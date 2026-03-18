দেশত ৮০ শতাংশ বান্দৰ হ্ৰাস পাইছে : গৱেষণাত প্ৰকাশ উদ্বেগজনক তথ্য়

দেশত ৮০ শতাংশ বান্দৰ হ্ৰাস পাইছে : গৱেষণাত প্ৰকাশ উদ্বেগজনক তথ্য়
বান্দৰৰ অস্তিত্ব নাথাকিলে বনাঞ্চল ধ্বংস হ’ব বুলি সকীয়নি গৱেষকৰ ।
Published : March 18, 2026 at 8:17 PM IST
সাগৰ (মধ্য়প্ৰদেশ ): বনাঞ্চলৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া জনাঞ্চলত কপিকুলৰ উপদ্ৰৱ দেখিবলৈ পোৱা যায় । দেশৰ প্ৰায়ভাগ অঞ্চলতেই এই ছবিখন ফুটি উঠিছে । সকলোৱে কয় কপিকুলৰ সংখ্য়া বৃদ্ধি পাইছে । এই চৰ্চাৰ মাজতেই মধ্য়প্ৰদেশৰ এগৰাকী প্ৰখ্যাত জীৱ বিজ্ঞানীয়ে এক উদ্বেগজনক তথ্য় প্ৰকাশ কৰিছে । এই তথ্য় মতে, দেশত বান্দৰ ৮০ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে ।
প্ৰখ্যাত জীৱ বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে বিগত ৩৫ বছৰ ধৰি বান্দৰৰ ওপৰত অধ্যয়ন চলাই আহিছে । জীৱ বিজ্ঞানীগৰাকীৰ নিৰ্দেশনাত কাম কৰা গৱেষকসকলে এই অধ্যয়নত লাভ কৰা তথ্য়ৰ ভিত্তিত দেখা গৈছে যে বান্দৰৰ সংখ্যা দ্ৰুতগতিত হ্ৰাস পাইছে ।
গৱেষকলকলে দাবী কৰে যে ৮০ শতাংশ বান্দৰ নোহোৱা হৈছে । কাৰণ হাবিত খাবলৈ একোৱেই নোহোৱা হৈছে । সেইবাবে বান্দৰে জনাঞ্চল আৰু কৃষিভূমিলৈ গতি কৰিবলগীয়া হৈছে । বনৰ পৰা বান্দৰ নোহোৱা হোৱাৰ আন এক কাৰণ বনাঞ্চল ক্ৰমান্বয়ে নোহোৱা হ'বলৈ ধৰাটো বুলিও জীৱ বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে । বনাঞ্চল সম্প্ৰসাৰণত বান্দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।
কোন এইগৰাকী জীৱ বিজ্ঞানী ?
উল্লেখ্য় যে প্ৰখ্যাত জীৱ বিজ্ঞানীগৰাকীয়ে জীৱ বিজ্ঞান বিশেষকৈ প্ৰাণীৰ আচৰণৰ ওপৰত কৰা গৱেষণাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সুনাম অৰ্জন কৰিছে । মহীশূৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক হিচাপে ২০০ৰো অধিক গৱেষণা পত্ৰ প্ৰকাশ কৰিছে । তেওঁৰ "মেকাক ছ'চাইটিজ - এ মডেল ফৰ দ্য ষ্টাডি অৱ ছ'চিয়েল অৰ্গেনাইজেচন" নামৰ গ্ৰন্থখন কেম্ব্ৰিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্ৰকাশ কৰিছে ।
বান্দৰৰ প্ৰাকৃতিক বাসস্থানত অধ্যয়ন :
প্ৰাইমেট’লজিষ্ট হিচাপে বিশ্বজুৰি খ্য়াতি অৰ্জন কৰা অধ্যাপক সিঙে বান্দৰৰ আচৰণৰ ৩৫ বছৰীয়া তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে । তেওঁ মূলতঃ কৰ্ণাটকৰ মধ্য পশ্চিম ঘাটৰ আঘানাশিনী আৰু শাৰৱতী নদীৰ কাষৰ অৰণ্যত থকা বান্দৰৰ প্ৰাকৃতিক বাসস্থানত অধ্যয়ন কৰিছে । এতিয়া এই গৱেষণা তেওঁৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে অব্যাহত ৰাখিছে । তেওঁ কৰ্ণাটকৰ নগৰ অঞ্চলতো বান্দৰৰ আচৰণ আৰু খাদ্যাভ্যাসৰ বিষয়েও অধ্যয়ন কৰিছে ।
অধ্যাপক সিঙৰ গৱেষণাই কি কয় ?
এই গৱেষণা সন্দৰ্ভত অধ্যাপক সিঙে কয়, " বিগত ৩৫ বছৰৰ ৰেকৰ্ড সংগ্ৰহ কৰিছো । এই গৱেষণাত দেখা গৈছে যে আমাৰ দেশত বান্দৰ ৮০ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে । আজিকালি যেতিয়া পথ, ঘাইপথ, আৱাসিক অঞ্চলত বান্দৰৰ দল দেখা পায় তেতিয়া মানুহে হাজাৰটা বান্দৰ দেখা পাইছে বুলি কয় । যদি তেওঁলোকে ১০টা বান্দৰ দেখিছে তেতিয়া ১০০টা বান্দৰে ইফালে সিফালে ঘূৰি ফুৰিছে বুলি কয় ।"
অধ্যাপক সিঙে পুনৰ কয়, "বান্দৰ সদায় দেখা যায় আৰু আমাৰ সন্মুখত ঘূৰি ফুৰে । বেছিভাগেই জাক হিচাপে দেখিবলৈ পোৱা যায় । সকলোৱে বহুত বান্দৰ ঘূৰি ফুৰা দেখা বুলি ভাৱে । বান্দৰৰ জীয়াই থকাৰ বাবে কোনো সম্পদ বাকী নাই আৰু সেইবাবে সিহঁতে পথাৰলৈ আহে আৰু মানুহে মাৰি পেলায় । "
অধ্যাপক সিঙে কয়, "প্ৰকৃতি আৰু বনাঞ্চলৰ বিকাশত বান্দৰৰ ভূমিকা আছে । বিশেষকৈ বনাঞ্চলৰ সম্প্ৰসাৰণত ভূমিকা আছে । বান্দৰে পৰিৱেশ তন্ত্ৰ আৰু বনাঞ্চলৰ বিকাশত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । বনৰ ফলবোৰ হ'ল বান্দৰৰ মূল খাদ্য ।"
বান্দৰৰ অস্তিত্ব নাথাকিলে কি হ’ব ?
বান্দৰ বিলুপ্ত হ’লে কি হ’ব এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰত অধ্যাপক সিঙে ইটিভি ভাৰতক কয়, "বান্দৰৰ বিলুপ্তিৰ ফলত বহু ক্ষতি হ'ব । প্ৰশ্নটো হ'ল প্ৰকৃতিৰ পৰা মানুহ নোহোৱা হ'লে কি হ'ব ? প্ৰকৃতিৰ বিকাশ হৈছে, আমি ইয়াক সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰো । প্ৰশ্নটো হ'ল বান্দৰৰ পৰিৱেশ মূল্য মানুহে নাজানে।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"আমি হাবিত গৱেষণা কৰিছো । য'ত বান্দৰ আছে তাত হাবি আছে । য'ত বান্দৰৰ জাক নাথাকে, তাত হাবিখন বিকাশ নহয় । বান্দৰে হাবিত ফল খাই বীজ বিয়পোৱাৰ ফলত নতুন গছৰ জন্ম হয় । হাবিত বান্দৰে আন বহু কামো কৰে।"
