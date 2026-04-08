কেম’থেৰাপিৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া নাইকিয়া কৰক, আশাৰ বতৰা আনিছে যুৱ গৱেষিকাই
সাগৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হৰ্ষিতা সিংহাইয়ে স্তনৰ কৰ্কট ৰোগৰ ওপৰত গৱেষণা কৰি এই কোষসমূহৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰভাৱ পেলোৱা ঔষধ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল ।
Published : April 8, 2026 at 8:50 PM IST
সাগৰ(মধ্যপ্ৰদেশ): গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰখনত মধ্যপ্ৰদেশৰ সাগৰস্থিত ডাঃ হৰি সিং গৌৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফাৰ্মাচী বিভাগৰ দেশজুৰি খ্যাতি আছে । গৱেষক ছাত্ৰী হৰ্ষিতা সিংহাইয়ে স্তনৰ কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ঔষধ প্ৰদান ব্যৱস্থা তৈয়াৰ কৰিছে, যিয়ে প্ৰত্যক্ষভাৱে কৰ্কট কোষক গৱেষণাৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে ।
বৰ্তমানলৈকে স্তনৰ কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাই কেৱল কৰ্কট কোষকে নহয়, বৰং সুস্থ কোষ আৰু অন্যান্য অংগসমূহৰো ক্ষতি কৰিছিল । পূৰ্বে ৰোগীৰ সমগ্ৰ শৰীৰত কেম’থেৰাপি বিয়পি পৰিছিল আৰু বহু পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছিল ।
আগতে ৰোগীয়ে এই অৱস্থাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিবলৈ বহু সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছিল ৷ কিন্তু হৰ্ষিতাৰ গৱেষণাই স্তনৰ কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ঔষধ প্ৰদান ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে, যিয়ে কৰ্কট সৃষ্টিকাৰী কোষক চিনাক্ত কৰাটো লক্ষ্য কৰি লৈছে ৷ ইয়াৰ কোনো পাৰ্শ্বক্ৰিয়া নাই ৷ এই গৱেষণাৰ বাবে হৰ্ষিতাই ৪১ সংখ্যক সাংসদ যুৱ বিজ্ঞানী কংগ্ৰেছত ফাৰ্মাচিউটিকেল ছায়েন্সৰ শাখাত প্ৰথম স্থান লাভ কৰিছে ।
স্তনৰ কৰ্কট ৰোগৰ সঠিক আৰু পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ চিকিৎসা
সাগৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ঔষধ বিজ্ঞান বিভাগৰ গৱেষিকা ছাত্ৰী হৰ্ষিতা সিংহাইয়ে স্তনৰ কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে ‘‘ষ্টিমুলি ৰেচপন্সিভ কো-লোডেড লাইপ'জ'মেল ড্ৰাগ ডেলিভাৰী চিষ্টেম’’ শীৰ্ষক বিষয়বস্তুৰে গৱেষণা কৰিছিল । হৰ্ষিতাৰ এই উদ্ভাৱনক স্তনৰ কৰ্কট ৰোগৰ লক্ষ্য আৰু ফলপ্ৰসূ চিকিৎসাৰ দিশত এক বৈপ্লৱিক পদক্ষেপ বুলি গণ্য কৰা হয় ।
সামগ্ৰিকভাৱে শৰীৰৰ সুস্থ অংগসমূহৰ ক্ষতি নোহোৱাকৈ কৰ্কট কোষক প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰভাৱিত কৰা ঔষধ প্ৰদান ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হৈছে । ইয়াৰ ফলত চিকিৎসা অধিক ফলপ্ৰসূ হোৱাই নহয়, ৰোগীৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াও কম হ’ব ।
নিৰাপদে প্ৰত্যক্ষভাৱে কৰ্কট কোষক প্ৰভাৱিত কৰিব এই ঔষধে
হৰ্ষিতা সিংহাইৰ গুৰু তথা ঔষধ বিভাগৰ মুৰব্বী অধ্যাপক ডাঃ উমেশ কে পাটিলে এনেদৰে কয়, ‘‘কৰ্কট ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা পৰম্পৰাগত কেম’থেৰাপি ৰোগীৰ সমগ্ৰ শৰীৰত বিয়পি পৰি সুস্থ কোষকো ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে । ইয়াৰ ফলত ৰোগীৰ শৰীৰত গুৰুতৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া ঘটে, যাৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰিবলৈ ৰোগীক বছৰ বছৰ সময়ৰ প্ৰয়োজন ৷ অৱশ্যে হৰ্ষিতাই উদ্ভাৱন কৰা নতুন ঔষধ প্ৰদান ব্যৱস্থাই ৰোগীৰ শৰীৰত গাইড হিচাপে কাম কৰে ৷ এটা সুৰক্ষামূলক খোলা(লাইপ'জম)ত ৰাখি ইয়াক পোনপটীয়াকৈ কেন্সাৰ টিউমাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
এই প্ৰযুক্তিয়ে কৰ্কট ৰোগৰ নিৰ্দিষ্ট লক্ষণ যেনে - হাইপ’ক্সিয়া চিনাক্ত কৰি কৰ্কট কোষৰ স্থানত পোনপটীয়াকৈ ঔষধটো মুকলি কৰি দিয়ে, যাৰ ফলত চিকিৎসা অধিক ফলপ্ৰসূ হয় আৰু ৰোগীয়ে কম পৰিমাণে অস্বস্তি অনুভৱ কৰে ।
হৰ্ষিতালৈ যুৱ বিজ্ঞানী বঁটা
ভূপালত মধ্যপ্ৰদেশ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি পৰিষদৰ উদ্যোগত আয়োজিত ৪১ সংখ্যক সাংসদ যুৱ বিজ্ঞানী কংগ্ৰেছত ‘ঔষধ বিজ্ঞান’ শাখাত প্ৰথম স্থান লাভ কৰি হৰ্ষিতা সিংহাইৰ এই গৱেষণাক সন্মানীয় যুৱ বিজ্ঞানী বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে ।
এই সন্মিলনৰ লক্ষ্য হৈছে যুৱ বিজ্ঞানীসকলৰ উপযোগী গৱেষণাক উৎসাহিত কৰা । হৰ্ষিতা পৱন কুমাৰ সিংহাই আৰু মণি সিংহাইৰ কন্যা । হৰ্ষিতাই নিজৰ সফলতাৰ কাৰণ পিতৃ-মাতৃৰ আশীৰ্বাদ আৰু অধ্যাপক সঞ্জয় জৈন, অধ্যাপক উমেশ কে পাটিল, সহকাৰী অধ্যাপক প্ৰশান্ত কেশৰৱানীৰ পথ প্ৰদৰ্শন বুলি কয় ।
