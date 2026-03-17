ইৰাণ-ইজৰাইল যুদ্ধৰ প্ৰভাৱ : তলা ওলোমাৰ উপক্ৰম ১০০ বছৰীয়া মিঠাইৰ বিপণিত
বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ উপলব্ধ নোহোৱাৰ বাবে ১০০ বছৰীয়া এখন মিঠাইৰ দোকান বন্ধৰ দিশে ধাৱমান হৈছে ৷ পিছে ক’ত আছে এই মিঠাইৰ বিপণিখন ?
Published : March 17, 2026 at 7:35 PM IST
সাগৰ(মধ্যপ্ৰদেশ): খাদ্যৰসিকসকলৰ বাবে অতিকৈ প্ৰিয় চহৰ বুন্দেলখণ্ড ৷ বুণ্ডেলখণ্ডৰ ভিন্ন ভিন্ন খাদ্যৰ সোৱাদৰ জুতি এবাৰ লোৱাজনে দুনাই চহৰখনলৈ এই সোৱাদ ল’বৰ বাবেই আহে ৷
চহৰখনত উপলব্ধ তেনে এবিধ খাদ্য অথবা মিঠাই হৈছে চিৰোঞ্জী বৰফি ৷ কেৱল সাগৰতে বুলি নহয়, সমগ্ৰ বুণ্ডেলখণ্ড আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ অন্যান্য চহৰসমূহতো সমানে জনপ্ৰিয় এইবিধ মিঠাই ৷
কিন্তু তাৰ মাজতে আছে এটা বেয়া খবৰ ৷ যদিহে দীৰ্ঘদিনলৈ ইৰাণ আৰু ইজৰাইলৰ মাজৰ যুদ্ধ অব্যাহত থাকে, তেন্তে এই সোৱাদৰ পৰা বঞ্চিত হ’ব পাৰে খাদ্যৰসিকসকল ৷
শতবাৰ্ষিকী গৰকা বিপণি বন্ধ হোৱাৰ উপক্ৰম
ৰন্ধন গেছৰ নাটনিয়ে এই ১০০ বছৰীয়া পুৰণি মিঠাইবিধলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে । বৰফিৰ প্ৰচুৰ চাহিদাৰ বাবে ইয়াক তৈয়াৰ কৰিবলৈ দৈনিক ডেৰ-দুটা বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ প্ৰয়োজন হয় যদিও শেহতীয়াকৈ এই চিলিণ্ডাৰ বিক্ৰীৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে । নিষেধাজ্ঞাৰ পিছত চৌধুৰী মিঠাই নামৰ বিপণিখনে ১৫ মাৰ্চৰ পৰা দোকান বন্ধ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল ।
অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত এই নিষেধাজ্ঞা বাতিল কৰাত কিছু পৰিমাণে সকাহ পাইছে বিপণিখনৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে ৷ চৌধুৰী মিঠাই বন্ধ হোৱা নাই যদিও চিৰোঞ্জী বৰফি প্ৰস্তুতকৰ্তাসকল আজিও চিন্তিত অৱস্থাত আছে ৷ সম্প্ৰতি ঘৰুৱা গেছ পাবলৈও পৰ্বতত কাছৰ কণীৰ লেখীয়া হৈছে ৷ যদিহে ঘৰুৱা চিলিণ্ডাৰৰ দৰে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰো একে পৰিস্থিতি অব্যাহত থাকে, তেন্তে ১০০ বছৰীয়া চৌধুৰী মিঠাই নামৰ বিপণিখনত তলা ওলমোৱাৰ পৰা কোনেও ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিব ৷
শতবছৰীয়া পুৰণি চিৰোঞ্জী বৰফিৰ সোৱাদ
সাগৰ চহৰৰ মাজমজিয়াস্থিত টিন বাট্টিত অৱস্থিত চৌধুৰী মিষ্ঠান ভাণ্ডাৰে ২০২৫ চনত শতবাৰ্ষিকী উদযাপন কৰে । স্থানীয় লোকে ‘‘যমুনা মিথিয়া দোকান’’ বুলি কয় । বিপণিখনৰ গৰাকী ৰমেশ চৌধুৰীয়ে কয়, ‘‘আমাৰ পিতৃ যমুনা প্ৰসাদ চৌধুৰীয়ে ১৯২৫ চনত এই দোকানখন আৰম্ভ কৰিছিল । আজিও এই দোকানখন তেওঁৰ নামেৰে জনাজাত । ১৯৭৮ চনত তেওঁৰ মৃত্যু হয় ৷ তাৰ পিছত তেওঁৰ পুত্ৰ হেমচন্দ্ৰ চৌধুৰীয়ে অভিযান্ত্ৰিকৰ চাকৰি এৰি দোকানখনৰ দায়িত্ব লয় । ২০১৮ চনত মৃত্যুৰ আগলৈকে তেওঁ প্ৰায় ৪০ বছৰ ধৰি দোকানখন চলাইছিল ।’’
চিৰোঞ্জীৰ বৰফিৰ সোৱাদ অনন্য
