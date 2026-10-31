টাৱাঙত ভগৱান বুদ্ধৰ পৱিত্ৰ অৱশিষ্ট : শান্তি-কৰুণা-সম্প্ৰীতিৰ বাৰ্তা দালাই লামাৰ
পৱিত্ৰ অৱশিষ্ট দৰ্শনৰ সুযোগ প্ৰদান কৰাৰ বাবে অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰৰ পদক্ষেপক দালাই লামাৰ প্ৰশংসা ।
Published : October 31, 2026 at 5:21 PM IST
তেজপুৰ : অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাঙত উপস্থিত হৈছে ভগৱান গৌতম বুদ্ধ শাক্যমুনিৰ পৱিত্ৰ অৱশিষ্ট । নতুন দিল্লীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগ্ৰহালয়ৰ পৰা অনা এই পৱিত্ৰ অৱশিষ্টৰ আগমনে ৰাজ্যখনৰ বৌদ্ধ ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ মাজত বিশেষ আধ্যাত্মিক তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ।
উল্লেখ্য যে এই পৱিত্ৰ অৱশিষ্ট উত্তৰ প্ৰদেশৰ বৰ্তমানৰ সিদ্ধাৰ্থনগৰ জিলাত অৱস্থিত প্ৰাচীন পিপ্ৰহৱা স্তূপৰ সৈতে জড়িত । প্ৰত্নতাত্ত্বিকভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ এই স্থান প্ৰাচীন কপিলাবস্তুৰ সৈতে সম্পৰ্কিত । ই আছিল ভগৱান বুদ্ধৰ শাক্য বংশৰ গৃহভূমি ।
পৱিত্ৰ চিতাভস্ম বা অৱশিষ্টৰ টাৱাঙত আগমনক আদৰণি জনাই লগতে ইয়াৰ বাৱে ভাৰতীয় বায়ুসনাক বিশেষভাৱে কৃতজ্ঞতা জনাই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে ইয়াক ৰাজ্যখনৰ বাবে এক পৰম সৌভাগ্যৰ মুহূৰ্ত বুলি অভিহিত কৰে । এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানে ৰাজ্যবাসীৰ মাজত ভগৱান বুদ্ধৰ কৰুণা, শান্তি, প্ৰজ্ঞা আৰু বিশ্ব ভাতৃত্ববোধৰ চিৰন্তন আদৰ্শৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা অধিক গভীৰ কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰে ।
ইফালে, পৱিত্ৰ অৱশিষ্টৰ প্ৰদৰ্শন উপলক্ষে দালাই লামাই প্ৰেৰণ কৰা বিশেষ বাৰ্তা, প্ৰাৰ্থনা আৰু শুভেচ্ছাৰ বাবে গভীৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে ।
১৯ অক্টোবৰ, ২০২৬ তাৰিখে প্ৰেৰণ কৰা বাৰ্তাত দালাই লামাই অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভক্তসকলক ভগৱান বুদ্ধ শাক্যমুনিৰ পৱিত্ৰ অৱশিষ্টৰ দৰ্শন আৰু শ্ৰদ্ধা নিবেদনৰ সুযোগ প্ৰদান কৰাত আনন্দ প্ৰকাশ কৰে । ভাৰত চৰকাৰৰ সংস্কৃতিক মন্ত্ৰণালয়ৰ সহযোগত অক্টোবৰৰ শেষৰ পৰা তিনি সপ্তাহ ধৰি এই পৱিত্ৰ অৱশিষ্ট প্ৰদৰ্শিত হ'ব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
পৱিত্ৰ অৱশিষ্টৰ দৰ্শন আৰু শ্ৰদ্ধা নিবেদনক ইতিবাচক পুণ্য অৰ্জনৰ এক উৎস বুলি অভিহিত কৰি দালাই লামাই কয় যে এনে অনুষ্ঠানে মানুহৰ অন্তৰত শান্তি আৰু ভক্তিৰ ভাব জগাই তোলে ।
কিন্তু কেৱল আশীৰ্বাদ লাভ কৰাতে এই অনুষ্ঠানৰ তাৎপৰ্য সীমাবদ্ধ হৈ থাকিব নালাগে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ ভক্তসকলক অধ্যয়ন, আত্মচিন্তা আৰু অনুশীলনৰ জৰিয়তে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ শিক্ষা অধিক গভীৰভাৱে উপলব্ধি কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
দৈনন্দিন জীৱনত ভগৱান বুদ্ধৰ শিক্ষাৰ প্ৰাসংগিকতা দাঙি ধৰি দালাই লামাই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ নীতিৰ কথা উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয়, "যদি আপুনি পাৰে, আনক সহায় কৰক; যদি নোৱাৰে, তেন্তে অন্ততঃ আনৰ অপকাৰ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকক ।"
নিজৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ ভ্ৰমণৰ অভিজ্ঞতাৰ কথা উল্লেখ কৰি দালাই লামাই কয় যে ৰাজ্যখনত বৌদ্ধ ধৰ্মৰ অধ্যয়ন আৰু ইয়াৰ উপকাৰিতাৰ প্ৰতি ভক্তসকলৰ আগ্ৰহ ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পোৱা তেওঁ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে ।
এই ধাৰা অব্যাহত ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাই তেওঁ কয় যে বৌদ্ধ ধৰ্মৰ শিক্ষাৰ গভীৰ অনুশীলনে মানুহক অধিক সুখী আৰু কৰুণাশীল কৰি তুলিব । লগতে সমাজত শান্তি আৰু সম্প্ৰীতিৰ পৰিৱেশ গঢ়ি তোলাতো সহায় কৰিব ।
পৱিত্ৰ অৱশিষ্ট দৰ্শনৰ এই সুযোগ প্ৰদান কৰাৰ বাবে অৰুণাচল প্ৰদেশ চৰকাৰৰ পদক্ষেপকো দালাই লামাই প্ৰশংসা কৰে । এই পদক্ষেপে ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণৰ সামগ্ৰিক উন্নয়ন আৰু কল্যাণৰ ক্ষেত্ৰতো অৰিহণা যোগাব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰে ।
দালাই লামাৰ এই বাৰ্তাৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী পেমা খাণ্ডুৱে কয় যে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ সমৃদ্ধ বৌদ্ধ ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ লগতে শান্তি, কৰুণা আৰু সম্প্ৰীতিৰ মূল্যবোধ প্ৰসাৰৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ ।
পৱিত্ৰ অৱশিষ্টৰ এই প্ৰদৰ্শনে ভক্তসকলক এক বিৰল আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা প্ৰদান কৰাৰ লগতে ভগৱান বুদ্ধৰ চিৰন্তন শিক্ষাৰ সৈতে অধিক গভীৰভাৱে সংযুক্ত হোৱাৰ সুযোগ প্ৰদান কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে । কেৱল আশীৰ্বাদ বিচৰাই নহয়, বৰঞ্চ দৈনন্দিন জীৱনত দয়া, সহমৰ্মিতা আৰু মানৱীয়তাৰ আদৰ্শ পালন কৰাটোহে প্ৰকৃত ধৰ্মীয় অনুশীলন— দালাই লামাৰ বাৰ্তাত এই কথাই বিশেষভাৱে প্ৰতিফলিত হৈছে ।