সবৰিমালাৰ সোণ চুৰিকাণ্ড: বৃহৎ ষড়যন্ত্ৰৰ সন্দেহ হাইকোৰ্টৰ, তদন্তৰ নিৰ্দেশ
আদালতে কয় যে দেৱস্বম বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষই উন্নীকৃষ্ণন পোট্টিৰ সপক্ষে গ্ৰহণ কৰা স্থিতিক সহজভাৱে ল’ব নোৱাৰি ।
Published : October 21, 2025 at 7:15 PM IST
তিৰুৱন্তপুৰম : সবৰিমালা সোণ চুৰি গোচৰৰ মুখ্য অভিযুক্ত উন্নীকৃষ্ণন পোট্টিৰ আঁৰত এক 'বৃহৎ শক্তি'ৰ হাত থকাৰ অভিযোগ তুলি কেৰালা উচ্চ ন্য়ায়ালয়ে কয় যে তেওঁ এক ডাঙৰ শৃংখলৰ এটা গাঁঠি মাত্ৰ । আদালতে গোচৰটোৰ তৎকালীন আৰু সঠিক অনুসন্ধানৰ আৱশ্যকতাৰ ওপৰত জোৰ দিয়ে । বিশেষ তদন্তকাৰী দলে (এছ আই টি) মঙলবাৰে ন্য়ায়ালয়ৰ এক বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ অন্তৰ্ৱৰ্তীকালীন অনুসন্ধান প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে ।
গোপনীয়তা বজাই ৰাখিবলৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ে স্বতঃপ্ৰণোদিত এক নতুন আবেদন দাখিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয় । বৰ্তমানৰ আবেদনত সাম্প্ৰতিক পক্ষ উন্নীকৃষ্ণন পোট্টি আৰু 'স্মাৰ্ট ক্ৰিয়েচনছ' কোম্পানীক বাহিৰত ৰখা হ'ব । ন্য়ায়াধীশ বিজয় ৰাঘৱন আৰু কে ভি ৰাজকুমাৰৰ দেৱস্বম বিচাৰপীঠে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে নতুন স্বতঃপ্ৰণোদিত আবেদনত চৰকাৰ, ট্ৰাভাংকোৰ দেৱস্বম বোৰ্ড আৰু আৰক্ষীক পক্ষ কৰা হ'ব ।
সোণ চুৰিকাণ্ডৰ সময়ত তদানীন্তন ট্ৰাভাংকোৰ দেৱস্বম বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষ আৰু দেৱস্বম আয়ুক্তই গ্ৰহণ কৰা কাৰ্য সন্দেহজনক বুলিও আদালতে প্ৰকাশ কৰে ।
উন্নীকৃষ্ণন পোট্টীৰ সপক্ষে দেৱস্বম বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষৰ স্থিতি সহজভাৱে ল’ব নোৱাৰি বুলিও আদালতে উল্লেখ কৰে । উচ্চ ন্যায়ালয়ে লগতে কয় যে দেৱস্বম নিয়ম উলংঘা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুতৰ সন্দেহ আছে ।
চিঠিপত্ৰ আৰু ষড়যন্ত্ৰৰ ওপৰত অনুসন্ধানৰ নিৰ্দেশ
এই গোচৰৰ সৈতে জড়িত দুবছৰীয়া চিঠি-পত্ৰ আৰু ষড়যন্ত্ৰৰ পুংখানুপুংখ তদন্ত কৰিবলৈ আদালতে এছ আই টিক নিৰ্দেশ দিয়ে । উচ্চ ন্যায়ালয়ে লগতে ইংগিত প্ৰদান কৰে যে দেৱস্বমৰ বিষয়াসকলে হেৰোৱা ৫০০ গ্ৰাম সোণৰ অৱস্থান জানিব পাৰে ।
উন্নীকৃষ্ণন পোট্টীৰ উদ্দেশ্য সৎ নাছিল বুলি নিশ্চিত কৰি উচ্চ ন্যায়ালয়ে সকলো প্ৰাসংগিক নথি পৰীক্ষা কৰি চূড়ান্ত প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিবলৈ এছ আই টিক নিৰ্দেশ দিয়ে ।
আনহাতে, দেৱস্বম বিচাৰপীঠে সোঁৱৰাই দিয়ে যে এই গোচৰে কেৰালা আৰক্ষীৰ বিশ্বাসযোগ্যতাক প্ৰভাৱিত কৰায়ে নহয়, উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিশ্বাসযোগ্যতাকো প্ৰভাৱিত কৰিছে । এই গোচৰৰ শুনানি অহা মাহত পুনৰ গ্ৰহণ কৰা হ’ব ।
উল্লেখ্য যে অৱসৰপ্ৰাপ্ত ন্যায়াধীশ কে টি শংকৰণৰ নেতৃত্বত সবৰিমালাত থকা মূল্যৱান সামগ্ৰীৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰি থকা হৈছে । উচ্চ ন্যায়ালয়ে প্ৰথমতে দেৱস্বম সতৰ্কতা ৰিপোৰ্টৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এছ আই টি গঠনৰ আদেশ দিছিল । লগতে সকলো দোষীক ন্যায়ালয়ৰ কাঠগড়ালৈ আনিবৰ বাবে এক বিস্তৃত অনুসন্ধানৰ নিৰ্দেশ দিছিল ।