চৌধুৰী মিঠাই নামৰ বিপণিখনে কেৱল স্থানীয়ভাৱে উপলব্ধ মিঠাইহে তৈয়াৰ কৰে ৷ ইয়াৰ ভিতৰত চিৰোঞ্জী বৰফি, ঘৰী বৰফি, জিলাপী, পেৰা, লাড়ু, গুজিয়া অন্যতম ৷ বৰ্তমান সময়ত জনপ্ৰিয় মিঠাইৰ নতুন ষ্টাইল আৰু ফ্লেভাৰ চৌধুৰী মিঠাইত পোৱা নাযায় । চিৰোঞ্জী বৰফিৰ সোৱাদ সঁচাকৈয়ে অনন্য । ইয়াৰ সোৱাদ সাগৰ চহৰৰ মানুহৰ হৃদয়ত খোদিত হৈ আছে ।
চিৰোঞ্জী বৰফিৰ অনন্য সোৱাদ বুণ্ডেলখণ্ড আৰু ইয়াৰ আশে-পাশে থকা চহৰসমূহতো বিখ্যাত । এইবিধ মিঠাই অবিহনে যিকোনো ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান, বিয়া বা শুভ অনুষ্ঠান সম্পন্ন নহয় ৷ যেতিয়াই কোনোৱে আত্মীয়ৰ ওচৰলৈ যায়, তেতিয়াই তেওঁলোকে সদায় শুভকামনাৰ চিন হিচাপে এই বৰফি লৈ যায় ।
এই ৰেচিপি আনৰ ওচৰত নাই
চৌধুৰী মিষ্ঠান ভাণ্ডাৰৰ পৰিচালক ৰমেশ চৌধুৰীয়ে কয়, ‘‘ইয়াৰ পৰা গৈ বাহিৰৰ পৰা বহু দোকানীয়ে আমাৰ দৰে বৰফি তৈয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ৷ কিন্তু চৌধুৰী মিষ্ঠান ভাণ্ডাৰৰ দৰে কোনেও পৰা নাছিল ৷ ইয়াত মিঠাইবোৰ সকলোৰে সন্মুখত বনোৱা হয় । কাৰিকৰসকলে নিজেই বিপণিতে তৈয়াৰ কৰে । এনে নহয় যে কেৱল ঘৰৰ কোনোবাইহে তৈয়াৰ কৰে, বহু বছৰ ধৰি ইয়াত কাম কৰি থকা কাৰিকৰসকলেহে তৈয়াৰ কৰে ৷ আন ঠাইত তৈয়াৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও চৌধুৰী মিষ্ঠান ভাণ্ডাৰৰ দৰে সোৱাদযুক্ত বৰফি তৈয়াৰ কৰিব পৰা নাছিল ।’’
কয়লাৰ চুলাটোৱে কাম কৰা নাছিল
৯ মাৰ্চত যেতিয়া বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছিল, তেতিয়া চৌধুৰী মিষ্ঠান ভাণ্ডাৰে খৰখেদাকৈ এটা চুলাৰ ব্যৱস্থা কৰিবলগা হৈছিল ৷ কিন্তু তেওঁলোকে আনদিনাৰ দৰে কাম কৰিবলৈ বাধাৰ সন্মুখীন হোৱাত দোকানখনত পোষ্টাৰ লগাই দিলে যে বাণিজ্যিক গেছৰ নাটনিৰ বাবে ১৪ মাৰ্চৰ পৰা দোকানখন বন্ধ থাকিব । যদি বিকল্প ব্যৱস্থা কৰিব পাৰে, তেহে বিপণিখন খোলা হ’ব ।
বিপণিখনৰ গৰাকী ৰমেশ চৌধুৰীয়ে কয় যে গেছৰ নাটনিৰ বাবে তেওঁ দোকানত পোষ্টাৰ আঁৰিবলগীয়া হৈছিল । কাৰণ মিঠাই বনোৱাৰ বাবে বাণিজ্যিক গেছ লাভ কৰা বন্ধ হৈ গৈছিল । চুলাত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ কয়লা আৰু ডিজেলৰ ব্যৱস্থা কৰিব পৰা নাছিল । ‘‘গ্ৰাহকৰ সুবিধাৰ বাবে আমি বেনাৰ লগাইছিলো’’ বুলি চৌধুৰীয়ে কয় ৷
বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ পিছতো উদ্বেগ
বাণিজ্যিক গেছত ৰেহাই দিয়া হৈছে যদিও আগৰ দৰে বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ লাভ কৰিব পাৰিব নে নাই, সেই সন্দৰ্ভত দোকানী আৰু গ্ৰাহকসকল নিশ্চিত নহয় । স্থানীয় বাসিন্দা চিণ্টু কাটাৰেই কয়, ‘‘এতিয়া দেখিছে সমগ্ৰ দেশতে হুলস্থুল হৈছে আৰু তেওঁলোকে ধ্বনি দিছে, ‘মোদী থাকিলে সকলো সম্ভৱ’ । এইখন বুণ্ডেলখণ্ডৰ ১০০ বছৰীয়া চৌধুৰী মিঠাইৰ দোকান, যিখন সমগ্ৰ চহৰখনৰ বাবেই এক জনপ্ৰিয় মিঠাইৰ দোকান । দেখিছে কেনেকৈ তেওঁলোকে পোষ্টাৰ লগাবলগীয়া হৈছিল । চৌধুৰীজীয়ে দোকানখন চলাই আছে ঠিকেই আছে, আন সৰু সৰু দোকানীবোৰে দুই-তিনি হাজাৰ টকা দিবলৈ সাজু, কিন্তু তাৰপিছতো চিলিণ্ডাৰ পোৱা নাই ৷’’
