ং লিডাৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেমৰ উদ্যোগত আয়োজিত ‘এ কাপ অৱ কফি উইথ চিইঅ’’ত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে মাৰ্গদৰ্শীৰ পৰিচালন সঞ্চালক শৈলজা কিৰণে ।

Sailaja Kiron Recalls Margadarsi Journey, Says Clear Goal And Determination Key To Success
মাৰ্গদৰ্শীৰ যাত্ৰাৰ কথা সুঁৱৰি আবেগিক শৈলজা কিৰণ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 15, 2026 at 11:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ: মাৰ্গদৰ্শীৰ পৰিচালন সঞ্চালক শৈলজা কিৰণে কয় যে স্পষ্ট লক্ষ্য আৰু লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ দৃঢ়তাই এজন ব্যক্তিক যিকোনো ক্ষেত্ৰতে পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাবলৈ সহায় কৰিব পাৰে । মঙলবাৰে হায়দৰাবাদৰ মাধাপুৰৰ জুবিলী এনক্লেভত ইয়ং লিডাৰশ্বিপ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম আৰু পাৱাৰ মেক গ্ৰ’থ আনলিমিটেডৰ উদ্যোগত আয়োজিত ‘এ কাপ অৱ কফি উইথ চিইঅ’’ত মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য কৰে ।

এই মত বিনিময়ৰ মাজতে শৈলজা কিৰণে মাৰ্গদৰ্শীৰ সৈতে তেওঁৰ যাত্ৰাৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কৰে আৰু সংস্থাটোৰ সৈতে তেওঁৰ সম্পৰ্ক কেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল সেই কথা স্মৰণ কৰে । প্ৰয়াত ৰামোজী ৰাৱে মাত্ৰ ২৭ বছৰ বয়সতে মাৰ্গদৰ্শীৰ পৰিচালন সঞ্চালক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছিল বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

সেই মুহূৰ্তটো স্মৰণ কৰি তেওঁ কয় যে প্ৰয়াত ৰামোজী ৰাৱে এখন বৈঠকত ঘোষণা কৰিছিল যে তেওঁক কোম্পানীটোৰ পৰিচালন সঞ্চালক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হ’ব । শৈলজা কিৰণে কয়, "এই দায়িত্বই প্ৰথমতে মোক অপ্ৰস্তুত কৰি তুলিছিল যদিও লগে লগে মই মাৰ্গদৰ্শীক মোৰ শীৰ্ষ অগ্ৰাধিকাৰ হিচাপে লোৱাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰোঁ ।"

তেওঁ কয় যে তেওঁৰ প্ৰতিজ্ঞা এই তথ্যৰ পৰা উপজিচিল যে তেওঁ সাৰ্বজনিক নিধি পৰিচালনাৰ দায়িত্বত আছে আৰু সেয়ে তেওঁ ইয়াৰ জবাবদিহি হ'বলৈ প্ৰতি মুহূৰ্তত সাজু থাকে । শৈলজা কিৰণে কয় যে ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি তেওঁৰ আগ্ৰহ আৰু সংস্থাটোক আগুৱাই নিয়াৰ দায়িত্বৰ ভয়ে তেওঁক আগুৱাই যোৱাত সহায় কৰিলে ।

ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত সফল হোৱাৰ আশা পুহি ৰখা যুৱ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ এটা দলক সম্বোধন কৰি শৈলজা কিৰণে ব্যৱসায়ত মহিলাৰ বিৱৰ্তনশীল ভূমিকাৰ বিষয়েও উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয় যে সমাজে পৰম্পৰাগতভাৱে ধৰি লৈছে যে পৰিয়াল পৰিচালনাৰ বাবে মহিলাসকল সৰ্বোত্তম, আনহাতে ব্যৱসায় আৰু গধুৰ কামৰ বোজাত পুৰুষক প্ৰাধান্য দিয়া বুলি গণ্য কৰা হৈছে ।

কিন্তু তেওঁ কয় যে এই ধাৰণা সলনি হৈছে, মহিলাসকলে ব্যৱসায়ত ক্ৰমান্বয়ে সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ দায়িত্ব চম্ভালিব পৰা ক্ষমতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে ।

চলিত মাহৰ আৰম্ভণিতে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ এনটিআৰ জিলাৰ জগয়াপেটত মাৰ্গদৰ্শী চীট ফাণ্ডৰ ১৩৫ সংখ্যক শাখা উদ্বোধন কৰে শৈলজা কিৰণে । ২৯ আগষ্টত বেংগালুৰুৰ এক অনুষ্ঠানত শৈলজা কিৰণে পেছাদাৰী কৃতিত্বৰ বাবে অধ্যাপিকা জে ফিলিপ মহিলা নেতৃত্ব বঁটা লাভ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: বানত ডুবিল বিদ্যালয়, শিক্ষকে উলিয়ালে বিকল্প, নাৱত চলিল পাঠদান

ইউপিআইত ২০০০ টকাৰ ওপৰৰ লেনদেনত মাৰ্চেণ্ট ডিছকাউণ্ট ৰেট: সবিশেষ জানি লওক

TAGGED:

মাৰ্গদৰ্শী
শৈলজা কিৰণ
হায়দৰাবাদ
ইটিভি ভাৰত অসম
MARGADARSI JOURNEY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.