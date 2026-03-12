চাৰিগৰাকী কন্যাক কুঁৱাত দলিয়াই মাতৃৰ চৰম সিদ্ধান্ত

চাৰিগৰাকী কন্যাক কুঁৱাত দলিয়াই মাতৃৰ চৰম সিদ্ধান্ত
একেটা পৰিয়ালৰ পাঁচগৰাকী সদস্যৰ মৃত্যু ৷ স্বামী কামৰ বাবে আঁতৰত থকাৰ সুযোগতে পত্নীয়ে এক ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত কৰে ৷
Published : March 12, 2026 at 11:46 PM IST
সাগৰ(মধ্যপ্ৰদেশ): বৃহস্পতিবাৰে সংঘটিত হৈছে এক চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ যি ঘটনাই শিহৰিত কৰি তুলিব আপোনাক ৷ এগৰাকী মাতৃয়ে চাৰিগৰাকীকৈ কন্যা সন্তানক কুঁৱাত পেলাই দিয়াৰ পিছত চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷ কিন্তু এই ভয়ংকৰ ঘটনাৰ আঁৰৰ উদ্দেশ্য এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ অহা নাই ৷
মধ্যপ্ৰদেশৰ সাগৰৰ কেছলী আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত এটা এলেকাত সংঘটিত হৈছে এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ প্ৰথমে কুঁৱাৰ পৰা কন্যা সন্তানকেইটিৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে ৷
মহিলাগৰাকীৰ স্বামী কৰ্মসূত্ৰে বাহিৰত থকাৰ সুযোগতে তেওঁ সংঘটিত কৰে এনে ভয়ংকৰ ঘটনা ৷ এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।
মাতৃয়ে চাৰিজনী কন্যাক কুঁৱাত পেলাই দিয়ে
কেছলি থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া লোকেশ পেটেলে কয়, ‘‘থানা এলেকাৰ তাডা আউটপোষ্টৰ অন্তৰ্গত ননহি দেৱী খামৰীয়া গাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ নিজৰ চাৰিজনী কন্যাক কুঁৱাত পেলাই এগৰাকী মহিলাই চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা বুলি আৰক্ষীয়ে তথ্য লাভ কৰে ৷ গাঁৱৰ মানুহৰ পৰা আমি জানিব পাৰিলোঁ যে মহিলাগৰাকীয়ে প্ৰথমে বুধবাৰে নিশা হৰপাল সিং লোধি নামৰ এজন লোকৰ পথাৰত থকা কুঁৱাত নিজৰ চাৰিজনীকৈ ছোৱালীক পেলাই দিছিল । ইয়াৰ পিছত তেওঁ জীৱনৰ চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল ।’’
মহিলাগৰাকীৰ স্বামী গাঁৱৰ বাহিৰলৈ কাম কৰিবলৈ গৈছিল । তেওঁৰ শাহুৱেক আৰু বায়েক ঘৰতে আছিল যদিও ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ সময়ত দুয়োৱে শুই আছিল । বৃহস্পতিবাৰে পুৱা মৃতকৰ পৰিয়াল আৰু গাঁৱৰ ৰাইজে এই বিষয়ে আৰক্ষীক অৱগত কৰে ৷ আৰক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে । গাঁওবাসীৰ সহায়ত উদ্ধাৰ হয় চাৰিগৰাকী কন্যাৰ মৃতদেহ । জানিব পৰা মতে, ঘৰত স্বামীৰ অনুপস্থিতিত হতাশাত ভূগিছিল মহিলাগৰাকীয়ে ৷ যাৰ বাবে এনে ভয়ংকৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে ৷
আৰক্ষীয়ে কি কয়
চি এছ পি ললিত কাশ্যপে কয়, ‘‘কেছলি আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত খামৰীয়া গাঁৱত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে । এগৰাকী মহিলাই চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । ঘৰৰ ওচৰৰ এটা কুঁৱাত তেওঁৰ কন্যা সন্তানসকলক মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে । আৰক্ষীয়ে পাঁচোজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে স্থানীয় চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷ ঘটনাৰ কাৰণ এতিয়াও নিৰ্ণয় কৰা হোৱা নাই ৷ মহিলাগৰাকীৰ মানসিক চাপ, পাৰিবাৰিক বিবাদ বা অন্যান্য কাৰণৰ বাবে এনে ঘটনা সংঘটিত হ’ব পাৰে ৷ তদন্ত আৰু অনুসন্ধান চলাই আছো ।’’
(বিশেষ দ্ৰষ্টব্য: যদি আপুনি আত্মহত্যাৰ চিন্তা কৰিছে, বা কোনো বন্ধুৰ বাবে চিন্তিত বা আৱেগিক সহায়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তেন্তে কোনোবা শুনিবলৈ সদায় থাকে । স্নেহা ফাউণ্ডেশ্যন - ০৪৪২৪৬৪০০৫০ (২৪x৭ উপলব্ধ) বা আইকল, টাটা ইনষ্টিটিউট অফ ছ’চিয়েল ছায়ন্সেছৰ হেল্পলাইন - ৯১৫২৯৮৭৮২১ নম্বৰত ফোন কৰক, যিটো সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ পুৱা ৮ বজাৰ পৰা নিশা ১০ বজালৈ উপলব্ধ ।)
