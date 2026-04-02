দেশৰ ক’ত আছে যীশুখ্ৰীষ্টৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰতিমূৰ্তি ?

৪৪ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপত যীশুৰ বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছে । এই প্ৰতিমূৰ্তিটো থাৰ্মোছেটিঙৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 2, 2026 at 10:57 PM IST

সাগৰ(মধ্য়প্ৰদেশ): মধ্যপ্ৰদেশৰ সাগৰৰ ৪৪ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা লোকসকলে দূৰৰ পৰাই প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ পাইছে ভগৱান যীশুখ্ৰীষ্টৰ বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি ৷ এই মূৰ্তিটো যীশুৰ দয়াৰ ৰূপত থকা এটা বৃহৎ মূৰ্তি । ২০১৩ চনত সাগৰ চহৰৰ পৰা প্ৰায় ১৫ কিলোমিটাৰ নিলগৰ খাজুৰিয়া গুৰু গাঁৱত স্থাপন কৰা হৈছিল এই মূৰ্তিটো ।

এই মূৰ্তিটো ২০১৩ চনত উৎসৰ্গা কৰা হৈছিল । মূৰ্তিটোৰ উচ্চতা ৪৩ ফুট ৷ খৃষ্টান ধৰ্মৰ লোকসকলৰ বাবে ই এক তীৰ্থস্থান, য’ত মানুহে ধ্যান কৰিবলৈ আহে আৰু আধ্যাত্মিক শান্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰে । দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা খ্ৰীষ্টানসকল ইয়ালৈ আহে । ইয়াত প্ৰতি বছৰে ঈশ্বৰীয় দয়া মহোৎসৱ পালন কৰা হয় ।

৪৪ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ সমীপত স্থাপন কৰা হৈছে এই মূৰ্তি

৪৪ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ নিচেই কাষতে থকা সাগৰ চহৰৰ পৰা প্ৰায় ১৫ কিলোমিটাৰ নিলগত অৱস্থিত খাজুৰিয়া গুৰু গাঁও । সাগৰ-ঝান্সী পথত ঈশ্বৰৰ দয়াৰ ৰূপত যীশুৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছিল । যীশুখ্ৰীষ্টৰ এই মূৰ্তিটো ৪৩ ফুট ওখ, ১.৫ টন ওজন আৰু ৪৫ ফুট উচ্চতাৰ ভিত্তিত স্থাপন কৰা হৈছে । ইয়াক থাৰ্মোছেটিং পদাৰ্থৰে তৈয়াৰ কৰা হৈছে, যি গৰম কৰিলে কঠিন হৈ পৰে যদিও বাৰে বাৰে গৰম কৰিলেও গলি নাযায় ।

ইয়াত চেণ্ট মাৰিয়া ফাউষ্টিনাৰ ধ্বংসাৱশেষো ৰখা হৈছে । কোৱা হয় যে চেণ্ট মাৰিয়া ফাউষ্টিনাই দয়াৰ সাগৰৰ ৰূপত যীশুখ্ৰীষ্টৰ দৰ্শন লাভ কৰিছিল । যোৱা ৩০ ছেপ্টেম্বৰত বিচপ এণ্টনি চিৰায়থে এই প্ৰতিমূৰ্তি মুকলি কৰে । এই ঠাইখনৰ নাম দিয়া হৈছিল ডিভাইন মাৰ্চি শ্ৰাইন ।

দয়াৰ সাগৰ হিচাপে যীশুৰ মূৰ্তি

  • এন এছ- সাগৰৰ পৰা ১৫ কিলোমিটাৰ দূৰত্বৰ ৪৪ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত অৱস্থিত
  • সাগৰৰ খাজুৰিয়া গুৰু গাঁৱৰ দয়াসাগৰ মন্দিৰত অৱস্থিত
  • মূৰ্তিৰ উচ্চতা - ১৩ মিটাৰ(৪৩ ফুট)
  • মূৰ্তিৰ উচ্চতাৰ ভিত্তি - ৪৫ ফুট
  • কংক্ৰিটৰ মূৰ্তিটোৰ ওজন - ১.৫ টন
  • মূৰ্তি নিৰ্মাণত প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী - থাৰ্মোছেটিং সামগ্ৰী

যীশুখ্ৰীষ্ট আৰু চেণ্ট ফাউষ্টিনা কোৱালস্কাৰৰ ৰূপত ঈশ্বৰীয় দয়া

চেণ্ট ফাউষ্টিনা কোৱালস্কা আছিল এগৰাকী পোলেণ্ডৰ ধৰ্মগুৰু, যিয়ে মাত্ৰ ৩৩ বছৰহে(১৯০৫-১৯৩৮) জীয়াই আছিল । তেওঁ ভগৱান যীশুখ্ৰীষ্টৰ ঈশ্বৰীয় দয়াৰ দৰ্শন লাভ কৰা বুলি বিশ্বাস কৰা হয় ৷ কোৱালস্কাৰ জৰিয়তে যীশুৱে দয়াৰ সাগৰ হিচাপে মনুষ্য জগতলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল ।

যীশুৱে তেওঁক কয় যে তেওঁ হৈছে দয়াৰ সাগৰ আৰু মানৱজাতিৰ দয়াৰ উৎস । ঈশ্বৰীয় দয়াৰ ৰূপত থকা চেণ্ট ফাউষ্টিনাৰৰ হৃদয়ৰ পৰা বগা আৰু ৰঙা ৰঙৰ দুটাকৈ ৰশ্মিৰ বিকিৰণ ঘটিছিল, যি আত্মা আৰু জীৱনৰ প্ৰতীক আছিল ।

যীশুৱে চেণ্ট ফাউষ্টিনাক পাপীসকলৰ ক্ষমাৰ বাবে আৰু চেপলেট অৱ মাৰ্চিৰ জৰিয়তে বিশ্ব শান্তিৰ বাবে প্ৰাৰ্থনা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছিল । ২০০০ চনৰ ৩০ এপ্ৰিলত দ্বিতীয় জন পলে চেণ্ট ফাউষ্টিনাক কেনন হিচাপে গণ্য কৰিছিল ।

ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত যীশুৰ সৰ্ববৃহৎ ঐশ্বৰিক দয়াৰ মূৰ্তিৰ স্থাপন

দয়াসাগৰ মন্দিৰৰ দায়িত্বত থকা ফাদাৰ থমাছ লাল চেন্থিলে এনেদৰে ব্যাখ্যা কৰে, ‘‘যদিও বহু ঠাইত যীশুখ্ৰীষ্টৰ বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা হৈছে, তথাপিও সাগৰৰ খাজুৰিয়া গুৰুৰ দয়াসাগৰ মন্দিৰত স্থাপন কৰা প্ৰতিমূৰ্তিটো যীশুখ্ৰীষ্টৰ ঐশ্বৰিক দয়া ৰূপৰ প্ৰতিমূৰ্তি ।’’

যীশুখ্ৰীষ্টৰ এই দিশটোক চিত্ৰিত কৰা এই পৰিসৰৰ আন কোনো মূৰ্তি স্থাপন কৰা হোৱা নাই । মূৰ্তিটো ইয়াত স্থাপন কৰাৰ উদ্দেশ্য হ'ল এই তীৰ্থস্থান ভাৰতৰ আটাইতকৈ দীঘল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৪৪ ত অৱস্থিত । দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা লোকসকলে এই পথৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যায় আৰু মানুহে নিজৰ বাহনৰ পৰাই আৰামদায়কভাৱে ভগৱান যীশুৰ মূৰ্তিটো প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰে ।’’

লগতে পঢ়ক: ৰাজ্যসভাত একাষৰীয়া সাংসদ ৰাঘৱ চাদ্দা, অশোক মিট্টালক নতুন দায়িত্ব

